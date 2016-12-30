Улан-Удэнская птицефабрика после модернизации увеличила производство яиц на 10%
Крупнейшее в Бурятии сельскохозяйственное предприятие по производству яиц — АО «Улан-Удэнская птицефабрика» закрывает потребность республики в курином яйце на 40 процентов.
Увеличить объемы производства удалось за счет запуска четырех цехов с новейшим испанским оборудованием, а также двух цехов подращивания молодняка птицы по 52 тыс. мест каждый. Модернизации предшествовала замена породы птицы на высокопродуктивные Хайсекс Белый, Бованс и другие, также специалисты ввели в рацион птиц новые виды кормовых добавок и вакцины. Птицеводам удалось увеличить количество кур с 197,8 тыс. до 251 тыс. Новый корпус был оснащен импортным оборудованием, позволившим автоматизировать почти все процессы.
АО «Улан-Удэнская птицефабрика» получило существенную государственную поддержку из республиканского бюджета, которая позволит предприятию увеличить производство яйца и рентабельность деятельности.
За 2016 год предприятием произведено 57 млн яиц, яйценоскость на одну курицу-несушку составляет 300 и более яиц в год.
- Великоросс
- 30.12.201614:51
- 0