В Дагестане запущен новый литейный цех завода имени Гаджиева

Технический запуск нового цеха АО «Завод им. Гаджиева» состоялся 29 декабря, на территории индустриального парка Уйташ, сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли РД.

В новом литейном цеху будет производиться импортозамещающая продукция по современной технологии вакуумно-пленочного формования, что позволит улучшить качественные и стоимостные характеристики новой продукции, а также увеличить производительность труда в три раза.

Генеральный директор предприятия Абдулвагаб Папалашов рассказал, что новая технология литья позволит уменьшить затраты на производство большинства видов продукции завода — насосов, судовой арматуры, поворотных затворов, задвижек с обрезиненным клином, шесть типа которых освоено на предприятии.

«В этом цеху первыми в Дагестане и на Северном Кавказе мы начнем проводить технологическое литье методом вакуумно-пленочного формования, что позволит получать отливки и другие детали из чугуна, стали, цветных металлов на новом уровне качества. Это даст нам в последующем существенное преимущество перед конкурентами.

Минпромторгом республики в рамках внедрения системы проектного управления разработан приоритетный проект по одному из 11 ключевых направлений развития, признанных на федеральном уровне, — повышению производительности на промпредприятиях республики. Проект уже разработан, а работы по нему начнутся уже в будущем году. Информация о реализации проекта будет размещена на официальном сайте ведомства», — отметил Умавов, поздравив коллектив завода с открытием цеха.

Руководитель ведомства назвал символичным, что в 1932 году завод имени Гаджиева открылся с запуска литейного цеха: «Сегодня мы тоже запустили новый литейный цех, что даст вторую молодость заводу».

Плавильная печь была опробована, мы сделали две технологические плавки по 650 килограммов чугуна. Раньше мы использовали расплавленный чугун, отливали так называемые изложницы и повторно переплавляли, а сегодня у нас есть возможность получать готовые детали за одну технологическую операцию. Эта технология позволяет улучшить качество деталей, поэтому мы ожидаем увеличение заказов на них", — сказал он.

Отметим, что в цеху трудоустроено 20 человек, а на заводе всего работает 650 человек. Полный перенос предприятия на территорию индустриального парка «Уйташ» в рамках реализации ППР РД «Новая индустриализация» предусмотрен до 2022 года.