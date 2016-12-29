Росэнергоатом: подписан акт готовности плавучей АТЭС к загрузке ядерного топлива

26 декабря 2016 года подписан акт готовности судостроительного предприятия ООО «Балтийский завод — Судостроение» и плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» к загрузке ядерного топлива.

Акт утверждён генеральным директором завода ООО «Балтийский завод - Судостроение» Алексеем Кадиловым.

В первом полугодии 2017 года планируется осуществить загрузку ядерного топлива и физпуск плавучего энергоблока.

Строительство первой (головной) плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» мощностью 70 МВт на базе плавучего энергоблока (ПЭБ) с двумя реакторными установками КЛТ-40С ведётся в рамках договора, заключённого АО «Концерн Росэнергоатом» с ООО «Балтийский завод — Судостроение» в 2012 году.

В 2015 году полностью завершилось формирование корпуса с надстройками, выполнен монтаж судового и энергетического оборудования, технологических систем.

В 2016 году начаты швартовные испытания систем и оборудования ПЭБ в соответствии с разработанными программам и методиками приемо-сдаточных испытаний.

Местом базирования ПАТЭС выбран г. Певек Чукотского автономного округа.

В 2017 году ядерное топливо будет доставлено на Балтийский завод, загружено в реакторы, и будет выполнен физический пуск реакторных установок.

Концерн «Росэнергоатом» продолжает набор и обучение эксплуатационного персонала ПАТЭС.

Генеральным проектировщиком — ЗАО «Атомэнерго» — выполнены проектно-изыскательские работы и разработка проектной документации береговых и гидротехнических сооружений (БГТС) для ПАТЭС в г. Певеке.

Работы подготовительного периода на площадке строительства береговых и гидротехнических сооружений для ПАТЭС в г. Певеке были начаты в сентябре 2015 года.

В 2016 году заключён договор на строительство гидротехнических сооружений. Подрядчик работ ООО «Трест Запсибгидрострой» — ведущее российское предприятие в области строительства гидротехнических и транспортных сооружений.

В сентябре -декабре 2016 года в г. Певек Северным морским путём доставлены материалы и оборудование для строительства БГТС и развёрнуты полномасштабные строительные работы на площадке.

В 2016 году из федерального бюджета АО «Концерн Росэнергоатом» получил субсидию на строительство БГТС в г. Певеке в виде имущественного взноса Российской Федерации в госкорпорацию «Росатом» на развитие атомного энергопромышленного комплекса (в части строительства атомных станций малой мощности), государственное задание по продвижению строительства БГТС в 2016 году успешно выполнено.

Окончание строительства береговых и гидротехнических сооружений, транспортировка плавучего энергоблока в г. Певек, а также ввод в эксплуатацию ПАТЭС планируются в 2019 году.