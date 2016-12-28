В Ставропольском крае завершено строительство крупного тепличного комплекса

Компания «Овощи Ставрополья», входящая в состав агрохолдинга «Эко-культура», ввела в эксплуатацию третью очередь круглогодичной теплицы в станице Марьинской Кировского района площадью 21,78 га, которая позволит выращивать более 15 тысяч тонн овощной продукции в год и выйти на круглогодичный цикл производства.

Введение в эксплуатацию третьей очереди теплицы стало завершающим этапом реализации крупного инвестиционного проекта общей стоимостью более 10 млрд рублей и позволило расширить площадь тепличных комплексов на Ставрополье до 60 га.

Производственные площади в Кировском районе дадут порядка 260 новых рабочих мест, здесь будут выпускать половину всех тепличных овощей в Ставропольском крае.

Реализация еще одного инвестиционного проекта — компании «Солнечный дар», также входящей в состав агрохолдинга «Эко-культура», по строительству теплиц на территории 100 гектаров, должна принести Ставрополью порядка 30 млрд инвестиций, обеспечить более 1400 новых рабочих мест и позволить производить около 75 тысяч тонн овощной продукции в год.

Таким образом, к 2020 году общий объем инвестиций в регион с начала деятельности холдинга должен составить около 40 млрд рублей, а площадь тепличных комплексов компании превысит 170 гектаров. Планируется, что всего Ставрополье к 2020 году будет обладать более 300 га теплиц.