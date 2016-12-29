Квантово-оптическая система «Сажень-ТМ» установлена в ЮАР

«Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения"(АО «НПК «СПП», г Москва) во второй половине декабря завершила пуско-наладочные работы по установке квантово-оптической системы (КОС) «Сажень-ТМ» на территории Хартебистхукской радиоастрономической обсерватории (HartRAO), Южно-Африканская Республика.

Это вторая по счету КОС зарубежного сегмента сети измерительных станций ГЛОНАСС, создаваемой НПК СПП в рамках ОКР «Сигал», предусмотренной Федеральной целевой программой «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы». Всего зарубежная группировка наземных станций НПК СПП сейчас насчитывает 4 беззапросных измерительных станций (БИС) и 2 КОСа. В Бразилии установлены 1 КОС и 3 БИСа, в ЮАР работают 1 БИС и 1 КОС.

В период с 16 по 22 декабря 2016 г. была проведена серия ночных и дневных сеансов лазерных измерений дальности по КА ГЛОНАСС и геодезическим спутникам LAGEOS и LARES; оценка точностных характеристик полученных результатов измерений, проведенная специалистами филиала «Прецизионного навигационно-баллистического обеспечения» АО «НПК «СПП», подтвердила соответствие полученных измерительных данных техническим характеристикам, заявленным в техпаспорте КОС «Сажень-ТМ».

"НПК «СПП» («Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», входит в состав Госкорпорации «РОСКОСМОС») — акционерное общество со 100%-ным государственным участием, созданное в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2007 года № 1391 на базе ФГУП «НИИ ПП». Приоритетные направления деятельности корпорации: разработка, производство и испытания систем прецизионного приборостроения различных типов. В состав АО «НПК «СПП», помимо головного предприятия, также входят 2 акционерных общества и 5 филиалов.