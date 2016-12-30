«Ил» успешно выполнил контракт на модернизацию партии самолетов Ил-38Н

ОАО «Ил» успешно выполнило государственный контракт на серийную модернизацию очередной партии противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации ВМФ России. В рамках исполнения государственного контракта на серийную модернизацию очередной партии противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации ВМФ России до уровня Ил-38Н, Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина успешно завершил ремонт и модернизацию двух самолетов. В декабре 2016 года самолеты сданы заказчику. По согласованию с командованием морской авиации ВМФ России им присвоены имена командующего морской авиацией Виктора Павловича Потаповаи морского летчика Героя Советского Союза Михаила Константиновича Вербицкого.

ОАО «Ил» (входит в состав ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация») в рамках государственных контрактов на серийную модернизацию самолетов Морской авиации ВМФ России Ил-38 до уровня Ил-38Н, выполняет работы по установке на них новой поисково-прицельной системы «Новелла-П-38» разработки и производства ОАО «ЦНПО «Ленинец», что значительно расширяет объем решаемых задач и боевые возможности самолета.

С помощью новой поисково-прицельной системы модернизированный самолет может успешно решать задачи патрулирования, поиска и уничтожения подводных лодок (причем, с применением расширенной, по сравнению с базовым Ил-38, номенклатуры вооружений), радиоэлектронного наблюдения за надводными и воздушными целями, постановки минных заграждений, поиска и спасения людей на море, а также экологического мониторинга водной поверхности.

В целях интеграции предприятий Объединенной авиастроительной корпорации, модернизация отдельных самолетов производится силами ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» по документации ОАО «Ил». Модернизация самолетов Ил-38 — это весомый вклад Объединенной авиастроительной корпорации, ОАО «Ил», ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» и ОАО «ЦНПО «Ленинец» в решение задачи повышения обороноспособности нашей Родины.