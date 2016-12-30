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Судостроение и судоходство

Спущен на воду ледокол «Виктор Черномырдин»

Сегодня в Санкт-Петербурге со стапеля «Б» ООО «Балтийский завод — судостроение» спущен на воду дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600 (ЛК-25). Судно с заводским номером 05620 было заложено 10 октября 2012 года по заказу ФГУП «Росморпорт», проект ледокола разработан ПКБ «Петробалт».

Технические характеристики:

Водоизмещение: первоначально — 22258 т, после корректировки проекта — 19070 т.

Главные размерения: длина — 146.8 м, ширина — 29 м, осадка — 9.5 м.

Максимальная скорость хода: 17 узлов

Мощность: 25 МВт

Лёдопроходимость: 2 м.

Автономность: 60 суток

Экипаж: 38 человек

На корабле имеются 2 взлётно-посадочные площадки для приёма вертолётов.

Спуск ледокола «Виктор Черномырдин» стал завершающим событием программы обновления ледокольного флота России в уходящем 2016 году, который оказался очень насыщенным:

04.02.16 — заложено судно ледового класса «Степан Макаров» проекта Aker ARC 121.

10.06.16 — спущен на воду дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» проекта 21180.

16.06.16 — спущен на воду атомный двухосадочный ледокол «Арктика» проекта 22220.

30.06.16 — спущено на воду судно ледового класса «Геннадий Невельской» проекта Aker ARC 121.

15.07.16 — заложено судно ледового класса «Фёдор Ушаков» проекта Aker ARC 121.

25.07.16 — заложен атомный двухосадочный ледокол «Урал» проекта 22220.

27.09.16 — заложен портовый ледокол «Обь» проекта Aker ARC 124.

10.10.16 — спущено на воду судно ледового класса «Степан Макаров» проекта Aker ARC 121.

24.11.16 — спущено на воду ледокольное судно «Александр Санников» проекта Aker ARC 130А.

26.12.16 — передан заказчику дизель-электрический ледокол «Новороссийск» проекта 21900М.

30.12.16 — спущен на воду дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600.

Также был спущен на воду и 28.09.16 сдан заказчику ледокол «Polaris» проекта Aker ARC 130.

Таким будет ледокол «Виктор Черномырдин» после завершения строительства:

Большая просьба в комментариях обсуждать только судостроение, желающие обсудить роль личности в истории могут это продолжить тут: sdelanounas.ru/blogs/88150

http://www.rosmorport.ru/news.html?id=4194

Санкт-Петербург, Балтийский завод, ледокол, 22600
  • 11
    cheshskiy36 cheshskiy36
    30.12.1611:37:42

    Отличная новость в канун Нового Года! Теперь бы обзор увидеть по ВМФ и гражданскому судостроению)))

    #870469
    • 11
      A_SEVER A_SEVER
      30.12.1611:41:16

      Теперь бы обзор увидеть по ВМФ
      Будет опубликован 3 января 2017 года.    

      #870472
      • 3
        Katamaran Katamaran
        30.12.1612:15:57

                  все традиционно в свои сроки и в своих форматах. кто не успеет что сдать или подписать, извините.

        #870487
  • 5
    Нет аватара Горский
    30.12.1612:21:10

    Вот пару кусочков, может пригодится.

    Сдаточная программа ОСК по гражданским заказам в 16 году

     http://shipway1.livejournal.com/4272.html 

    Закладки судов по линии гражданских заказов в 16 году

     http://shipway1.livejournal.com/4562.html 

    Отредактировано: A_SEVER~13:25 30.12.16
    #870490
  • 12
    Katamaran Katamaran
    30.12.1612:21:22
    • 7
      Katamaran Katamaran
      30.12.1612:50:50
    • 7
      A_SEVER A_SEVER
      30.12.1612:54:01

      После спуска корпус ледокола по инерции уплыл на «Адмиралтейские верфи»:

      #870499
      • 5
        Katamaran Katamaran
        30.12.1613:12:55

        главное, чтоб не заскочил на спусковую площадку, а то второй раз спускать придется.

        #870511
        • 7
          A_SEVER A_SEVER
          30.12.1613:21:29

          главное, чтоб не заскочил на спусковую площадку

          Поэтому стапели Адмиралтейских верфей и Балтийского завода расположены под углом!    

          #870514
          • 0
            Нет аватара amtop
            30.12.1619:47:16

            Я посмотрел на картинки, каким он будет. Особенно там, где он с вертолетом. Такое впечатление, что вертолетные площадки для Ми-8 маловаты, нет? Особенно винт, как мне показалось, будет вплотную к надстройкам при посадке. Может, на рисунке вертолет с ледоколом не в масштабе? Не стал по картинке в пропорциях вымерять, но ответьте, если не затруднит.

            Отредактировано: amtop~20:53 30.12.16
            #870683
            • 2
              A_SEVER A_SEVER
              30.12.1619:57:46

              вертолетные площадки для Ми-8 маловаты, нет?

              #870684
              • 0
                Нет аватара amtop
                30.12.1621:14:10

                Да, вроде, тут нормально. Там не в масштабе, видимо.

                #870718
  • 9
    Нет аватара СТ_сделан_у_нас
    30.12.1614:49:25

    Здорово! Всех с наступающим! Чтобы у всех нас в 2017 было ещё больше хороших новостей, ну и так, по жизни        

    #870563
  • Комментарий удален
  • Комментарий удален
    • 1
      Нет аватара СТ_сделан_у_нас
      30.12.1615:26:38

      А я считаю, что В.С. сделал всё, что смог в сложившейся ситуации, могу сравнить его только с Е.М.Примаковым (но Примаков всё-же мощнее и опытнее в разных областях, что-ли). Черномырдин уж никак не Б.Н.Ельцин или В.Ю.Аликперов, кого будут помнить? По-моему он достоин уважения хотя бы потому, что не приватизировал под себя Газпром и сказал несколько правдивых фраз.

      #870576
      • 5
        A_SEVER A_SEVER
        30.12.1615:28:32

        А я считаю, что В.С. сделал всё
        Что написано в конце поста?

        #870579
      • 7
        Михаил Иванов Михаил Иванов
        30.12.1619:13:50

        Вот ведь никогда не было и опять    

        #870666
        • 1
          A_SEVER A_SEVER
          30.12.1619:21:19

          никогда не было и опять
          Ага.    

          #870669
      • Комментарий удален
  • 4
    Soviet Assault Soviet Assault
    30.12.1615:18:18

    Отличная новость в канун Нового Года    

    #870574
  • 5
    A_SEVER A_SEVER
    30.12.1616:14:07

    Внимание! Пост дополнен видео!

    #870600
    • 6
      tm tm
      30.12.1616:29:01

      Якорь он красиво бросил — прямо феерверк!    

      #870606
      • 7
        A_SEVER A_SEVER
        30.12.1616:41:29

        Якорь он красиво бросил — прямо феерверк!
        Вообще спуск судна с наклонного стапеля это очень эффектно!

        Жаль, сейчас это редко где увидишь, всё больше доки используют.

        #870611
  • Комментарий удален
  • 2
    Нет аватара Karbofos
    30.12.1617:49:49

    Неужели никто хорошей фотографии Арктики не сделал.

    #870639
    • 3
      A_SEVER A_SEVER
      30.12.1618:01:46

      Неужели никто хорошей фотографии Арктики не сделал

      Её хорошо с противоположного берега Невы снимать, с территории «Адмиралтейских верфей».

      #870641
    • Комментарий удален
    • 1
      A_SEVER A_SEVER
      30.12.1622:31:54

      Неужели никто хорошей фотографии Арктики не сделал
      Интересует «Арктика»? Пожалуйста! sdelanounas.ru/blogs/88452    

      #870743
  • 0
    Нет аватара силаон
    30.12.1618:55:47

    Второй проект крупного многофункционального ледокола. Краны + 50 контейнеров может перевозить.

    Почему при проектировании нельзя было масштабировать ледокол пр. 22190М (14000тн) до габаритов пр. 22600?

    Отредактировано: силаон~20:31 30.12.16
    #870657
    • 4
      A_SEVER A_SEVER
      30.12.1619:03:36

      Первый многофункциональный ледокол. Краны
      У 21900М тоже кран есть:

      У «Балтики» и «Ильи Муромца» тоже краны:

      Отредактировано: A_SEVER~20:08 30.12.16
      #870662
  • 3
    sergeyy1972 sergeyy1972
    30.12.1621:18:23

    Каков красавец, мощь неимоверная! Вот это-подарок! Спасибо за отличные фото! Всех с наступающим Новым годом!   

    #870722
  • 0
    Нет аватара Lyudov
    30.12.1622:45:58

    А дизеля на нём уже установлены или будут сейчас устанавливать? реакторы вроде как после спуска ставят на корабли

    #870753
    • 1
      A_SEVER A_SEVER
      30.12.1622:48:09

      А дизеля на нём уже установлены или будут сейчас устанавливать?
      Судя по осадке ещё нет.

      #870754
      • 0
        Нет аватара Lyudov
        30.12.1622:51:36

        ещё винты у него интересно стоят — один толкающий, а два тянущие

        #870758
  • -2
    немо немо немо немо
    31.12.1602:00:20

    А ледокол Чубайс уже заложили?

    #870840
    • 2
      A_SEVER A_SEVER
      31.12.1602:23:23

      А ледокол Чубайс уже заложили?
      В честь живых людей суда как правило не называют.

      #870850
      • Комментарий удален
      • Комментарий удален
  • 0
    немо немо немо немо
    31.12.1602:46:30

    Да и вы не расскажете, почему так много ледоколов проекта с не русскими буквами Aker ???

    #870855
    • 2
      A_SEVER A_SEVER
      31.12.1603:21:42

      почему так много ледоколов проекта с не русскими буквами Aker
      Эти проекты разработаны финской компанией «Aker Arctic Technology», являющейся одним из мировых лидеров в проектировании судов ледового класса.

      #870862
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