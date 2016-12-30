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Авиация

СЛО получил новый ИЛ 96-300

Специальный летный отряд «Россия», обслуживающий первых лиц государства, получил новое воздушное судно — Ил 96-300 в рамках программы поэтапного обновления всего парка воздушных судов.

«В рамках реализации программы обновления парка воздушных судов отечественными самолетами в 2016 году получены четыре самолета: один Ту-214СР, два Ил-96-300, два SuperJet-100. Сегодня получен второй самолет Ил-96-300"

Первый самолет этой модели был передан летному отряду 22 июля.Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами президента РФ оказывает услуги по обеспечению и выполнению авиационных перевозок главы государства, вновь избранного и не вступившего в должность президента РФ, председателя правительства РФ, председателя Совета федерации, председателя Госдумы, председателей Конституционного и Верховного судов РФ, генерального прокурора, председателя Следственного комитета, руководителя Администрации президента и министра иностранных дел.

История авиаотряда берет начало в 1956 году, когда первые лица СССР пересели с военных самолетов под управлением летчиков ВВС на лайнеры сформированного в структуре «Аэрофлота» авиационного отряда особого назначения, базирующегося в аэропорту Внуково. Впоследствии подразделение стало называться Отдельным авиационным отрядом № 235. В 1993 году на его базе была создана Государственная транспортная компания «Россия», из которой в 2009 году снова был выделен отдельный Специальный летный отряд, находящийся в подчинении у Управления делами.

http://www.aviaport.ru/digest/2016/12/30/408409.html

Ил-96-300, СЛО
  • 9
    Samboris Samboris
    30.12.1616:24:39

    Об этом в интервью ТАСС рассказал управляющий делами президента РФ Александр Колпаков.

    «В рамках реализации программы обновления парка воздушных судов отечественными самолетами в 2016 году получены четыре самолета: один Ту-214СР, два Ил-96-300, два SuperJet-100. Сегодня получен второй самолет Ил-96-300», — отметил Колпаков

    Что-то у управделами с арифметикой туго: 1+2+2=5

    Отредактировано: Samboris~17:41 30.12.16
    #870604
    • 4
      Е.Юрий Е.Юрий
      30.12.1616:52:41

      Может имелось в виду, что было уже получено четыре, а сегодня пятый. А после двоеточия весь список. В любом случае выглядит как ошибка.   

      #870620
  • 15
    Е.Юрий Е.Юрий
    30.12.1616:46:31

    Самолет — красавец!    В Добрый путь!   

    #870615
  • 11
    Сергей Богданов
    30.12.1618:56:18

    Шикарные фотки о наших саперах в Сирии, оформите кому не лень   

    #870658
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    • 1
      Druss Druss
      31.12.1608:58:21

      Извините… а вы под каждой статьёй собираетесь «шутить»… интересная тенденция

      #870882
  • Нет аватара я свой
    03.01.1701:18:56

    доброго времени суток, вот у меня вопрос (возможно риторический). вот зачем изобретать велосипед? для презента делают ил-96, а почему нельзя делать на продажу коммерческим авиакомпаниям? что то планируем с Китаем придумывать, уже всё придумано и летает?!

    для меня это не понятно. тогда уже так-ЖИРНО ДЕРЖАТЬ ПРОИЗВОДСТВО ДЛЯ ОНОГО ЧЕЛОВЕКА.

    #871241
    • Альфред Бестер
      03.01.1705:54:37

      Авиакомпаниям он не нужен. Вот и не делают. Рогозин правда грозился вбухать в Ил-96 50 лярдов рублей, модернизировать и продавать авиакомпаниям. Впрочем идея скорее всего накроется медным тазом и кроме СЛО они никуда не пойдут.

      #871267
      • Нет аватара я свой
        03.01.1714:06:12

        а мы видимо не слышали о админ ресурсе, о пошлинах. существует огромное количество рычагов давления. я понимаю если бы ил-96 был хуже своих широкофюзеляжных конкурентов, но это не так. импотентность государства это называется.

        #871288
        • Samboris Samboris
          03.01.1716:48:45

          Лоббирование (откат). Когда у чиновника (Эсперда) лямы от ст сделки с боингом\арбузом в карман прямиком идут, может ли он признать Ил-96 нормальным самолетом? Ведь от него же не копья в карман.

          Реализация программы строительства дальнемагистральных пассажирских самолетов Ил-96-400 позволит России сохранить ключевые компетенции в этом сегменте авиастроения, сказал в интервью RNS бывший заместитель министра промышленности Андрей Богинский, который с 2017 года займет пост главы «Вертолетов России».

          Отредактировано: Samboris~17:04 03.01.17
          #871314
          • Вв Пп
            03.01.1717:09:52

            Аэрофлот надо национализировать, частников нельзя заставить покупать ил96-400, гос.компания будет покупать ил96-400, государство будет списывать убытки от его эксплуатации, а потом сделают с китайцами новый дальнемагистральный самолет

            #871318
            • Альфред Бестер
              03.01.1718:29:23

              Я думаю надо восстановить производство ВАЗ-2106 и заставить граждан покупать их.

              #871341
              • Dark_Gray Dark_Gray
                03.01.1719:14:41

                Будете смеяться, но если установить адекватную цену, то машинку некоторые купят.

                #871349
                • Альфред Бестер
                  03.01.1720:44:04

                  Вот! Ключевое слово адекватная цена.Вопрос в том насколько близки адекватная цена и стоимость ее производства. Тут бы хорошо узнать цену Ил-96-400. Глядишь как начнут поступать в СЛО и узнаем.

                  #871373
          • Альфред Бестер
            03.01.1718:31:16

            А кто мешал Ильюшину такой же откат давать? Тем более по словам фанатов 96 он стоит в 2 раза дешевле. Могли бы откатами покрыть боинг и арбуз вместе взятые. Однако списанные АФЛ 96 так никто и не купил, хотя цену за них просили всего 16 лямов.

            #871342
            • Samboris Samboris
              03.01.1719:20:32

              Однако списанные АФЛ 96 так никто и не купил, хотя цену за них просили всего 16 лямов.

              Дык, ктож их купит без отката?

              Я думаю надо восстановить производство ВАЗ-2106

              При цене в 200 000 сметут, очередь встанет   

              #871350
          • Нет аватара я свой
            04.01.1700:19:08

            всё это от лукавого, зачем ил-96-400, когда есть ил-96-300.

            #871430
        • Альфред Бестер
          03.01.1718:27:54

          А он и есть хуже. Можете поднять пошлины и заодно получите повышение цен на билеты с падением пассажиропотока. Прекрасно.

          #871340
          • Нет аватара я свой
            04.01.1700:22:54

            может вы не в курсе. но самолёты авиакомпании сейчас не покупают, либо аренда, либо лизинг. а билеты у нас в стране далеко не дешёвые.

            #871432
            • Альфред Бестер
              04.01.1700:32:26

              Не знаю в курсе ли вы, но цена самолета для лизингодателя напрямую влияет на стоимость этого самого лизинга, так что хрен редьки не слаще.

              Не дешевые, а так еще дороже будут.

              #871437
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