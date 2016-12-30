Спущен на воду ледокол «Виктор Черномырдин»

Сегодня в Санкт-Петербурге со стапеля «Б» ООО «Балтийский завод — судостроение» спущен на воду дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600 (ЛК-25). Судно с заводским номером 05620 было заложено 10 октября 2012 года по заказу ФГУП «Росморпорт», проект ледокола разработан ПКБ «Петробалт».

Технические характеристики:

Водоизмещение: первоначально — 22258 т, после корректировки проекта — 19070 т.

Главные размерения: длина — 146.8 м, ширина — 29 м, осадка — 9.5 м.

Максимальная скорость хода: 17 узлов

Мощность: 25 МВт

Лёдопроходимость: 2 м.

Автономность: 60 суток

Экипаж: 38 человек

На корабле имеются 2 взлётно-посадочные площадки для приёма вертолётов.

Спуск ледокола «Виктор Черномырдин» стал завершающим событием программы обновления ледокольного флота России в уходящем 2016 году, который оказался очень насыщенным:

04.02.16 — заложено судно ледового класса «Степан Макаров» проекта Aker ARC 121.

10.06.16 — спущен на воду дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» проекта 21180.

16.06.16 — спущен на воду атомный двухосадочный ледокол «Арктика» проекта 22220.

30.06.16 — спущено на воду судно ледового класса «Геннадий Невельской» проекта Aker ARC 121.

15.07.16 — заложено судно ледового класса «Фёдор Ушаков» проекта Aker ARC 121.

25.07.16 — заложен атомный двухосадочный ледокол «Урал» проекта 22220.

27.09.16 — заложен портовый ледокол «Обь» проекта Aker ARC 124.

10.10.16 — спущено на воду судно ледового класса «Степан Макаров» проекта Aker ARC 121.

24.11.16 — спущено на воду ледокольное судно «Александр Санников» проекта Aker ARC 130А.

26.12.16 — передан заказчику дизель-электрический ледокол «Новороссийск» проекта 21900М.

30.12.16 — спущен на воду дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600.

Также был спущен на воду и 28.09.16 сдан заказчику ледокол «Polaris» проекта Aker ARC 130.

Таким будет ледокол «Виктор Черномырдин» после завершения строительства:

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