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Фотофакты

От «Парка Победы» до «Раменок» прошёл первый поезд

Сегодня в Москве по новому участку Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена от станции «Парк Победы» до станции «Раменки» прошёл первый поезд. Открытие для пассажиров станций «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки» намечено на 1-й квартал 2017 года.

Фото с сайтов stroi.mos.ru и m24.ru

http://www.mskagency.ru/materials/2624382

Москва, метро, Калининско-Солнцевская линия
  • 10
    s p s p
    30.12.1612:19:38

    Вот вы молодец! А то на строй.мос.ру тишина. Молчат, стесняются.

    Без вас и не узнали бы про это (на cайте mskagency ранее не бывал).

    Спасибо вам!

    Отредактировано: s p~13:22 30.12.16
    #870488
    • 7
      A_SEVER A_SEVER
      30.12.1612:28:13

      А то на строй.мос.ру тишина.
      Там наверняка чуть позже фоторепортаж выложат.
      Спасибо вам!
      Всегда пожалуйста!    

      #870493
  • 3
    немо немо немо немо
    30.12.1616:44:16

    Да ! и радует что оба поезда без машинистов …   

    #870614
    • 5
      A_SEVER A_SEVER
      30.12.1616:50:20

      оба поезда без машинистов
      Это один состав 37285/37286, снятый с разных ракурсов.    

      На самом деле машинист есть, на 3-м фото снизу его скрыла стойка между лобовым стеклом и аварийным трапом.

      Отредактировано: A_SEVER~18:06 30.12.16
      #870619
    • 0
      s p s p
      30.12.1618:51:28

      Да вышел он просто… покурить на остановочке… получить указания от мэра, где свернуть по пути и т. д.

      #870654
      • 2
        A_SEVER A_SEVER
        30.12.1619:11:24

        Да вышел он просто… покурить на остановочке…
        А если обратить внимание на горящие хвостовые огни?    

        #870665
        • 1
          s p s p
          30.12.1619:22:43

          Если смотреть на хвостовые огни, тогда точно пошутить не получится.

          #870670
  • 4
    Миша Перминов Миша Перминов
    30.12.1618:36:33

    Дизайн очень современный и стильный

    #870647
    • 1
      Нет аватара box320
      31.12.1611:31:49

      Верно. А душа требует старый добрый — имперский. Как на Площади Революции.    

      #870905
      • 1
        A_SEVER A_SEVER
        31.12.1612:03:28

        А душа требует старый добрый — имперский

        Хорошо, когда станции построены в разном стиле — каждый может выбрать по своему вкусу!

        #870911
  • 2
    s p s p
    30.12.1618:47:18

    Я еще маленький был, мы с батей в 83-м году вырезали из Вечерней Москвы статью про то, что скоро-скоро будет у нас метро. МосГорИсполком обещал.

    Прошло 33 года, коммунистов сменили коварные капиталисты, а построили-таки!!!

    #870652
  • 3
    Login_off Login_off
    30.12.1620:53:07

    Привет!

    Я правильно понимаю, что эту линию соединят в будущем со старой желтой линией?

    Login_off

    #870710
    • 3
      A_SEVER A_SEVER
      30.12.1621:01:24

      Я правильно понимаю, что эту линию соединят в будущем со старой желтой линией?
      Да, правильно. Но пока строительство центрального участка ещё не начинали.

      #870712
    • 0
      Ruslan Koreev Ruslan Koreev
      31.12.1607:18:04

      Для начала её соединят с участком второго кольца, которое тоже в 2017 году открывается. Туда, на северное полукольцо. А центральная часть жёлтой ещё в далёких планах.

      #870876
      • 1
        A_SEVER A_SEVER
        31.12.1611:14:41

        Для начала её соединят с участком второго кольца
        А потом с Кожуховской линией, и можно будет доехать от «Некрасовки» до «Рассказовки» без пересадки.

        #870899
  • 3
    Нет аватара Lyudov
    30.12.1622:41:56

    Здорово! хорошая новость

    #870748
  • 3
    Е.Юрий Е.Юрий
    31.12.1602:08:57

    Молодцы! Очень, очень и очень стильно и красиво! Спасибо за проделанную работу! Удачи и успехов.           

    Отредактировано: Е.Юрий~03:10 31.12.16
    #870844
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