Обновление российского военного флота за 2016 год: новогодний видеообзор

Доброго времени суток! За окном вот-вот настанет новый год. А значит, время подводить некоторые итоги по российскому военному судостроению за 2016 год.

В общем, пара убитых недель. И получился вот такой новогодний фото/видео-отчет о российских военных кораблях и вспомогательных судах, которые были приняты в состав флота, спущены на воду или заложены в 2016-м году.

Заранее прошу простить за возможные неточности.

Флоту быть! Всех с наступающим 2017 годом! Пусть в будущем году СУН подарит нам много хороших новостей!

Обновление российского военного флота за 2014 год. Новогоднее видео

Обновление российского военного флота за 2015 год: новогодний обзор