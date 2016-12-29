Итоги 2016 года: наиболее крупные образовательные объекты,лаборатории,профессиональные центры

В Саранске открыт главный корпус Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева

Главный корпус — самое высокое здание в Саранске, его высота 90 м. Общая площадь здания более 28,5 тысяч кв.м. В корпусе будут размещаться факультет иностранных языков, факультет математики и информационных технологий, филологический факультет, историко-социологический институт, факультет дополнительного образования и административные подразделения вуза. Ежедневно в корпусе будут учиться и работать более 2300 студентов, профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного состава.

В здании 6 поточных аудиторий, в каждой из которых от 89 до 146 мест, около 100 мультимедийных, лингафонных, компьютерных аудиторий, зал для проведения заседаний диссертационных советов.

Новое здание института математических проблем биологии открыли в Пущино Московской области

На базе «АПК им. П.И. Пландина» открылась лаборатория деталей авиационных приборов и комплексов

В Нижегородской области, в Ресурсном центре подготовки кадров для инновационных производств оборонно-промышленного комплекса, созданном на базе «Арзамасского приборостроительного колледжа имени П.И. Пландина», открылась лаборатория деталей авиационных приборов и комплексов.

В Свердловской области открыт обучающий центр — фабрика бережливого производства

Свердловская область стала площадкой для создания первой в России Образцовой фабрики бережливого производства. Проект, реализованный в Уральском федеральном университете, позволит готовить высококвалифицированные кадры для промышленности и повышать производительность труда на предприятиях. Всего в мире существует 15 таких фабрик. Они действуют при ряде университетов в Европе, а также в США и Сингапуре.

В Чеченском государственном университете открыта аудитория Ростсельмаш

В Иркутске открылась научная библиотека им. В.Г.Распутина

В Ирктске торжственно открылось новое здание научной библиотеки Иркутского государственного университта. Новая библиотека — это комплекс площадью 17,5 тысячи квадратных метров, рассчитанный на хранение 2,5 миллиона томов.

В Ингушетии открыли новый корпус ИнгГУ

В Магасе — столице Ингушетии состоялось открытие учебно-лабораторного корпуса Ингушского государственного университета. Здесь будут учиться студенты трех факультетов.

Общая стоимость проекта составила 485 млн рублей, площадь застройки составляет 15 тыс.кв. м вместе с цокольным этажом, состоит из 2-х четырехэтажных и 2-х шестиэтажных блоков. В здании предусмотрены 6 аудиторий, лаборатории и лекционные залы.

В Сахалинском государственном университете запущен в эксплуатацию новый корпус

Пятиэтажное здание площадью почти 9,5 тысяч квадратных метров включает в себя 29 больших аудиторий и девять лабораторий. В нем могут учиться до 700 студентов.

В Республике Башкирия в Уфимском медицинском колледже открылся симуляционный класс

Крымский федеральный университет приобрел для Аграрной академии симуляторы для сельхозмашин

Техника на 52 млн рублей пополнила материально-техническую базу лесотехнического факультета ПГТУ

Федеральное агентство лесного хозяйства передало Волгатеху (Поволжскому государственному технологическому университету, г. Йошкар-Ола) спецтехнику — два харвестера, гусеничный сортиментовоз, трелевочный трактор, мульчер и тягач. Ее стоимость оценивается в 52 миллиона рублей. Кстати, ВУЗ недавно приобрел для своего учебно-опытного лесхоза также харвестер, форвардер, пожарный автомобиль и машину техпомощи.

В Адыгее открыто новое общежитие Майкопского государственного технологического университета

В Москве открыт новый учебный центр

Компания SAP СНГ, игрок рынка бизнес-приложений, открыла двери нового учебного центра SAP в Москве для подготовки российских ИТ-разработчиков, создания совместных инноваций и обмена знаниями. Сумма инвестиций в новый учебный центр составила €1 млн.

В Москве открылся Центр молодежного инновационного творчества «СуперЛаб»

Программа ЦМИТ была инициирована в стране при участии Министерства экономического развития в 2012 году с целью повысить интерес школьников и студентов к науке и технологиям. Каждый год в стране появляются новые высокотехнологичные центры. На территории Москвы уже открыто 40 центров, а в скором времени их число планируется увеличить до 300.

Новые станки появились в архангельском техникуме водных магистралей имени Орешкова

Современные металлорежущие комплексы и оборудование для CAD/CAM-проектирования и 3D-моделирования закуплены для Архангельского техникума водных магистралей имени С.Н. Орешкова.

ТГУ и «Микран» открыли научно-образовательный центр «Материалы и технологии космического применения»

Томским государственным университетом совместно с АО НПФ «Микран» открыт научно-образовательный центр «Материалы и технологии космического применения». Он станет производственной площадкой с самым современным оборудованием для выпуска высокотехнологичной продукции, созданной на основе разработок ТГУ.

В Сочи открыт новый учебный корпус Московского автомобильно-дорожного института

В Вологодском строительном колледже состоялось открытие учебного центра

Ежегодно Центр сможет обучать около 1000 человек взрослого населения, студентов и 150 школьников по дополнительным общеобразовательным программам.

Это четвёртый учебный центр профессиональной квалификации в Вологодской области. Уже созданы и успешно действуют подобные центры на базе двух череповецких колледжей и техникума в Соколе.

Всего до 2018 года в Российской Федерации будет создано 250 таких центров.

В подмосковном Одинцово открыт филиал МГИМО

В Липецкой области открылось новое общежитие Елецкого государственного университета

Открыт новый корпус Хакасского государственного университета

Для исследовательской, научной и образовательной деятельности подготовлено более 10 тысяч квадратных метров, где разместились лаборатории, лингафонные, компьютерные классы, оборудованные по последнему слову техники. Здесь же, в новом корпусе, на цокольном этаже расположится книгохранилище на 450 тысяч экземпляров.

«Сургутнефтегаз» открыл Центр политехнического обучения

Ежедневно Центр политехнического обучения готов принимать до 500 обучающихся из числа сотрудников компании. Центр занимает территорию в 42 гектара

На базе Северского трубного завода в Свердловской области открыт Центр профессионального образования

Центр профобразования представляет собой учебное здание в три тысячи квадратных метров. Одновременно в нем может обучаться до 320 человек. В здании также имеется конференц-зал, 8 универсальных технических классов, для теоретической подготовки с мультимедийной техникой, позволяющих вести подготовку одновременно 144 слушателей, 4 специализированных лаборатории с учебными стендами и тренажерами для профессиональной подготовки, 3 производственных участка в составе механической мастерской со станочным, сварочным и другим технологическим оборудованием.

Центр «Сириус» в Сочи

Центр работает круглый год. Пребывание и обучение в Центре для детей бесплатное. Ежемесячно в «Сириус» приезжают 600 детей в возрасте 10-17 лет из нескольких десятков регионов России. Их сопровождают более 100 преподавателей и тренеров, повышающих в Центре свою квалификацию. Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико — биологических школ, а также выдающиеся деятели российского искусства в сфере академической музыки, классического балета и изобразительного искусства. Образовательная программа рассчитана на 24 дня и включает в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами, комплекс оздоровительных процедур, а в течение учебного года — общеобразовательные занятия.

В Томске открыли центр подготовки IT-специалистов

В Калужском государственном университете открыт новый корпус и студенческое общежитие

Окрыто общежитие на 1 000 мест для студентов Ставропольского государственного аграрного университета

В Новосибирской области «Обувь России» открыла учебный центр по пошиву обуви

В Тульском сельскохозяйственном колледже открыт центр подготовки кадров для агропредприятий

В Казани открылось первое в России экпериментальное архитектурное пространство

На базе предприятия «Протон-ПМ» в Перми открылся новый образовательный центр

В Южно-Российском государственном политехническом университете открыта новая лаборатория

Новый корпус Алтайского государственного аграрного университета открыт в Барнауле

В Татарстане открыли новое здание филиала университета юстиции

На территории Московского НПЗ открыт новый учебный центр

Финансовый университет открыл в Москве новое студенческое общежитие

Университетская гимназия МГУ имени М. В. Ломоносова открылась в Москве

Гимназия построена по индивидуальному проекту на новой территории Московского университета. Школа рассчитана на 350 человек — учеников 8-11-х классов. Архитектурный ансамбль состоит из пяти зданий, кроме жилых и учебного корпусов, есть спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Здесь будут обучаться старшеклассники, прошедшие отбор в разных регионах страны. В этом году в школе будут учиться 100 человек — по 20 в каждом из пяти научных профилей: естественнонаучному, инженерному, математическому, гуманитарному и социально-экономическому.

Педагогический коллектив Университетской гимназии составляют профессора, преподаватели и научные сотрудники, координаторы научно-исследовательских проектов, аспиранты Московского университета, школьные учителя.