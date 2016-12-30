Самый большой и современный детский сад Карелии открыт в Петрозаводске

Новый детский сад «Карамельки» в Петрозаводске рассчитан на 300 мест и может принимать детей от 1 года. Здесь созданы замечательные условия: светлые группы, просторные спортивный и музыкальный залы, аудитории для дополнительного образования детей, кабинеты логопеда и психолога.

Все помещения сада, расположение зон и игровых пространств спроектировано таким образом, чтобы детям было максимально комфортно.

Детский сад оснащен в соответствии со всеми технологическими требованиями: в группах аппараты для дезинфекции воздуха, кроватки из экологически чистого цельного массива дерева, в пищеблоке множество современной бытовой техники, а в самом здании установлен лифт. Также учтены и потребности маломобильных групп населения.

Готовиться к занятиям, проводить педсоветы, заниматься планированием и обсуждать рабочие вопросы воспитатели смогут в большом методическом кабинете. Организаторы предусмотрели и это, так как методическая работа в дошкольном учреждении — важное условие повышения качества педагогического процесса.