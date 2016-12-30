От «Парка Победы» до «Раменок» прошёл первый поезд
Сегодня в Москве по новому участку Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена от станции «Парк Победы» до станции «Раменки» прошёл первый поезд. Открытие для пассажиров станций «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки» намечено на 1-й квартал 2017 года.
Фото с сайтов stroi.mos.ru и m24.ru
30.12.1612:19:38
30.12.1612:28:13 Там наверняка чуть позже фоторепортаж выложат. Всегда пожалуйста!
30.12.1616:44:16
30.12.1616:50:20 Это один состав 37285/37286, снятый с разных ракурсов.
30.12.1618:51:28
30.12.1619:11:24 А если обратить внимание на горящие хвостовые огни?
30.12.1619:22:43
30.12.1618:36:33
31.12.1611:31:49
31.12.1612:03:28
30.12.1618:47:18
30.12.1620:53:07
30.12.1621:01:24 Да, правильно. Но пока строительство центрального участка ещё не начинали.
31.12.1607:18:04
31.12.1611:14:41 А потом с Кожуховской линией, и можно будет доехать от «Некрасовки» до «Рассказовки» без пересадки.
30.12.1622:41:56
31.12.1602:08:57