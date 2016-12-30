Добавить статью
100
Авиация

«Ил» успешно выполнил контракт на модернизацию партии самолетов Ил-38Н

ОАО «Ил» успешно выполнило государственный контракт на серийную модернизацию очередной партии противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации ВМФ России. В рамках исполнения государственного контракта на серийную модернизацию очередной партии противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации ВМФ России до уровня Ил-38Н, Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина успешно завершил ремонт и модернизацию двух самолетов. В декабре 2016 года самолеты сданы заказчику. По согласованию с командованием морской авиации ВМФ России им присвоены имена командующего морской авиацией Виктора Павловича Потаповаи морского летчика Героя Советского Союза Михаила Константиновича Вербицкого.

ОАО «Ил» (входит в состав ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация») в рамках государственных контрактов на серийную модернизацию самолетов Морской авиации ВМФ России Ил-38 до уровня Ил-38Н, выполняет работы по установке на них новой поисково-прицельной системы «Новелла-П-38» разработки и производства ОАО «ЦНПО «Ленинец», что значительно расширяет объем решаемых задач и боевые возможности самолета.

С помощью новой поисково-прицельной системы модернизированный самолет может успешно решать задачи патрулирования, поиска и уничтожения подводных лодок (причем, с применением расширенной, по сравнению с базовым Ил-38, номенклатуры вооружений), радиоэлектронного наблюдения за надводными и воздушными целями, постановки минных заграждений, поиска и спасения людей на море, а также экологического мониторинга водной поверхности.

В целях интеграции предприятий Объединенной авиастроительной корпорации, модернизация отдельных самолетов производится силами ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» по документации ОАО «Ил». Модернизация самолетов Ил-38 — это весомый вклад Объединенной авиастроительной корпорации, ОАО «Ил», ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» и ОАО «ЦНПО «Ленинец» в решение задачи повышения обороноспособности нашей Родины.

https://uac.defence.ru/article/il-uspeshno-vipolnil-kontrakt-na-modernizaciyu-partii-samoletov-il-38n/

Ил-38Н, ВМФ, ОАО «Ил»
  • 6
    Александр Скориков
    30.12.1600:14:07

    Молодцы, с Новым годом и счастья!

    #870335
  • 1
    Нет аватара Инженер2015
    30.12.1600:41:44

    интересно, а новый ил112 подходит под эту роль?

    ведь радиоэлектронное оборудование становиться все легче…

    какие требования существуют для носителя такой аппаратуры?

    #870348
    • 0
      koshmar koshmar
      30.12.1605:36:57

      нет, ил-112 по сути огрызок с ограниченным функционалом. для ВМФ подходит платформа Ил-114, это преемник Ил-18.

      #870391
    • 0
      Djoker Djoker
      30.12.1613:52:37

      Лучше сделаем на базе Ту-204 или МС-21, как американцы сделали новый противолодочник P-8 Poseidon на базе Boeing 737-800.

       http://militaryrussia.ru/blog/topic-764.html 

      #870528
      • 2
        Нет аватара monarch
        30.12.1614:46:45

        Лучше сделаем на базе Ту-204

        Мое ИМХО, практические поползновения в эту степь надо было начинать ещё позавчера.

        Ил-38Н и (потенциальный) Ту-142М3М, это конечно хорошо, но сколько их планерам осталось?

        Конечно если их «эксплуатировать» так как в 90е то можно и 20 лет протянуть, но если эксплуатировать их нормально (т.е. интенсивно) то ещё 10 лет, много 15.

        А потом?

        Создание, запуск в серийное производство, и перевооружение ВС на новый противолодочник это дело не 3-5 лет.

        И даже не десяти.

        Закупка ВМФ Бе-200 тоже не решение проблемы, ибо Бе-200 в лучшем случае патрульник.

        Полноценный противолодочник на его базе не создашь…

        #870559
  • 3
    Нет аватара mrDoc
    30.12.1601:58:31

    Круто выглядят старички    

    #870368
  • 0
    АНС АНС АНС АНС
    30.12.1611:25:22

    Ил-114, это преемник Ил-18

    Как 114 может быть преемником Ил-18?!    

    #870466
    • 0
      Нет аватара Sibiryak86
      30.12.1611:39:28

      ну не приемников, но самолёт противолодочный на его базе сделают во прототип от Радар

      #870471
      • 0
        Нет аватара ivania
        30.12.1614:10:33

        У Ил-114 дальность полета меньше

        #870540
        • 0
          Нет аватара Sibiryak86
          30.12.1615:20:07

          конечно меньше, но вариантов у нас нет других, 4-х двигательный турбовинтовой самолёт у нас вряд ли поятвится, а делать противолодочник из Ту-204 не вариант

          #870575
          • 0
            Нет аватара monarch
            30.12.1621:28:44

            а делать противолодочник из Ту-204 не вариант

            Ну почему же?

            #870724
      • -2
        АНС АНС АНС АНС
        30.12.1616:35:39

        Ну тогда приемником не Ил-18, а Ил-38.   

        … Тут в дискуссии как-то забыли про А-40.

        Отредактировано: АНС АНС~17:47 30.12.16
        #870607
        • 0
          PolarBear PolarBear
          30.12.1617:48:39

          Тут в дискуссии как-то забыли про А-40.

          А он есть то?   

          #870638
          • -2
            АНС АНС АНС АНС
            30.12.1620:35:47

            А что у нас есть в нормальной серии кроме Суперджета? Если что-либо другое то это единицы.

            А про Альбатроса в Вики написали:

            Проект был остановлен после распада Советского Союза. Неоднократно заявлялось о возобновлении производства, пока в 2012 году Министерство обороны окончательно не отказалось от самолётов этого типа[2].

            В июле 2014 года вновь было сделано заявление о том, что самолёт проходит модернизацию для ввода в строй[5].

            3 марта 2016 года начальник Морской авиации Черноморского Флота ВМФ России полковник авиации Геннадий Загонов официально заявил, что к 2020 году находящиеся на вооружении флота противолодочные самолёты-амфибии Бе-12 будут заменены на гидропланы А-40 (Бе-42)

            #870704
  • -1
    Юрий Липатов
    30.12.1619:30:49

    ИЛ-38 уникальный по дальности и длительности полёта самолет. Может ли хоть один из западных самолётов сравниться с ним по этим характеристикам?

    #870673
    • 0
      Djoker Djoker
      30.12.1622:04:14

      Может ли хоть один из западных самолётов сравниться с ним по этим характеристикам?

      P-3 Orion и P-8 Poseidon?

         

      #870736
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru