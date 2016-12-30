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Фотофакты

Строительство атомного ледокола «Арктика»

Универсальный атомный двухосадочный ледокол «Арктика» проекта 22220:

Для сравнения атомный ледокол «Арктика» проекта 1052:

Фото Curious с сайта forums.airbase.ru, 30 декабря 2016 года.


Санкт-Петербург, Балтийский завод, ледокол, 22220, «Арктика»
  • -7
    Добрый кот Добрый кот
    30.12.1622:39:40

    Было!!!

    #870745
  • -3
    Добрый кот Добрый кот
    30.12.1622:40:35

    Об этом много раз писали…

    #870746
    • 18
      A_SEVER A_SEVER
      30.12.1622:41:58

      Об этом много раз писали…
      И ещё напишем!    

      #870749
      • Комментарий удален
      • Комментарий удален
  • 0
    Нет аватара stasik
    30.12.1622:43:26

    Давно зотел спросить, а то что борта неровные, это нормально? Я сейчас не про вмятины при сварке, а про линию, которая идет сквозь весь корпус

    #870750
    • 5
      A_SEVER A_SEVER
      30.12.1622:45:47

      линию, которая идет сквозь весь корпус
      Это усиление корпуса.

      #870752
    • Человек Человек
      01.01.1719:52:34

      «Давно зотел спросить, а то что борта неровные, это нормально? Я сейчас не про вмятины при сварке, а про линию, которая идет сквозь весь корпус"

      Во первых корпус ещё не крашеный, а во вторых есть такое понятие «обводы корпуса» а это не всегда прямая линия.

      #870929
      • A_SEVER A_SEVER
        01.01.1722:20:12

        Во первых корпус ещё не крашеный
        Корпус покрашен, а надстройка ещё нет.

        #870959
        • Человек Человек
          01.01.1722:51:19

          Ввод в эксплуатацию 2018 (ориентировочно), Вы думаете до того времени его ещё раз не покрасят?

          #870970
          • A_SEVER A_SEVER
            01.01.1723:01:34

            Вы думаете до того времени его ещё раз не покрасят?
            Перед сдачей в эксплуатацию обязательно ещё раз покрасят.

            Но корпус останется синим, а надстройка будет белой.

            #870976
    • Нет аватара mik88
      02.01.1701:38:46

      Раньше весь корпус делался из листов достаточно толстых. У нынешней «Арктики» явно выделен ледовый пояс, а остальной корпус обшит листами толщиной порядка 10-20мм. С чем связано Видимо с опытом эксплуатации предыдущих проектов, а возможно с необходимостью уменьшить водоизмещение,а заодно и удешевить. Ведь ледокол будет двухосадочный.

      #870993
  • Комментарий удален
  • 22
    немо немо немо немо
    30.12.1623:19:00

    Наглядный пример :

    У США несколько атомных авианосцев и ни одного атомного ледокола

    У России несколько атомных ледоколов и ни одного атомного авианосца

    Вопрос: Кто агрессивный?    

    #870770
    • 11
      A_SEVER A_SEVER
      30.12.1623:27:16

      У России несколько атомных ледоколов и ни одного атомного авианосца
      У разных стран разные потребности.    

      #870776
      • Человек Человек
        01.01.1719:53:32

        «У разных стран разные потребности."

        Вот именно, кому, что нужнее!

        #870931
  • 10
    Сергей Микулич
    30.12.1623:36:33

    Растет красавец    

    #870779
  • 3
    Нет аватара Советский
    31.12.1610:33:26

             *THUMBS UP*             Всех с Наступающим,Коллеги,Россияне!!!

    А размер новой Арктики,намного больше старой?

    #870888
    • 10
      A_SEVER A_SEVER
      31.12.1611:02:49

      А размер новой Арктики,намного больше старой?

      Проект 1052 — ВИ 23460 т, длина 147.9 м, ширина 29.9 м, осадка 11 м.

      Проект 22220 — ВИ 25500/33500 т, длина 160 м, ширина 33 м, осадка 8.55/10.5 м.

      #870894
  • 0
    Нет аватара Советский
    31.12.1610:35:00

    А перед передачей корпус снова будут красить?

    #870889
    • 2
      A_SEVER A_SEVER
      31.12.1610:58:56

      А перед передачей корпус снова будут красить?
      Если в этом будет необходимость.

      #870893
    • 5
      Жека Жека Жека Жека
      31.12.1611:06:30

      Покраска — бич моряков. Служил срочную в морпогран, за 1,5 года борта перекрашивали дважды, надстройку трижды, палубу раз 7-8. И это при том что я попал на корабль в судоремонте, за неделю до перехода в базу(выкрашен полностью был).

      #870896
  • 0
    Билл Гейтс Билл Гейтс
    31.12.1611:27:09

    Мне кстати цвета не нравятся. Так ледоколы финны красят, а нам зачем? Лучше бы сделали как изначально красили атомоходы — в черно-бежевый. С нынешними системами ГПС и прочим навигационным оборудованием проблема заметности на льду уже роли не играет.

    #870903
    • 3
      A_SEVER A_SEVER
      31.12.1611:45:59

      Мне кстати цвета не нравятся.
      А мне нравятся, но это всё дело вкуса, каждому своё.
      проблема заметности на льду уже роли не играет
      Вот поэтому и стали красить корпус в синий вместо чёрного.

      #870907
      • Человек Человек
        01.01.1719:55:07

        Вообще то это технологическая покраска и надписи тоже. Что будет в финале увидим при спуске.

        Отредактировано: Человек~19:55 01.01.17
        #870932
        • A_SEVER A_SEVER
          01.01.1722:22:06

          Что будет в финале увидим при спуске
          При каком спуске? «Арктика» давно спущена на воду!    

          #870961
          • Человек Человек
            01.01.1722:45:17

            Что везде дети, на всех форумах? Я как-то думал что на таких форумах дети не тусуются, думал народ повзрослее. поумнее, разжёвывать не нужно. Я не слепой, вижу что он не на стапеле и не в доке, а на воде. Я имел ввиду ввод в эксплуатацию.

            #870966
            • A_SEVER A_SEVER
              01.01.1722:49:39

              Я имел ввиду ввод в эксплуатацию
              А что написали?

              #870969
              • Человек Человек
                01.01.1722:53:12

                Во первых я уже написал: «Я как-то думал что на таких форумах дети не тусуются, думал народ повзрослее. поумнее, разжёвывать не нужно.» А во вторых я не кораблестроитель, могу и не точно выразиться.

                #870973
                • A_SEVER A_SEVER
                  01.01.1722:59:16

                  я не кораблестроитель, могу и не точно выразиться
                  Вполне это допускаю. Но если Вы ошибаетесь в формулировке, а вам на это указывают, то не надо обижаться и сразу переходить на личность оппонента.

                  Что касается окраски корпуса, то она соответствует давно опубликованным рендерам.

                  #870974
    • сергей иванов сергей иванов
      01.01.1722:19:22

      У каждого судовладельца существует корпоративная схема окраски, которая не призвана решать вопросы заметности или ещё чего подобного, но призвана различать флот по принадлежности к компании, а иногда и по подразделению в компании

      #870958
  • Александр Фролов
    03.01.1701:05:52

    Рубка конечно домик на куриных ножках   Панорамные иллюминаторы да еще на разном уровне это жесть для для тех кто зашивает рубку.

    Отредактировано: Александр Фролов~01:07 03.01.17
    #871237
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