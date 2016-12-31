Беспилотные летательные аппараты «Форпост» российской сборки

Сегодня я расскажу о БЛА «Форпост», которые изготавливает Уральский завод гражданской авиации. Может кто-то и видит его в первые, но вот результат его работы наверно видели многие. На самом деле все просто, практически все съемки с воздуха на брифингах МО России о ситуации в Сирии, сделаны нашими беспилотниками. БЛА «Форпост» является собираемым для Министерства обороны России на АО «Уральский завод гражданской авиации» израильским БЛА IAI Searcher Mk II. Работы по этому проекту начались еще в 2012 году, по ТЗ МО России в конструкцию и начинку БЛА внесено определенное количество изменений.

Ниже приведу краткие ТТХ:

Дальность действия системы, км:

при работе всенаправленной антенны — 150;

при работе направленной антенны — 250

Масса, кг:

максимальная взлётная — 454;

сухая — 325;

максимальная полезная нагрузка — 100;

максимальная масса топлива — 99;

Длина, м: 5,85

Размах крыла, м: 8.55

Высота (без учёта антенны), м: 1,4

Двигатель Jabiru 2200Мощность двигателя, л.с.: 80

Скорость, км/час: максимальная — горизонтального полёта — 204;рабочая — 126…148;

Практический потолок, м: 5797

Максимальная продолжительность полёта, час: 17,5

Взлётная дистанция, м: 250 В качестве полезной нагрузки установлена камера кругового обзора. Внешне БЛА напоминает радиоуправляемую модель, такие-же внешние сервомашинки … Но размеры конечно уже другие … Благодаря экономичному двигателю, БЛА обладает большой автономностью. А теперь посмотрим как он управляется. Возле ВПП расположена станция управления. Внутри кунга и располагается кабина экипажа. Справа от входа аппаратура управления и связи. Ну и собственно кокпит. Справа располагается место командира — пилота БЛА. Слева место оператора полезной нагрузки, а в центре место руководителя полета или заказчика. У пилота имеется джойстик, но основное управление происходит при помощи клавиатуры и мышки. Т.К. пилотирование БЛА осуществляется автопилотом, по вводимой программе. На стене закреплен пульт управления для визуального пилотирования непосредственно у ВПП. Камера может работать как обычном режиме. Так и в инфракрасном диапазоне (тепловизор). Управление БЛА с рабочей станции осуществляется при помощи антенного комплекса. На самой станции закреплена антенна канала связи с аппаратурой наблюдения. БЛА это не только сам самолет, это целый комплекс, включающий в себя также системы энергообеспечения, метеорологическую станцию и многое другое. К сожалению в этот день погода не позволила заснять сам полет, думаю в следующий раз получится устроить и споттинг )))