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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Коми запущена первая очередь нового молочного комплекса

Меньше чем за год в селе Гуляшор Прилузского района были построены коровник на 480 голов КРС и доильный цех — первый этап проекта ООО «Южное» по масштабному расширению молочной фермы.

Всего в течение года в стройку было вложено около 125 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. На данный момент завершенная часть проекта уже обошлась в 370 млн, полная проектная стоимость составляет 630 млн рублей. Последнее поступление — 43,2 млн рублей министерство перечислило для «Южного» в последние дни перед Новым годом.

Обживать новые помещения поголовье фермы будет ближе к марту. Тогда же планируется активизировать работы по возведению рядом еще одного коровника и родильного отделения с профилакторием для телят. После завершения проекта размеры поголовья фермы должны вырасти с 600 до 1200 голов.

Сразу после праздников начнётся уже второй и третий этапы проекта. Там уже заложен фундамент, проведены все коммуникации. Нужно только поднять наземные конструкции. Все закончить планируется к концу следующего года. Самое главное — доильно-молочный блок, он готов, — рассказала генеральный директор ООО «Южное» Галина Чащина.

Новый коровник рассчитан на 480 коров. переговоры о приобретении 480 голов ведутся, в том числе, и с венгерскими производителями. Вопрос в получении кредита на эти цели: «После нового года займемся оформлением кредита, и так же массировано и масштабно продолжим стройку.

Если с коровами получится оформить рассрочку на два года, то все будет в порядке». — Уникальность проекта в том, что мы работали очень быстро. Темп работ оказался самым быстрым в республике. И это самый крупный объект. Еще его уникальность в том, что здесь применяется новая технологии доения — карусель, новая технология утилизации навоза, — с явным удовольствием рассказывает директор о ферме.

По словам подрядчика, возводившего помещения, ферма действительно получилась современной и высокотехнологичной, начиная от специального бетона, поилок с подогревом, специальной системы кормления и уборки навоза и заканчивая действительно инновационным устройством для доения — каруселью. Последнюю приемная комиссия буквально ощупала со всех сторон и явно осталась довольна приобретением.

http://www.dairynews.ru/news/v-gulyashore-respubliki-komi-otkrylsya-postroennyy.html

сельское хозяйство, производство молока, Коми
  • 1
    Нет аватара termometrix
    30.12.1612:43:29
    • Нет аватара amtop
      01.01.1722:07:38

      Ходят слухи, и я даже где-то об этом читал, что есть проект опять разрешить использовать порошковое молоко наравне с цельным. Не будет разнмцы между натуральным питьевым и восстановленным из китайского порошка в рамках Таможенного союза. Если это так, то все эти комплексы опять завянут и потеряют свое значение. Такое дело.

      #870954
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