Калининградская область на 70% увеличила площадь садов и ягодников

С начала нынешнего года Калининградская область на 70% увеличила площадь плодово-ягодных насаждений, при этом большая их часть приходится на яблоневые посадки. Всего за 2016 год регион планировал увеличить площади до 100 гектаров, в итоге создано более 200 гектаров садов и ягодников.

Отметим, в 2013 году, когда на отрасль обратили внимание и стали развивать для выполнения задач по импортозамещению, площадь многолетних плодово-ягодных насаждений в регионе составляла в общем порядка 600 гектаров. Только за этот год создано еще 240 гектаров насаждений. Теперь 80% плодово-ягодных угодий области приходится на яблоневые сады, оставшиеся 20% - на ягодники, грушевые сады и посадки клубники.

Общий валовый сбор фруктов в Калининградской области в этом году составил 140 тонн, а также еще 100 тонн — ягод, выращиваемых на открытом и закрытом грунте. Кроме того, в 2016 году в Черняховском городском округе в КФХ «Калина» заложили первый промышленный сад, и первый сбор урожая яблок в промышленном масштабе составил 97 тонн.

Добавим, коллективное фермерское хозяйство «Калина» сейчас занимается подготовкой крупного комплекса, предназначенного для хранения сельскохозяйственной продукции — овощей, фруктов, зерна. Помимо этого, в этом же комплексе будет располагаться сектор предпродажной подготовки продукции. Инвестпроект, по словам специалистов, позволит нарастить производство зерна и плодоовощной продукции в регионе, он получил одобрение Совета по улучшению инвестиционного климата.