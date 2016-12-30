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Армия и Флот

Минобороны РФ опубликовало видео применения боевых роботов «Соратник» и «Нерехта»

Минобороны России опубликовало видеоролик применения боевых роботов «Соратник» и «Нерехта» на тактико-специальном занятии во взаимодействии с мотострелками 27-й гвардейской Севастопольской отдельной мотострелковой бригады. Робототехнические комплексы впервые выполнили стрельбы при розыгрыше эпизода ведения боя мотострелковым взводом в подмосковном Алабине.

По словам главкома Сухопутных войск России генерал-полковника Олега Салюкова, «что-то в данной технике нас устраивает, что-то нет, но главный критерий новых систем — чтобы они были востребованы в войсках».

О «Соратнике»

Впервые боевые возможности автоматизированного комплекса были продемонстрированы концерном «Калашников» на международном военно-техническом форуме «Армия-2016».

Бронированная гусеничная машина «Соратник» предназначена для разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, разминирования и разграждения. «Соратник» работает в трех режимах управления, вес комплекса не превышает 7 тонн, он способен развивать скорость до 40 км/ч. При дистанционном управлении и прямой видимости радиус действия машины составляет до 10 км.

Он способен работать в пассивном режиме до 10 суток и обнаруживать цели на расстоянии до 2500 м. Бронемашина может также работать в связке с беспилотниками.

На гусеничную платформу могут монтироваться пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а также 30-мм гранатомет типа АГ-17А. Боевой модуль оборудован гироскопической стабилизацией вооружения и способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели, определяя их тип. Кроме того, на «Соратник» предусмотрена возможность установки восьми противотанковых управляемых ракет типа «Корнет-ЭМ».

О «Нерехте»

Впервые робот представили на «Дне инноваций» Минобороны России в 2015 году.

«Нерехта» — боевой робототехнический комплекс, разработанный заводом имени Дегтярева совместно с Фондом перспективных исследований. Гусеничная платформа может использоваться для разведки, корректировки или ведения огня, а также транспортировки грузов.

В качестве вооружения в комплексе используются пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а в перспективе, по некоторым данным, на нем будет установлен более мощный пулемет, который будет создан специально для «Нерехты». Кроме того, недавно в состав робототехнического комплекса вошли беспилотный вертолет ТБ-29 В и система автоматического управления подвижными объектами и вооружением САУ-9.0.

http://tass.ru/armiya-i-opk/3917637

ВС РФ, Нерехта, Соратник, армия, боевые роботы
  • 4
    Нет аватара Derflinger
    30.12.1616:05:57

    Кстати Армата тоже так может! Во все «Арматы» штатно заложен режим беспилотника для штурма особо защищенных опорных пунктов или прохода сквозь не обезвреженное минное поле. Сигнал для связи очень хорошо защищен от помех и многократно продублирован. Если сигнал все-таки заглушат, то «Армата» переходит в режим полного беспилотника (сама стреляет по целям руководствуясь радаром и тепловизором).

    Отредактировано: Derflinger~17:08 30.12.16
    #870595
    • 0
      Soviet Assault Soviet Assault
      30.12.1616:10:00

      Пруфы имеются?

      #870596
    • 5
      Сергей Исаков
      30.12.1616:46:34

      Там не об этом говорили.

      В Армату заложена основа, для реализации дистанционной и даже самостоятельной работы. Но реализовываться будет позже.

      #870616
  • -3
    немо немо немо немо
    30.12.1616:12:42

    РОБОТ — не правильное слово и ошибка журналистов .

    Это радиоуправлямое средство. РОБОТ — решает задачи сам. Данное средство управляется дистанционно оператором и может быть легко заглушено ,подавлено ,перехвачено.

    #870598
    • 3
      Нет аватара k_v
      30.12.1617:59:45

      зато когда фсбшниками очередных алахакбаров приходится выкуривать с помощью китайских машинок из магазина игрушек это похоже всех устраивает Спецоперация УФСБ и МВД в Дагестане (07.09.2016г)

      #870640
    • 2
      Soviet Assault Soviet Assault
      30.12.1619:58:40

      может быть легко заглушено ,подавлено ,перехвачено

      Правда штоле?    

      #870685
      • -4
        немо немо немо немо
        30.12.1621:20:55

        чессссслово    

        дорогой беспилотник в небе управляется через спутник, его сложно заглушить.

        Террористы и бандиты такую танкетку не заглушат, а вот украинская армия в Донецке легко поставит глушилку, ибо она управляется со специального автомобиля .

        А спутник танкетка использует только для координат.

        #870723
        • 1
          Soviet Assault Soviet Assault
          30.12.1623:22:45

          А откуда укровоены узнают частоты? Или ты из их диванного воинства?

          #870773
          • 0
            немо немо немо немо
            30.12.1623:44:39

            У любой солидной армии есть системы подавления радиосигналов в разных диапазонах и вы эти машины видели, их используют при разминировании чтоб дистанционно не взорвали мину и при сопровождении важных грузов ( например в колонне ТОПОЛЬ М или ЯРС )

            У простых террористов и бандитов этого нет. Но и тут есть ограничения. Если открытая местность или один дом , — данная система пригодна .

            А если террористы в Сирии захватили городской квартал ?

            После поворота за угол дома на вражеской территории к этому аппарату можно применить старое и садисткое оружие , — набрасывание плащ-палатки на аппарат со второго этажа или одеяла    

            После чего вбивайте рядом колышек и пишите , — АРТ -ОБЪЕКТ стоимостью 100 000 баксов    

            #870786
            • 1
              gadeshi gadeshi gadeshi gadeshi
              31.12.1602:16:00

              Этож — у солидной армии, а в укроармии войск РТР и РЭБ нет совсем, а связь еле дышит.

              #870846
              • -4
                немо немо немо немо
                31.12.1602:28:46

                усё там есть…за неделю во время конфликта в абхазии настреляли наших самолётов на миллиард

                ума нет, а техника есть

                #870852
            • 2
              Ser Sash Ser Sash
              31.12.1613:24:08

              А во сколько оцените жизнь бойца спецподразделения или подготовленный экипаж?

              #870921
          • 0
            немо немо немо немо
            31.12.1600:16:23

            Я хочу Вам напомнить историю :

            Самый крупный дистанционный подрыв в истории войн был во время великой отечественной войны. Наши взорвали крупное административное здание в Киеве со всеми новыми начальниками из фашистов. Там впервые применили два минирования , — одно специально чтоб немцы нашли и успокоились, а второе настоящее и мощное .

            Сигнал на радиоподрыв был передан из Москвы с мощной радиостанции Коминтерна .

            Но о двойном минировании знал только заложивший её наш гениальный руководитель минирования. Когда нашему руководству доложили, что мину в здании нашли ( перввую ) его посадили…хорошо хоть расстрелять не успели.

            ------------------------------------------------------------

            Борец за мир САХАРОВ предлогал не посылать ракеты и самолёты в США в случае войны, а заранее заминировать побережье мощными по 100 мегатон атомными минами.

            И просто по сигналу рвануть , — пол США смыло бы цунами …

            #870804
            • -6
              немо немо немо немо
              31.12.1601:21:26

              Да и ТЫКАТЬ пенсионеру ( то бишь мне ) не кулюторно    

              Поэтому я проведу краткий урок этики и эстетики.

              -------------------------------------------------

              Обращение: Дамы и Господа , — не верно .

              Он , — Господин, Она , — Госпожа. Господа , — множественное число и двуполое обращение. ТОВАРИЩИ , — тоже    

              --------------------------------

              Не займи мне, а дай мне в займы или одолжи .

              Не семачки, а семечки

              Не броиться, а бриться

              Будте кулюторными    )))))

              #870813
              • 7
                Нет аватара zu1
                31.12.1606:17:14

                Будте кулюторными

                Борец за мир САХАРОВ предлогал (с)

                Дружище,не пора ли тебе после этики и эстетики уже мир грамматики для себя открыть?В твои-то годы.

                #870872
        • Нет аватара Yarhann
          01.01.1721:43:32

          управляются через спутник )) и потому их нельзя заглушить и в чем принципиальная разница заглушить БПЛА который управляется с земли с помощью узконаправленной антенны или через спутниковую связь. А знаток поведай .

          А я тебе о великий спец по помехоустойчивости и глушению сигналов раскажу как все есть на самом деле — все более менее приличные беспилотники работают в режиме робота и инфу получают пакетами через канал связи — нет постоянного управления БПЛА — просто потому что в нем нет необходимости — беспилотник летит по расчетному маршруту и только в определенные прромежутки времени отправляет пакеты с собранной инфой и получае тпакеты на изменение полетного задания если позволяют условия (то есть его не глушат).

          #870950
          • немо немо немо немо
            02.01.1713:54:17

            лучше всё ж разговаривать на ВЫ …   

            Узконаправленным пучком можно управлять в пределах прямой видимости .

            Но Ваш текст подтверждает мои слова, что БПЛА сложней заглушить чем сию танкетку.

            #871063
            • Нет аватара Yarhann
              02.01.1715:59:38

              эта танкетка работает на небольшом расстоянии хрен ее чем заглушишь . И будущие наземные штурмовые беспилотники так же будут очень помехозащищенные потому что действовать они будут не в одиночку и будут образовывать боевую сеть — на подибе интернета где будут гонятся пакеты — что так же сделает их афигительно помехоустойчивыми .

              Дальнось работы БПЛА определяется не пределами прямой видимости, а возможностями бортовой аппаратуры по приему и передаче сигнала. В тактических бпла дальностьт порядка нескольких 100км в стратегических разведчиках связи вообще может не быть или через спутник будет работать канал передачи разведданных или вообще полная автономность и данные уже будут полученны по возврату на базу .

              Танкетки вы эти даже современные не заглушите ничем — на малых расстояниях на работу на которых они расчитанны это просто не реально ну, а как будут происходить дела на больших расстояниях я уже описал это будут боевые информационные сети — их вывести из строя так же практически не возможно. И не стоит забывать что летающие БПЛА ограниченны всегда по весу и мощности питания бортовой аппаратуры связи, а вот наземные могут таскать намного более тяжелую и мощную аппаратуру естественно наземным беспилотным комплексам намного проще обеспечить надежный канал связи.

              #871094
              • немо немо немо немо
                02.01.1716:31:37

                Сотовая связь тоже на подобии интернета и глушится на раз два .

                Узконаправленный пучок работает в пределах видимости либо, либо нужен ретранслятор в воздухе .

                Думаю такие танкетки эффективны против небольших групп банд. Окружить дом или в поле подъехать. В разрушенном городе и глонас может глючить и прямой видимости нет и кусок бетона сброшенный со второго этажа никто не отменял    

                -------------------------

                Пока и пылесос-робот квартиру убрать не может нормально, а эти разработки пока на узкую перспективу.

                #871101
                • Нет аватара Yarhann
                  02.01.1717:20:41

                  да познания в области связи конечно у вас умопомрачительные — дальше можно не дискутировать.

                  #871117
                  • немо немо немо немо
                    02.01.1719:46:46

                    Что жжж, так бывает    

                    меня ваши познания тоже не впечатлили, накидали бы пару формул что ли…

                    #871148
            • Альфред Бестер
              02.01.1716:52:09

              Все зависит от наличия средств глушения и их качества. Иран вон несколько лет назад посадили у себя новейший американский стелс-беспилотник. И спутники ему не помогли. Так что заглушить то можно почти всё.

              #871107
    • 0
      Артём Переев Артём Переев
      31.12.1601:36:10

      Ага доверить убивать электронике людей такое никогда не разрешат, но чисто технически он это может,ну и решения он сам тоже принимает как к примеру увидев движение навести прицел или включить защиту.

      #870821
      • -5
        немо немо немо немо
        31.12.1601:41:33

        включить чего ???    ))))))))

        защитное поле пока у марсиан не закупили

        и если вставить кусок арматуры в гусеницы, оно крякнет и замрёт

        #870824
        • 4
          Георгий Куликов Георгий Куликов
          31.12.1608:03:42

          Думаю никто в реальности пока не думает, применять данные беспилотники в реальном бою. Просто технологии развиваются постоянно, и сейчас военные на учениях обкатывают их, что бы понять, какой потенциал имеют данные беспилотники, преимущества и минусы, итд.

          #870878
  • alessio alessio
    02.01.1723:15:14

    Это не робот, робот должен решать задачи самостоятельно, а тут дистанционно-управляемое оружие на шасси.

    #871203
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