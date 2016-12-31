Беспилотные летательные аппараты «Форпост» российской сборки
Сегодня я расскажу о БЛА «Форпост», которые изготавливает Уральский завод гражданской авиации. Может кто-то и видит его в первые, но вот результат его работы наверно видели многие. На самом деле все просто, практически все съемки с воздуха на брифингах МО России о ситуации в Сирии, сделаны нашими беспилотниками.БЛА «Форпост» является собираемым для Министерства обороны России на АО «Уральский завод гражданской авиации» израильским БЛА IAI Searcher Mk II. Работы по этому проекту начались еще в 2012 году, по ТЗ МО России в конструкцию и начинку БЛА внесено определенное количество изменений.
Ниже приведу краткие ТТХ:
Дальность действия системы, км:
- при работе всенаправленной антенны — 150;
- при работе направленной антенны — 250
Масса, кг:
- максимальная взлётная — 454;
- сухая — 325;
- максимальная полезная нагрузка — 100;
- максимальная масса топлива — 99;
Длина, м: 5,85
Размах крыла, м: 8.55
Высота (без учёта антенны), м: 1,4
Двигатель Jabiru 2200Мощность двигателя, л.с.: 80
Скорость, км/час: максимальная — горизонтального полёта — 204;рабочая — 126…148;
Практический потолок, м: 5797
Максимальная продолжительность полёта, час: 17,5
Взлётная дистанция, м: 250В качестве полезной нагрузки установлена камера кругового обзора.Внешне БЛА напоминает радиоуправляемую модель, такие-же внешние сервомашинки …Но размеры конечно уже другие …Благодаря экономичному двигателю, БЛА обладает большой автономностью.А теперь посмотрим как он управляется.Возле ВПП расположена станция управления.Внутри кунга и располагается кабина экипажа.Справа от входа аппаратура управления и связи.Ну и собственно кокпит. Справа располагается место командира — пилота БЛА. Слева место оператора полезной нагрузки, а в центре место руководителя полета или заказчика.У пилота имеется джойстик, но основное управление происходит при помощи клавиатуры и мышки. Т.К. пилотирование БЛА осуществляется автопилотом, по вводимой программе.На стене закреплен пульт управления для визуального пилотирования непосредственно у ВПП.Камера может работать как обычном режиме.Так и в инфракрасном диапазоне (тепловизор).Управление БЛА с рабочей станции осуществляется при помощи антенного комплекса.На самой станции закреплена антенна канала связи с аппаратурой наблюдения.БЛА это не только сам самолет, это целый комплекс, включающий в себя также системы энергообеспечения, метеорологическую станцию и многое другое. К сожалению в этот день погода не позволила заснять сам полет, думаю в следующий раз получится устроить и споттинг )))
- gradimir grujic
- 31.12.201603:21
- 57
часыпеск
31.12.1611:18:37
31.12.1613:17:39
01.01.1719:45:33
01.01.1720:25:00
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01.01.1721:06:50
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01.01.1721:14:09
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02.01.1711:46:08
часыпеск
02.01.1713:40:19
02.01.1718:44:12
часыпеск
02.01.1719:07:53
02.01.1719:25:09
часыпеск
02.01.1719:42:01
02.01.1720:00:14
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03.01.1720:34:15
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31.12.1611:28:17
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