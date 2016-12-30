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Спортивные объекты

Новый бассейн открыт в Белгородской области

Центр оздоровительного плавания «Разуменский» находится в одноимённом посёлке Белгородского района рядом с ФОКом «Парус». Новый объект построен менее чем за год.

Общая площадь здания составляет более 2000 м². «Разуменский» оборудован двумя чашами бассейна — для детей и для взрослых. Большая ванна размером 25 на 11 м имеет 5 дорожек для плавания и переменную глубину от 1,2 до 1,8 м и предназначена для оздоровительного плавания.

Малая ванна размером 11 на 4 м с переменной глубиной от 0,8 до 1,2 м для купания и общеразвивающих упражнений. По периметру предусмотрены обходные дорожки с подогревом, сообщает сайт органов местного самоуправления.

http://www.bel.ru/news/region/novyy_basseyn_v_belgorodskom_rayone_postroili_v_rekordno_kor.html

спортивные объекты, Белгородская область
  • 1
    mahony mahony
    30.12.1619:33:02

    Послушайте, прекратите, пожалуйста, публиковать новости о создании чего-то полезного обществу. Меня бесит, что у нас в Иркутской области ничего не делается!

    #870675
    • -1
      немо немо немо немо
      31.12.1601:46:16

      Вы во всей области живёте? тихо размазалились на площадь Европы и ноете ?

      Бассейн это великая новость !

      Автор сайта хотел чтоб его в векипедии отметили    

      #870828
      • 0
        mahony mahony
        31.12.1605:58:53

        Долго думали прежде чем ледяную пустыню с европой с её климатом сравнивать?

        Монголию с её погодой и Гоби в придачу ещё носом тыкайте за площадь.

        #870869
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