В Калужской области открыта новая роботизированная ферма

В Спас-Деменском районе открылась вторая роботизированная ферма. Она открылась в КФХ Натальи Зверевой, в селе Стайки Спас-Деменского района. С самого начала глава этого хозяйства сделала ставку на строительство роботизированной фермы.

Это необычная во всех отношениях ферма, сделана из прессованных соломенных блоков, обмазанных глиной. Зимой в такой ферме внутри тепло, а летом прохладно. Бурёнкам здесь комфортно. Да и два робота голландской фирмы Lely вполне органично смотрятся в соломенном интерьере. Молоко на ферме в Стайках получают от коров, которых кормят на пастбищах и в стойлах экологически чистыми кормами. Открыв мини-завод по переработке молока, Наталия Зверева стала выпускать экологически чистую молочную продукцию с торговой маркой «Хуторянка», которая завоевала рынок не только в Спас-Деменске, но и с успехом реализовывалась на ярмарках выходного дня в Кирове, Обнинске, Калуге. Получение государственного гранта на покупку робота оказалось для крестьянско-фермерского хозяйства Зверевых стимулом для развития собственного молочного стада.

Став участником целевой программы по развитию семейных животноводческих ферм, Наталья Алексеевна и её супруг Виктор Павлович сделали ставку на производство экологически чистых молочных продуктов. А роботы в этом деле оказались, как нельзя, кстати.

Первая роботизированная ферма в Спас-Деменском районе была открыта нынешним летом на базе КФХ семьи Мартыновых.