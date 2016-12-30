Астраханский СРЗ передал флоту рейдовый буксир РБ-410

29 декабря 2016 года подписан приемный акт государственных испытаний рейдового буксира «РБ-410» (проект 705б), построенного на верфи филиала «Астраханский судоремонтный завод» ЦС «Звездочка». Рейдовый буксир предназначен для буксировки кораблей и судов по внутренним водным путям и прибрежным районам с отдаленностью отберега на 50 км.