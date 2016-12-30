Строительство атомного ледокола «Арктика»
Универсальный атомный двухосадочный ледокол «Арктика» проекта 22220:
Для сравнения атомный ледокол «Арктика» проекта 1052:
Фото Curious с сайта forums.airbase.ru, 30 декабря 2016 года.
Универсальный атомный двухосадочный ледокол «Арктика» проекта 22220:
Для сравнения атомный ледокол «Арктика» проекта 1052:
Фото Curious с сайта forums.airbase.ru, 30 декабря 2016 года.
30.12.1622:39:40
30.12.1622:41:12 Не было!
30.12.1622:40:35
30.12.1622:41:58 И ещё напишем!
30.12.1622:43:26
30.12.1622:45:47 Это усиление корпуса.
30.12.1622:53:20
01.01.1719:52:34
01.01.1722:20:12 Корпус покрашен, а надстройка ещё нет.
01.01.1722:51:19
01.01.1723:01:34 Перед сдачей в эксплуатацию обязательно ещё раз покрасят.
02.01.1701:38:46
30.12.1623:19:00
30.12.1623:27:16 У разных стран разные потребности.
01.01.1719:53:32
30.12.1623:36:33
31.12.1610:33:26
31.12.1611:02:49
31.12.1610:35:00
31.12.1610:58:56 Если в этом будет необходимость.
31.12.1611:06:30
31.12.1611:27:09
31.12.1611:45:59 А мне нравятся, но это всё дело вкуса, каждому своё. Вот поэтому и стали красить корпус в синий вместо чёрного.
01.01.1719:55:07
01.01.1722:22:06 При каком спуске? «Арктика» давно спущена на воду!
01.01.1722:45:17
01.01.1722:49:39 А что написали?
01.01.1722:53:12
01.01.1722:59:16 Вполне это допускаю. Но если Вы ошибаетесь в формулировке, а вам на это указывают, то не надо обижаться и сразу переходить на личность оппонента.
01.01.1722:19:22
03.01.1701:05:52