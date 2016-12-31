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Медучреждения

В Махачкале завершено строительство Перинатального центра

Строительство республиканского перинатального центра, как и намечалось, было завершено перед новогодними праздниками.

Строительство в г. Махачкале Перинатального центра на 150 коек велось в соответствии с государственной программой модернизации здравоохранения Республики Дагестан на 2011-2016 годы. Настоящее медучреждение — одно из самых современных в стране.«Еще несколько лет назад в республике не проводились высокотехнологические операции, тогда как сегодня подобных хирургических вмешательств в Дагестане проводится более трех тысяч в год. Кроме того, с 2013 года существенно снизилась материнская и детская смертность. Новый медицинский комплекс позволит улучшить данные показатели. Это не просто больница, а, можно сказать, еще и институт.

Сегодня в республике значительно улучшилось качество акушерско-гинекологической помощи и специализированных медицинских услуг. Развивается широкая сеть женских консультаций, родильных домов, детских поликлиник и больниц. В прошлом году введены в строй и успешно функционируют родильный дом в Дербенте и Перинатальный центр в Хасавюрте, что позволило снизить показатели материнской и перинатальной смертности.Из 2,8 млрд рублей, вложенных в строительство нового центра, 700 млн руб. выделены из республиканского бюджета.

http://www.riadagestan.ru/news/president/v_makhachkale_zaversheno_stroitelstvo_perinatalnogo_tsentra/

Махачкала, перинатальный центр
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