Новый детский сад на 280 мест открылся в Дагестане
29 декабря состоялось открытие детского сада № 31 «Улыбка» в 7 микрорайоне города Каспийск. Двухэтажное здание рассчитано на 13 групп (280 мест).
Всего в Дагестане в 2016 году построено 12 новых детских садов на 1365 мест. Открытие еще нескольких детских садов планируется в первом квартале 2017 года.
В этот же день был открыт Буйнакский детский сад № 20. Благодаря реконструкции здания Дома культуры, где расположился новый детский сад, и проведенным работам по созданию дополнительных мест вместо планируемых 150 мест, в учреждении удалось создать порядка 300 мест
31.12.1601:56:44
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