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Сельское хозяйство

В Воронежскую область доставлен элитный молочный скот из Дании

315 голов племенного крупного рогатого скота джерсейской породы поступило из Дании в адрес ООО СХП «Молоко Черноземья» (Аннинский район) для содержания и разведения.

По прибытии в составе комиссии при клиническом осмотре животных ветеринарными специалистами признаков инфекционных заболеваний у скота не выявлено.

В настоящее время животные находятся на карантине, который длится 30 дней. По установленным правилам в течение этого периода скот содержится изолированно от основного стада и находятся под контролем специалистов хозяйства и районной ветеринарной службы. Животных исследуют на различные заболевания, скот вакцинируют от бешенства, сибирской язвы, эмфизематозного карбункула.

По окончании проведения всех необходимых исследований и профилактических мероприятий под контролем Управления Россельхознадзора по Воронежской области и Управления ветеринарии карантин снимается и животные вводятся в основное стадо.

Джерсейская порода коров — одна из древнейших. Свое название она получила от имени острова Джерси, что расположился в проливе Ла-Манш. джерсейская корова — большая редкость в российских фермерских хозяйствах. Разводят ее в основном фермеры Московской, Новгородской, Ленинградской и Рязанской областей.

Благодаря компактному телосложению у джерсейской буренки формируется много молока хорошего качества. В год от одной буренки можно получить более 4 тысяч литров молока, а при правильном питании и качественных кормах показатели вырастают вдвое, а в отдельных случаях могут достигать 11 тысяч литров. Жирность его при этом редко бывает менее 5%. Это самым лучшим образом отражается на всей молочной продукции, которая производится из молока джерсейских буренок.

В связи с активным развитием молочного животноводства в нашем регионе благополучная адаптация племенного молочного скота и создание благоприятных условий для его содержания являются залогом дальнейшего развития данной отрасли.

http://rsnvrn.ucoz.ru/news/28_12_2016_v_oblast_vvezeny_dzhersei/2016-12-28-4431

Воронежская область, животноводство, СХП Молоко Черноземья
  • Нет аватара 1986
    29.12.1614:24:50

    Вопрос: а эти буренки нормально приживутся в нашем климате?

    Раз их разводят наши фермеры, может логичнее и дешевле было купить у них, или у наших не элитные?

    Спасибо за внимание.

    #870123
    • koncervator koncervator
      29.12.1615:21:26

      Ну Дания, вообще-то, достаточно северная страна и климат там не сильно лучше нашего.

      А «элитные» тут, думаю, употребили для маркетингового красного словца.

      #870152
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