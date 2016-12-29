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Энергетика и ТЭК

Российские ученые впервые в мире создали таблетки из ядерного топлива

Специалисты госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ «Сибирский химический комбинат» впервые в мире изготовили и поставили заказчику несколько тонн таблеток ядерного топлива из нитрида урана.

В Северске Томской области специалисты предприятия топливной компании госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ «Сибирский химический комбинат» впервые в мире изготовили и поставили заказчику несколько тонн таблеток ядерного топлива из нитрида урана. Об этом пишет корпоративное издание СХК газета «Новое время». Отмечается, что эти «ядерные» таблетки необходимы для моделирования новых реакторов на быстрых нейтронах, которые нужны для развития атомной энергетики. Таблетки из нитрида урана изготовлены по заказу предприятия научного дивизиона «Росатома» «Физико-энергетический институт имени Лейпунского» (ФЭИ). Сообщается, что они будут использованы в работе расположенного в ФЭИ уникального комплекса быстрых физических стендов (БФС), с помощью которого можно создавать и изучать полномасштабные модели ядерных реакторов на быстрых нейтронах .В 2016 году завершилась модернизация комплекса БФС, его ввод в эксплуатацию намечен на начало 2017 года.

https://defence.ru/article/rossiiskie-uchenie-vpervie-v-mire-sozdali-tabletki-iz-yadernogo-topliva/

Росатом, Сибирский химический комбинат, ФЭИ, БФС, Томская область, Северск
  • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
    29.12.1619:09:42

    Уже представляю отдаленное будущее… На дисплее бортовой системы «Эльбрус-7200С» электромобиля-робота «КАМаЗ» загорается надпись: «Топливо для ядерного реактора на пределе. Пожалуйста, загрузите атомные таблетки в слот».

    Отредактировано: Руслан Алатарцев~20:10 29.12.16
    #870244
  • Фабрикантъ Фабрикантъ
    29.12.1620:45:51

    А что, их так вот в руках можно держать и это безопасно?

    #870278
    • Эдуард Березовский Эдуард Березовский
      29.12.1621:28:48

      На руки одеты специальные перчатки (кажется,из хризотил-асбеста), хорошо защищающие от радиации.

      #870288
      • Нет аватара ivania
        29.12.1622:18:54

        Но эти перчатки не могут защитить от радиации на 100 процентов

        #870303
        • Иван Попов
          29.12.1623:22:25

          Пока топливо не «разогрето» в реакторе у него очень низкий уровень излучения и оно почти безопасно. Зато если выгрузить из реактора «горевшее» топливо то его излучение будет способно очень быстро убить человека на растоянии ~ 0,5 км (зависит от количества топлива).

          #870322
          • Нет аватара krap
            29.12.1623:35:19

            500 метров это приличное расстояние, в реакторном цехе РБМК выгруженное топливо находиться в бассейне выдержки и в принципе на него даже можно посмотреть. Самое опасное состояние такого топлива это распыление его на большие площади — авария на ЧАЭС.

            #870326
  • Нет аватара krap
    29.12.1623:25:04

    Данное фото наверняка прямо не связанно с новостью, суть в том что в руке, элементы сборки не прошедшие активную зону и не имеющие излучения способного проникнуть сквозь кожу. Излучение способное нанести вред организму человека появляется у прошедшего реактор топлива. А новость я полагаю в том что «создали таблетки из ядерного топлива» уже прошедшего реактор, т. е. уже имеющего достаточно сильное излучение затрудняющее работу с ним настолько что целесообразно с ним работать стало лишь при нынешнем уровне развития науки и техники.

    #870324
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