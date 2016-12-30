Спущен на воду ледокол «Виктор Черномырдин»
Сегодня в Санкт-Петербурге со стапеля «Б» ООО «Балтийский завод — судостроение» спущен на воду дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600 (ЛК-25). Судно с заводским номером 05620 было заложено 10 октября 2012 года по заказу ФГУП «Росморпорт», проект ледокола разработан ПКБ «Петробалт».
Технические характеристики:
Водоизмещение: первоначально — 22258 т, после корректировки проекта — 19070 т.
Главные размерения: длина — 146.8 м, ширина — 29 м, осадка — 9.5 м.
Максимальная скорость хода: 17 узлов
Мощность: 25 МВт
Лёдопроходимость: 2 м.
Автономность: 60 суток
Экипаж: 38 человек
На корабле имеются 2 взлётно-посадочные площадки для приёма вертолётов.
Спуск ледокола «Виктор Черномырдин» стал завершающим событием программы обновления ледокольного флота России в уходящем 2016 году, который оказался очень насыщенным:
04.02.16 — заложено судно ледового класса «Степан Макаров» проекта Aker ARC 121.
10.06.16 — спущен на воду дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» проекта 21180.
16.06.16 — спущен на воду атомный двухосадочный ледокол «Арктика» проекта 22220.
30.06.16 — спущено на воду судно ледового класса «Геннадий Невельской» проекта Aker ARC 121.
15.07.16 — заложено судно ледового класса «Фёдор Ушаков» проекта Aker ARC 121.
25.07.16 — заложен атомный двухосадочный ледокол «Урал» проекта 22220.
27.09.16 — заложен портовый ледокол «Обь» проекта Aker ARC 124.
10.10.16 — спущено на воду судно ледового класса «Степан Макаров» проекта Aker ARC 121.
24.11.16 — спущено на воду ледокольное судно «Александр Санников» проекта Aker ARC 130А.
26.12.16 — передан заказчику дизель-электрический ледокол «Новороссийск» проекта 21900М.
30.12.16 — спущен на воду дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600.
Также был спущен на воду
Таким будет ледокол «Виктор Черномырдин» после завершения строительства:
Большая просьба в комментариях обсуждать только судостроение, желающие обсудить роль личности в истории могут это продолжить тут: sdelanounas.ru/blogs/88150
30.12.1611:37:42
30.12.1611:41:16 Будет опубликован 3 января 2017 года.
30.12.1612:15:57
30.12.1612:21:10
30.12.1612:21:22
30.12.1612:50:50
30.12.1612:54:01
30.12.1613:12:55
30.12.1613:21:29
30.12.1619:47:16
30.12.1619:57:46
30.12.1621:14:10
30.12.1614:49:25
30.12.1615:26:38
30.12.1615:28:32 Что написано в конце поста?
30.12.1619:13:50
30.12.1619:21:19 Ага.
30.12.1615:18:18
30.12.1616:14:07
30.12.1616:29:01
30.12.1616:41:29 Вообще спуск судна с наклонного стапеля это очень эффектно!
30.12.1617:49:49
30.12.1618:01:46
30.12.1622:31:54 Интересует «Арктика»? Пожалуйста!
30.12.1618:55:47
30.12.1619:03:36 У 21900М тоже кран есть:
30.12.1621:18:23
30.12.1622:45:58
30.12.1622:48:09 Судя по осадке ещё нет.
30.12.1622:51:36
31.12.1602:00:20
31.12.1602:23:23 В честь живых людей суда как правило не называют.
31.12.1602:46:30
31.12.1603:21:42 Эти проекты разработаны финской компанией «Aker Arctic Technology», являющейся одним из мировых лидеров в проектировании судов ледового класса.