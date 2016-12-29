За 2016 год Нижегородская верфь «Аэроход» построила 44 судна на воздушной подушке

Судостроительная компания ООО СК «Аэроход» (г. Нижний Новгород) в 2016 году построила и сдала заказчикам амфибийное поисково-спасательное судно для Арктики грузоподъемностью 4 тонны и 43 катера на воздушной подушке «Хивус-6» и «Хивус-10».

В портфеле заказов на 2017 год предприятие имеет контракты на строительство 3-х судов на воздушной подушке проекта А-25ПС пассажировместимостью 50 человек, 2-х судов на воздушной подушке проекта А-20 пассажировместимостью 18 человек и 6 катеров на воздушной подушке «Хивус-6» и «Хивус-10».

В планах верфи расширить портфель заказов, изготовив в 2017 году порядка 50 катеров.

Судостроительная компания «Аэроход» специализируется на разработке и производстве амфибийных судов на воздушной подушке (СВП).

Кроме того, нижегородская компания «Аэроход» займется разработкой нового судна для Министерства промышленности и торговли России.

Министерство промышленности и торговли России заказало разработку нового катера на воздушной подушке, которым будут оснащаться перспективные российские дизель-электрические ледоколы проекта 21900 и атомные проектов 22220 и «Лидер». Как сообщает FlotProm, новые катера будут использоваться в поисково-спасательных операциях в Арктике.

Новое судно на воздушной подушке должно будет принимать на борт до четырех тонн полезного груза или до 20 пострадавших, включая двоих на носилках. Согласно требованию заказчика, катер должен будет развивать скорость до 60 километров в час на воде и до 90 километров в час — на льду. Высота преодолеваемых торосов составит до 0,8 метра.

Предельная дальность хода перспективного катера составит около тысячи километров. Судно получит гибкое ограждение баллонетного типа, которое должно будет выдерживать температуры до минус 50 градусов Цельсия. На борту катера штатно будет размещаться снегоход или квадроцикл, надувные лодки, плавучий трап и манипулятор грузоподъемностью одна тонна.

На проект планируется потратить не более 52 миллионов рублей.