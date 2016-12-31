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Видеоблог

Обновление российского военного флота за 2016 год: новогодний видеообзор

Доброго времени суток! За окном вот-вот настанет новый год. А значит, время подводить некоторые итоги по российскому военному судостроению за 2016 год.

В общем, пара убитых недель. И получился вот такой новогодний фото/видео-отчет о российских военных кораблях и вспомогательных судах, которые были приняты в состав флота, спущены на воду или заложены в 2016-м году.

Заранее прошу простить за возможные неточности.

Флоту быть! Всех с наступающим 2017 годом! Пусть в будущем году СУН подарит нам много хороших новостей!

Обновление российского военного флота за 2014 год. Новогоднее видео

Обновление российского военного флота за 2015 год: новогодний обзор

https://www.youtube.com/watch?v=IVBg9Rk5nBQ&t=2s

Новый год, обновление, 2016, военно-морской флот, ВМФ РФ
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