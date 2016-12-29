Российские ученые впервые в мире создали таблетки из ядерного топлива

Специалисты госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ «Сибирский химический комбинат» впервые в мире изготовили и поставили заказчику несколько тонн таблеток ядерного топлива из нитрида урана.

В Северске Томской области специалисты предприятия топливной компании госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ «Сибирский химический комбинат» впервые в мире изготовили и поставили заказчику несколько тонн таблеток ядерного топлива из нитрида урана. Об этом пишет корпоративное издание СХК газета «Новое время». Отмечается, что эти «ядерные» таблетки необходимы для моделирования новых реакторов на быстрых нейтронах, которые нужны для развития атомной энергетики. Таблетки из нитрида урана изготовлены по заказу предприятия научного дивизиона «Росатома» «Физико-энергетический институт имени Лейпунского» (ФЭИ). Сообщается, что они будут использованы в работе расположенного в ФЭИ уникального комплекса быстрых физических стендов (БФС), с помощью которого можно создавать и изучать полномасштабные модели ядерных реакторов на быстрых нейтронах .В 2016 году завершилась модернизация комплекса БФС, его ввод в эксплуатацию намечен на начало 2017 года.