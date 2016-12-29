Спортивный комплекс с бассейном открыт на курильском острове Кунашир

В Южно-Курильске на острове Кунашир построен спортивно-оздоровительный комплекс. Жители острова впервые получили в свое распоряжение полноценный плавательный бассейн. Он имеет 5 дорожек длиной 25 и общей шириной 8,5 метров, оборудован системой нагрева и очистки воды.

Спортивный комплекс построен в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов. Общая площадь двухэтажного сооружения — 1923 квадратных метра.

Ожидается, что первых посетителей спорткомплекс примет в январе. Одновременно спортом здесь смогут заниматься 40 человек — как взрослые, так и дети — в бассейне планируется проведение уроков физкультуры для местных школьников.

Ранее — в конце ноября — на Южных Курилах был открыт еще один спорткомплекс. Он расположен на соседнем острове Шикотан.

В уходящем году на Курильских островах в рамках федеральной целевой программы было сдано 15 объектов. Помимо спорткомплексов это, в частности: детский сад на 110 мест в Курильске, новая система водоснабжения и водоотведения в селе Малокурильское на острове Шикотан, дизельная электростанция в селе Китовое и система водоснабжения в селе Рейдово Курильского района, здания пожарных частей в Курильске и Северо-Курильске.

Также в 2016 году на Курильских островах построены жилые дома общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров.