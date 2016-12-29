Армия получила первую партию РСЗО «Торнадо-С»

Вооруженные силы России получили первую партию новых реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», сообщила в четверг журналистам пресс-служба научно-производственного объединения «Сплав», предприятия-производителя данных систем.

«Начато производство РСЗО „Торнадо-С“. Первый госконтракт по поставке комплектов в Вооруженные силы РФ выполнен», — говорится в сообщении.

Согласно информации в открытых источниках, изделие 9К515 «Торнадо-С» (С — Смерч) — модернизированная версия РСЗО 9К58 «Смерч». Система включает в себя модернизированную боевую машину, оснащённую АСУНО и новые неуправляемые реактивные снаряды калибра 300 мм с максимальной дальностью полёта до 120 км, а также корректируемый реактивный снаряд 9М542 с отделяемой осколочно-фугасной или кассетной головной частью с дальностью стрельбы до 120 км. В перспективе возможно увеличение дальности до 200 км. В состав «Торнадо-С» входят: боевая машина (БМ) 9А54; транспортно-заряжающая машина (ТЗМ) 9Т255, учебно-тренировочный комплекс, средства автоматической системы управления огнем (АСУНО), автомобиль топографической привязки (топопривязчик) и метеорологическая машина, РС калибра 300 мм.

Среди других достижений компании в уходящем году — рост объемов производства в 2,5 раза, обеспеченный в основном за счет иностранных заказов. Предприятие также нарастило свою прибыль по сравнению с 2015 годом на 38,5%.

Согласно сообщению, в 2017 году «Сплав» планирует продолжить увеличение объемов производства, завершить модернизацию производства по Федеральной программе развития оборонно-промышленного комплекса, а также запустить в серийное производство роботизированный медицинский комплекс «Ангел».