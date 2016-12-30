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Детские сады и школы

Новый детский сад на 280 мест открылся в Дагестане

29 декабря состоялось открытие детского сада № 31 «Улыбка» в 7 микрорайоне города Каспийск. Двухэтажное здание рассчитано на 13 групп (280 мест).

Всего в Дагестане в 2016 году построено 12 новых детских садов на 1365 мест. Открытие еще нескольких детских садов планируется в первом квартале 2017 года.

В этот же день был открыт Буйнакский детский сад № 20. Благодаря реконструкции здания Дома культуры, где расположился новый детский сад, и проведенным работам по созданию дополнительных мест вместо планируемых 150 мест, в учреждении удалось создать порядка 300 мест

http://president.e-dag.ru/novosti/v-centre-vnimaniya/ramazan-abdulatipov-v-torzhestvennoj-obstanovke-otkryl-detskij-sad-na-280-mest-v-kaspijske#!prettyPhoto

новый детсад , Дагестан
  • -5
    немо немо немо немо
    31.12.1601:56:44

    Это радует

    И когда говорят о статистике роста населения, тоже радует

    И тем более что население растёт не в Смоленской, Тульской, Курской, Новгородской области .

    А в Чечне, Дагестане.

    Очень радует…

    #870837
    • 0
      Сергей Котенко Сергей Котенко
      31.12.1612:21:03

      А в Чечне, Дагестане.

      А на кого обижаться то?

      Давайте, славяне, больше рожать, а не только о деньгах и комфорте думать. Кто мешает, кроме нас самих?

      #870914
  • 2
    Ruslan Ruslan
    31.12.1611:04:59
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