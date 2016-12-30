«Звезда-Энергетика» осуществила поставку партии ДГУ для Белорусской АЭС

АО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» осуществило поставку 5 дизель-генераторных установок единичной мощностью 6 300 кВт для первой атомной электростанции на территории Беларуси.

Объект заказчика находится в городе Островец Гродненской области. В рамках данного проекта международного уровня компания «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» осуществляет поставку, а также шеф-монтажные и пусконаладочные работы.

Всего проектом предусмотрена поставка десяти дизель-генераторных установок суммарной электрической мощностью 63 000 кВт. Дизельные электростанции являются источниками питания систем безопасности и предназначены для обеспечения работы основного оборудования энергоблока при срабатывании аварийной защиты. АДЭС стационарного исполнения размещены на площадке энергоцентра, конструкция которого защищает оборудование от всех факторов внешнего воздействия. Все поставленное оборудование разрешено к применению на объектах атомной энергетики.

АО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» работает над данным проектом с 2014 года, на сегодняшний день оборудование отгружено на объект заказчика и подготавливается к монтажным работам. За время ведения проекта специалистами компании была проведена полная сертификация оборудования для допуска к использованию в атомной энергетике.

Аварийное энергоснабжение на объектах повышенной безопасности, таких как атомная электростанция, является важным и необходимым условием для работы всего предприятия. Электростанции производства компании «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» обеспечат надежность и стабильность резервного и аварийного электропитания опасных технологических процессов, происходящих во время работы атомного реактора, что позволит избежать нештатных ситуаций и их непредсказуемых последствий.