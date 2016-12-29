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Детские сады и школы

В Брянске открыта новая школа

29 декабря в Фокинском районе Брянска состоялось открытие нового корпуса на 600 учебных мест лицея № 27 имени Героя Советского Союза И. Е. Кустова.

Объект возводился в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях».

На эти цели региону было выделено в общей сложности 221,9 млн рублей, в том числе 154,6 млн. из федерального бюджета, 56,4 млн. — из областного и 10,9 млн. — из бюджета города Брянска.

http://www.bryanskobl.ru/news/2016/12/29/5812

новая школа, Брянская область
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