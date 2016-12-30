Новый бассейн открыт в Белгородской области

Центр оздоровительного плавания «Разуменский» находится в одноимённом посёлке Белгородского района рядом с ФОКом «Парус». Новый объект построен менее чем за год.

Общая площадь здания составляет более 2000 м². «Разуменский» оборудован двумя чашами бассейна — для детей и для взрослых. Большая ванна размером 25 на 11 м имеет 5 дорожек для плавания и переменную глубину от 1,2 до 1,8 м и предназначена для оздоровительного плавания.

Малая ванна размером 11 на 4 м с переменной глубиной от 0,8 до 1,2 м для купания и общеразвивающих упражнений. По периметру предусмотрены обходные дорожки с подогревом, сообщает сайт органов местного самоуправления.