От «Парка Победы» до «Раменок» прошёл первый поезд

Сегодня в Москве по новому участку Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена от станции «Парк Победы» до станции «Раменки» прошёл первый поезд. Открытие для пассажиров станций «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки» намечено на 1-й квартал 2017 года.

Фото с сайтов stroi.mos.ru и m24.ru