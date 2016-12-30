В Приозерске Ленинградской области открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс сделает Приозерск столицей областного городошного спорта. Возможности комплекса с универсальным спортивно-зрелищным залом позволяют принимать и проводить соревнования самого высокого уровня: Чемпионаты Ленинградской области, Северо-Западного Федерального округа, России и Европы.

На пяти площадках универсального спортивно-зрелищного зала будут проходить занятия по городошному спорту, дзюдо, пауэрлифтингу, настольному теннису, общей физической подготовке.

В комплексе будут проводиться дополнительные уроки физической культуры для учащихся образовательных учреждений города, занятия групп по адаптивной физической культуре и спорту, общефизической подготовке и групп здоровья.

Также ФОК готов к размещению районного центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Общая сметная стоимость строительно-монтажных работ составила 180 млн 494 тыс рублей, стоимость оборудования и инвентаря — около 13 миллионов.

В Приозерске около 40 лет активно развивается городошный спорт. За эти годы было подготовлено 15 мастеров спорта СССР, более 30 кандидатов в мастера спорта и более 300 спортсменов разрядников. Первая крытая городошная площадка была построена в Приозерске в 1984 году и была единственная в Советском Союзе.

Открывшийся физкультурно-оздоровительный комплекс позволит более чем в два раза увеличить количество спортсменов-городошников.

Спортивный объект полностью готов, штат сотрудников укомплектован, составляется расписание работы кружков и секций. Первые занятия начнутся уже в середине января.