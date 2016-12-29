В Чувашии компания «АККОНД» открыла новый телятник

27 декабря 2016 года в АО «Фирма Акконд-агро» Янтиковского района состоялась торжественная церемония открытия телятника на 250 голов.

В этом году в предприятие «АККОНД МОЛОКО» инвестировано более 50 миллионов рублей: построены два телятника, зернохранилище, сенохранилище, реконструирован доильный зал, расширен молочных цех.

Директор АО «Фирма Аккнод-агро» Вячеслав Иванов рассказал о деятельности хозяйства. Посевная площадь в 2016 году составила 3263 га. Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 1100 га. Кормовые культуры расположены на площади 1885 га. Валовой сбор зерна в оприходованном весе составил 3021 тонна при урожайности 27,47 ц/га. Заготовлено 1204 тонны сена, 5400 тонн сенажа. Посеяно озимых культур на площади 260 га, вспахано зяби — 720 га.

Кроме этого на 1 декабря 2016 года произведено 4193 тонны молока, что на 9,9% больше уровня прошлого года. Средний надой молока на 1 корову составил 5681 кг, что на 29 кг больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство скота на убой в живом весе по сравнению с прошлым годом увеличилось и составило 124,2 тонны (135,%). Поголовье крупного рогатого скота составило 1635 гол., в том числе коров — 773 гол.

Хозяйство постоянно строится и расширяется. В 2007 году построили два коровника на 960 голов, в 2012 году — телятник на 308 голов, в 2015 году — изолятор на 24 головы, в 2016 году — телятник на 250 голов.

В 2008 году было приобретено 480 голов племенных нетелей из Белоруссии. За январь-ноябрь среднемесячная заработная плата составила 16117 рублей, среднесписочная численность работников — 164 человека. С начала деятельности хозяйства вложены инвестиции в размере 438 млн. рублей, из них кредитные средства — 285 млн. рублей, собственные средства — 153 млн. рублей.