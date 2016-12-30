Астраханский СРЗ передал флоту рейдовый буксир РБ-410
29 декабря 2016 года подписан приемный акт государственных испытаний рейдового буксира «РБ-410» (проект 705б), построенного на верфи филиала «Астраханский судоремонтный завод» ЦС «Звездочка». Рейдовый буксир предназначен для буксировки кораблей и судов по внутренним водным путям и прибрежным районам с отдаленностью отберега на 50 км.
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- Максим Алпеев
- 30.12.201610:01
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30.12.1610:07:32
30.12.1610:09:38
30.12.1610:36:13
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