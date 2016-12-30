Новый детский сад на 280 мест открылся в Дагестане

29 декабря состоялось открытие детского сада № 31 «Улыбка» в 7 микрорайоне города Каспийск. Двухэтажное здание рассчитано на 13 групп (280 мест).

Всего в Дагестане в 2016 году построено 12 новых детских садов на 1365 мест. Открытие еще нескольких детских садов планируется в первом квартале 2017 года.

В этот же день был открыт Буйнакский детский сад № 20. Благодаря реконструкции здания Дома культуры, где расположился новый детский сад, и проведенным работам по созданию дополнительных мест вместо планируемых 150 мест, в учреждении удалось создать порядка 300 мест