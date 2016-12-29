В Воронежскую область доставлен элитный молочный скот из Дании

315 голов племенного крупного рогатого скота джерсейской породы поступило из Дании в адрес ООО СХП «Молоко Черноземья» (Аннинский район) для содержания и разведения.

По прибытии в составе комиссии при клиническом осмотре животных ветеринарными специалистами признаков инфекционных заболеваний у скота не выявлено.

В настоящее время животные находятся на карантине, который длится 30 дней. По установленным правилам в течение этого периода скот содержится изолированно от основного стада и находятся под контролем специалистов хозяйства и районной ветеринарной службы. Животных исследуют на различные заболевания, скот вакцинируют от бешенства, сибирской язвы, эмфизематозного карбункула.

По окончании проведения всех необходимых исследований и профилактических мероприятий под контролем Управления Россельхознадзора по Воронежской области и Управления ветеринарии карантин снимается и животные вводятся в основное стадо.

Джерсейская порода коров — одна из древнейших. Свое название она получила от имени острова Джерси, что расположился в проливе Ла-Манш. джерсейская корова — большая редкость в российских фермерских хозяйствах. Разводят ее в основном фермеры Московской, Новгородской, Ленинградской и Рязанской областей.

Благодаря компактному телосложению у джерсейской буренки формируется много молока хорошего качества. В год от одной буренки можно получить более 4 тысяч литров молока, а при правильном питании и качественных кормах показатели вырастают вдвое, а в отдельных случаях могут достигать 11 тысяч литров. Жирность его при этом редко бывает менее 5%. Это самым лучшим образом отражается на всей молочной продукции, которая производится из молока джерсейских буренок.

В связи с активным развитием молочного животноводства в нашем регионе благополучная адаптация племенного молочного скота и создание благоприятных условий для его содержания являются залогом дальнейшего развития данной отрасли.