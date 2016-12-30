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Армия и Флот

Астраханский СРЗ передал флоту рейдовый буксир РБ-410

29 декабря 2016 года подписан приемный акт государственных испытаний рейдового буксира «РБ-410» (проект 705б), построенного на верфи филиала «Астраханский судоремонтный завод» ЦС «Звездочка». Рейдовый буксир предназначен для буксировки кораблей и судов по внутренним водным путям и прибрежным районам с отдаленностью отберега на 50 км.

http://zvezdochka-ru.livejournal.com/386035.html

РБ-410, АСЗ, 705б, ЦС Звездочка, Звездочка, ОСК, ВМФ
  • 5
    Katamaran Katamaran
    30.12.1610:07:32

    Убираем из списка слово «возможно». С прибавлением!

    #870435
  • 0
    Нет аватара xitmen
    30.12.1610:09:38

    А когда он был на воду спущен? И закладывался когда?

    Никто не в курсе?

    #870437
    • 4
      Юрген Юрген
      30.12.1610:36:13

      Заложен в прошлом году, спущен на воду в этом.

      #870445
  • 5
    A_SEVER A_SEVER
    30.12.1610:12:41

    Серия:

    РБ-39 — передан в 2010 году

    РБ-10 — передан в 2011 году

    РБ-396 — передан в 2012 году

    РБ-410 — передан в 2016 году

    #870438
  • 0
    Human RS Human RS
    30.12.1616:40:41

    Хорошо бы в тексте отметить, что буксир пополнил состав Каспийской флотилии ВМФ России.

    #870610
  • 3
    A_SEVER A_SEVER
    30.12.1616:48:04

    Знакомый причал на противоположном берегу, я по нему гулял в июле!    

    #870617
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