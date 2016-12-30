СЛО получил новый ИЛ 96-300

Специальный летный отряд «Россия», обслуживающий первых лиц государства, получил новое воздушное судно — Ил 96-300 в рамках программы поэтапного обновления всего парка воздушных судов.

«В рамках реализации программы обновления парка воздушных судов отечественными самолетами в 2016 году получены четыре самолета: один Ту-214СР, два Ил-96-300, два SuperJet-100. Сегодня получен второй самолет Ил-96-300"

Первый самолет этой модели был передан летному отряду 22 июля.Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами президента РФ оказывает услуги по обеспечению и выполнению авиационных перевозок главы государства, вновь избранного и не вступившего в должность президента РФ, председателя правительства РФ, председателя Совета федерации, председателя Госдумы, председателей Конституционного и Верховного судов РФ, генерального прокурора, председателя Следственного комитета, руководителя Администрации президента и министра иностранных дел.

История авиаотряда берет начало в 1956 году, когда первые лица СССР пересели с военных самолетов под управлением летчиков ВВС на лайнеры сформированного в структуре «Аэрофлота» авиационного отряда особого назначения, базирующегося в аэропорту Внуково. Впоследствии подразделение стало называться Отдельным авиационным отрядом № 235. В 1993 году на его базе была создана Государственная транспортная компания «Россия», из которой в 2009 году снова был выделен отдельный Специальный летный отряд, находящийся в подчинении у Управления делами.