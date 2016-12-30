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Детские сады и школы

Самый большой и современный детский сад Карелии открыт в Петрозаводске

Новый детский сад «Карамельки» в Петрозаводске рассчитан на 300 мест и может принимать детей от 1 года. Здесь созданы замечательные условия: светлые группы, просторные спортивный и музыкальный залы, аудитории для дополнительного образования детей, кабинеты логопеда и психолога.

Все помещения сада, расположение зон и игровых пространств спроектировано таким образом, чтобы детям было максимально комфортно.

Детский сад оснащен в соответствии со всеми технологическими требованиями: в группах аппараты для дезинфекции воздуха, кроватки из экологически чистого цельного массива дерева, в пищеблоке множество современной бытовой техники, а в самом здании установлен лифт. Также учтены и потребности маломобильных групп населения.

Готовиться к занятиям, проводить педсоветы, заниматься планированием и обсуждать рабочие вопросы воспитатели смогут в большом методическом кабинете. Организаторы предусмотрели и это, так как методическая работа в дошкольном учреждении — важное условие повышения качества педагогического процесса.

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2016/12/1230_06.html

новый детсад, Карелия
  • -2
    немо немо немо немо
    31.12.1601:49:45

    Самый большой на 300 мест…

    Ничего не понимаю… У меня в посёлке 35 домов и было три таких садика

    а сейчас два

    но мой посёлок не Корелия

    #870832
    • 0
      Дмитрий Хлюпин Дмитрий Хлюпин
      31.12.1601:58:39

      В детсаде дети с 1 до 6 лет, в среднем. 300 детсадовцев умножаем на 2 (детских садов то у вас 2) — выходит 600. 600 делим на 5 (так как каждый человек проводит около 5 лет в детском саду) = 120. В 35 домах ежегодно появляется 120 детей. Вы че там делаете то?

      Отредактировано: Дмитрий Хлюпин~03:02 31.12.16
      #870838
      • -1
        немо немо немо немо
        31.12.1602:09:00

           )))))))))))))

        не знаю, я не задумывался, но это факт

        теперь вижу что садики у нас на этаж ниже, но оооооочень похож…

        #870845
        • -1
          немо немо немо немо
          31.12.1602:18:51

          сбили вы меня с понталыки .

          Ну в 30 домах ежегодно появляется 120 детей и что ?

          четыре ребёнка на девятиэтажный дом в несколько подьездов, — запросто

          У вас на фотографии на заднем плане дом в 13 этажей

          Отредактировано: немо немо~03:24 31.12.16
          #870847
          • 1
            Нет аватара brat_po_razumu
            31.12.1604:51:17

            Что сказать-то хотел, болезный? Изложи мыслю, если таковая у тебя имеется.

            И — научись писать грамотно, бо — мочи нету твои безграмотные каракули читать, Корелия.

            #870866
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