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Фотофакты

Беспилотные летательные аппараты «Форпост» российской сборки

Сегодня я расскажу о БЛА «Форпост», которые изготавливает Уральский завод гражданской авиации. Может кто-то и видит его в первые, но вот результат его работы наверно видели многие. На самом деле все просто, практически все съемки с воздуха на брифингах МО России о ситуации в Сирии, сделаны нашими беспилотниками.БЛА «Форпост» является собираемым для Министерства обороны России на АО «Уральский завод гражданской авиации» израильским БЛА IAI Searcher Mk II. Работы по этому проекту начались еще в 2012 году, по ТЗ МО России в конструкцию и начинку БЛА внесено определенное количество изменений.

Ниже приведу краткие ТТХ:

Дальность действия системы, км:

  • при работе всенаправленной антенны — 150;
  • при работе направленной антенны — 250

Масса, кг:

  • максимальная взлётная — 454;
  • сухая — 325;
  • максимальная полезная нагрузка — 100;
  • максимальная масса топлива — 99;

Длина, м: 5,85

Размах крыла, м: 8.55

Высота (без учёта антенны), м: 1,4

Двигатель Jabiru 2200Мощность двигателя, л.с.: 80

Скорость, км/час: максимальная — горизонтального полёта — 204;рабочая — 126…148;

Практический потолок, м: 5797

Максимальная продолжительность полёта, час: 17,5

Взлётная дистанция, м: 250

В качестве полезной нагрузки установлена камера кругового обзора.Внешне БЛА напоминает радиоуправляемую модель, такие-же внешние сервомашинки …Но размеры конечно уже другие …Благодаря экономичному двигателю, БЛА обладает большой автономностью.А теперь посмотрим как он управляется.Возле ВПП расположена станция управления.Внутри кунга и располагается кабина экипажа.Справа от входа аппаратура управления и связи.Ну и собственно кокпит. Справа располагается место командира — пилота БЛА. Слева место оператора полезной нагрузки, а в центре место руководителя полета или заказчика.У пилота имеется джойстик, но основное управление происходит при помощи клавиатуры и мышки. Т.К. пилотирование БЛА осуществляется автопилотом, по вводимой программе.На стене закреплен пульт управления для визуального пилотирования непосредственно у ВПП.Камера может работать как обычном режиме.Так и в инфракрасном диапазоне (тепловизор).Управление БЛА с рабочей станции осуществляется при помощи антенного комплекса.На самой станции закреплена антенна канала связи с аппаратурой наблюдения.БЛА это не только сам самолет, это целый комплекс, включающий в себя также системы энергообеспечения, метеорологическую станцию и многое другое. К сожалению в этот день погода не позволила заснять сам полет, думаю в следующий раз получится устроить и споттинг )))

http://exstas-kazakov.livejournal.com/54106.html

БПЛА, Форпост, IAI Searcher Mk II, Уральский завод гражданской авиации, УЗГА
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    • 11
      Ser Sash Ser Sash
      31.12.1613:17:39

      Беспилотники нужны были, а своих еще не было, вот и купили, что могли.

      Промышленность СССР то же с германских и американских станков начиналась.

      #870919
    • Человек Человек
      01.01.1719:45:33

      «…потому что сами ничего сделать в этом плане не в состоянии…"

      Странно рассуждаете! А зачем самим изобретать с 0 (телегу с лошадью), если можно купить готовый электромобиль и продолжить отталкиваясь от него?

      #870926
    • Нет аватара brat_po_razumu
      01.01.1720:25:00

      «Ничего не в состоянии» — это полная глупость.

      Фактом же является то, что в эти разработки государство вложило немалые деньги — но то, что разработали наши конструкторы, уступало по своим показателям мировому лидеру, израильским разработкам, в которых их конструкторы имеют несравнимо больший опыт.

      Поэтому наша страна приняла решение производить Форпост (израильская разработка) в нашей стране.

      #870935
      • Нет аватара часыпеск
        01.01.1720:32:37

        Фактом же является то, что в эти разработки государство вложило немалые деньги — но то, что разработали наши конструкторы, уступало по своим показателям мировому лидеру

        То есть,у нас не хватило мозгов даже приблизиться к параметрам старых Израильских беспилотников 18 летней давности.А как же тогда Китай,и даже Иран выпускает не устаревшие разведывательные,а ударные беспилотники,неужели мы тупее Иранцев

        Отредактировано: часыпеск~21:06 01.01.17
        #870936
        • Нет аватара brat_po_razumu
          01.01.1721:06:50

          «у нас не хватило мозгов» — у вас (обобщенно, с маленькой буквы) — вполне вероятно.

          Тебе было полностью разъяснена ситуация: невозможно за несколько лет превзойти лучших в мире разработчиков этой техники, имеющих колоссальный опыт работ, несколько десятилетий.

          Наши лучшие умы в области авиастроения делают лучшие в мире Сухие и Мили, Камовы и Суперджеты, и имеют колоссальный опыт работ в этой области.

          Говорить о том, что, скажем, Япония не производит самолетов потому, что в у японцев не хватает-де мозгов — может только очень неумный человек (или строящий из себя дурачка).

          ---

          Касательно «иранских БПЛА» — приведи, пожалуйста, их тактико-технические данные, чтобы сравнить их с израильскими БПЛА.

          Отредактировано: brat_po_razumu~21:12 01.01.17
          #870941
          • Нет аватара часыпеск
            01.01.1721:14:09

            невозможно за несколько лет превзойти лучших в мире разработчиков этой техники, имеющих колоссальный опыт работ, несколько десятилетий.

            Вам же прямым текстом было указано на Китай,и даже государство под санкциями Иран.Почему у них хватило мозгов делать даже ударные беспилотники,а мы всё никак не можем разродиться

            #870942
            • Нет аватара brat_po_razumu
              01.01.1721:29:39

              Болезный — назови, пожалуйста, иранские и китайские БПЛА, превосходящие израильские.

              Названия и тактико-технические данные. Сравним.

              #870948
          • Нет аватара часыпеск
            01.01.1722:27:21

            Касательно «иранских БПЛА» — приведи, пожалуйста, их тактико-технические данные

            Видео от 2013 года,у нас в России до сих пор нет ничего подобного

            #870963
            • Юрий Липатов
              01.01.1722:46:01

              Вы верите в чудеса? Простой взгляд на израильский беспилотник показывает, что там использованы компоненты со всего мира. Первое приёмники спутниковой навигации Израиль не делает и не обладает этими технологиями, Россия обладает. Камеры и оптика также покупные не израильские. Двигатель также покупной. Системы связи израильские? Электроника точно не израильская. Сборная со всего мира. Россия обладает всем необходимым из этих компонентов причём на высоком уровне. Теперь Иран. Что Иран все это производит? Это в принципе невозможно для Ирана. В единичных экземплярах куплено подпольно на мировом рынке.

              Отредактировано: Юрий Липатов~22:46 01.01.17
              #870967
              • Tuck Trucker Tuck Trucker
                01.01.1723:23:49

                Не знаю как у Ирана, хотя это развитая страна. Но Китай уже давно имеет. А вот недавно и турки обзавелись.

                Видно что только двигатель на совместном предприятии с немцами сделан.

                Отредактировано: Tuck Trucker~03:58 02.01.17
                #870979
                • Нет аватара brat_po_razumu
                  02.01.1700:27:14

                  Что за модель — лучше израильских разработок?

                  Россия же дронами — давным-давно обзавелась, см. статью — там все подробно рассказано.

                  Отредактировано: brat_po_razumu~00:29 02.01.17
                  #870982
                  • Tuck Trucker Tuck Trucker
                    02.01.1704:03:39

                    Вот инфа о БПЛА

                    В Турции приняли на вооружение ударный беспилотник

                    В Турции приняли на вооружение новый ударный беспилотный летательный аппарат Anka-S, который может нести около 200 килограммов бомб и ракет. Об этом сообщает интернет-издание Aviation Week.

                    Как сообщает издание, причиной разработки нового дрона стал отказ конгресса США поставить Турции ударные беспилотники MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper. В сообщении отмечается, что турецкие компании занимаются разработкой ударных беспилотников на протяжении последних десяти лет. Первый аппарат такого класса поступил на вооружение турецких ВС в конце 2015 года. Он был изготовлен на основе разведывательного беспилотника Bayraktar TB2

                    https://rg.ru/2016/11/11/v-turcii-priniali-na-vooruzhenie-udarnyj-bespilotnik.html

                    Речь шла об ударных БПЛА и возможности их создания разными странами отечественными предприятиями. И видно что уже и Турция на это способна. А обычные разведывательные БПЛА мы делаем давно, особенно в последние годы. Ударные пока в разработке. Известно что Ту-143 «Рейс» реанимировали, судя по всему это первый ударный БПЛА будет, но это конечно специализированный БПЛА. думаю скоро, может уже в этом году мы увидим наш ударный БПЛА.

                    Отредактировано: Tuck Trucker~04:12 02.01.17
                    #871015
                    • Нет аватара brat_po_razumu
                      02.01.1705:51:20

                      Работу нашего российского БПЛА мы и все уже увидели — и на Украине, и в Сирии он работает. Ого-го как прекрасно работает!

                      В будущем, конечно, будут и обновленные образцы!

                      Ну, а сейчас — крушим укробармалеев УЖЕ имеющимся у нас вооружением РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА!

                      Да еще и закупаем!

                      Бармалеям и укросволочи — кирдык!

                      Отредактировано: brat_po_razumu~05:54 02.01.17
                      #871022
                      • Tuck Trucker Tuck Trucker
                        02.01.1715:43:24

                        Я что-то не видел. А где можно посмотреть на работу нашего ударного БПЛА и что это за БПЛА?

                        #871092
                        • Нет аватара brat_po_razumu
                          02.01.1718:41:23

                          Ударных БПЛА наша армия не закупала вообще — исключительно разведывательные. Не было и нет необходимости в ударных. Дело — крайне дорогое, и — малополезное в боевых действиях (имею ввиду ударные), как показал опыт тех же США.

                          #871123
                          • Tuck Trucker Tuck Trucker
                            03.01.1700:12:50

                            Ну вы категорически не правы. Россия разрабатывает ударные БПЛА, причём несколько, а вы говорите что они не нужны, вы что умнее нашего МО? Думаю нет. БПЛА позволяют не рисковать лётчиками. А человек это самое дорогое.

                            #871221
                            • Нет аватара brat_po_razumu
                              03.01.1721:04:08

                              МО не закупало в прошлом и не закупает в настоящем ударные беспилотники — я говорю правду, излагаю факты — или я ошибаюсь?

                              Насколько я знаю, в МО считают, что, возможно, ударники — ВОЗМОЖНО! — будут нужны году этак в 2025-2030, поэтому НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ финансируют и эти НИОКР, в крайне ограниченном размере финансирования — практически по остаточному принципу.

                              На ветке это уже сообщалось, основная причина затягивания работ — военные не сформировали заказ, они его не могут сформировать — они не знают, нужны ли им ударники в принципе, и, если да — то какие именно!!!

                              Потому по остаточному принципу и разрабатывается ударники принципиально различных классов — военные не знают, нужно ли им это.

                              Касательно «не рисковать жизнью пилота» — извини, расхожая безосновательная муля. БПЛА никогда не сунутся в район с маль-маль минимальной ПВО — бо будут сбиты в первую же секунду. А в районах без ПВО — угрозы жизни летчикам нет.

                              ЕДИНСТВЕННОЕ преимущество РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ беспилотников — возможность много часов висеть в воздухе и передавать разведданные. Тут спору нет: это — весьма серьезное преимущество, в значительной степени меняющее условия боя и войны в целом. У ударников же вообще нет никаких преимуществ — любой штурмовик сделает это эффективнее и дешевле. Ударники никоим образом не меняют ни картину боя — ни картину войны в целом. Легковушки с басмачами гонять по пустыне — их максимум. Но это может делать и гораздо более дешевый и надежный штурмовик, несравнимо более скоростной, защищенный и несущий больше оружия.

                              Отредактировано: brat_po_razumu~21:09 03.01.17
                              #871375
                • Юрий Липатов
                  02.01.1711:46:08

                  Кроме коробок все сделано не турками, куплено на алиэкспресс. Что у Турции есть система глобального позиционирования типа GPS GLONAS, производство микропроцессоров и системы космической связи? Что здесь турецкого кроме флажков?

                  #871044
              • Нет аватара часыпеск
                02.01.1713:40:19

                Сборная со всего мира. Россия обладает всем необходимым из этих компонентов причём на высоком уровне. Теперь Иран. Что Иран все это производит? Это в принципе невозможно для Ирана. В единичных экземплярах куплено подпольно на мировом рынке.

                Тогда вообще непонятно,если мы можем делать компоненты для беспилотников на высоком уровне,то почему не можем сделать сам беспилотник,хотя бы копию Иранского или Китайского,что нам мешает,неужели отсутствие мозгов

                #871059
                • Нет аватара brat_po_razumu
                  02.01.1718:44:12

                  Товарищ — статью ты совсем-совсем не читал, материала — совсем-совсем не знаешь.

                  Форпост — это и есть копия израильского, только — ЛИЦЕНЗИОННАЯ копия. То есть вместо своровать — Россия официально купила.

                  #871124
                  • Нет аватара часыпеск
                    02.01.1719:07:53

                    То есть вместо своровать — Россия официально купила

                    Насколько я знаю, Израиль отказался нам продавать современные беспилотники,продаёт только устаревшие.Может стоит поступить как Казахстан,и купить беспилотники в Китае,раз уж мы им продаём су-35,то могли бы провести взаимозачётом

                    #871132
                    • Нет аватара brat_po_razumu
                      02.01.1719:25:09

                      Товарищ, у нас на сайте не принято нести бредятину — а принято отвечать за свои слова. Даю тебе возможность либо привести данные (названия и ТТХ беспилотника), который есть у Израиля «новейший» и которые Израиль-де отказался продавать — или забрать свою ложь с извинениями, или же — бан.

                      Также привести данные по китайским беспилотникам — и показать, что они — лучше-де Форпоста.

                      #871140
                      • Нет аватара часыпеск
                        02.01.1719:42:01

                        который есть у Израиля «новейший» и которые Израиль-де отказался продавать

                        Как же до вас туго доходит,уже сколько постов написано про ударный,повторю ещё раз УДАРНЫЙ беспилотник,вы же всё под дурачка косите

                        #871147
                        • Нет аватара brat_po_razumu
                          02.01.1720:00:14

                          Я дал тебе возможность либо привести факты — либо извиниться за свою ложь.

                          Ты отказался — твой выбор. Бан.

                          ---

                          Касательно ударных беспилотников — на ветке уже сказано, что российская армия — не закупала и не закупает ударные беспилотники, не считая их нужными в настоящее время для армии.

                          #871151
                          • Нет аватара Igor_U
                            03.01.1719:47:01

                            Товарищ, у нас на сайте не принято нести бредятину — а принято отвечать за свои слова.

                            забрать свою ложь с извинениями, или же — бан

                            товарищ-то больше в неведении пребывает, и ему нужно правильно разъяснить что к чему, а не банить.

                            А из Вас знаток не лучше

                            Фактом же является то, что в эти разработки государство вложило немалые деньги — но то, что разработали наши конструкторы, уступало по своим показателям мировому лидеру, израильским разработкам, в которых их конструкторы имеют несравнимо больший опыт.

                            Поэтому наша страна приняла решение производить Форпост (израильская разработка) в нашей стране.

                            Без производства этих беспилотников в России — сейчас бы, вот в эту минуту, у России не было бы самых передовых в мире беспилотников в Сирии и на Украине.

                            Так давайте со ссылками! Если это, конечно, не ложь и бредятина…

                            касательно форпоста — тут и рядом нет «лучшего в мире» —

                            Лицензия куплена на аппарат, который по характеристикам далеко не передовой. Поэтому причина покупки явно не в характеристиках.

                            было полностью разъяснена ситуация: невозможно за несколько лет превзойти лучших в мире разработчиков этой техники, имеющих колоссальный опыт работ, несколько десятилетий.

                            Аналогичное предыдущему. Вы в теме не разбираетесь, а чего-то пытаетесь разъяснять.

                            Какие несколько лет?! — БПЛА (в том числе ударные) появились ещё в СССР, а это уже несколько «десятков» лет. Так что выглядит как нелепое оправдание. Отставание России в этом плане есть, но оно в силу других причин.

                            Ударных БПЛА наша армия не закупала вообще — исключительно разведывательные. Не было и нет необходимости в ударных. Дело — крайне дорогое, и — малополезное в боевых действиях (имею ввиду ударные), как показал опыт тех же США.

                            Тоже бредятина или ложь, как Вы выражаетесь. Вы видимо лучше МО знаете, что нужно. Зачем тогда вообще работы финансируются по ударным БПЛА, т. е. на ненужные вещи средства выделяются? В России разрабатывается минимум 3 ударных БПЛА.

                            Так что по Вашему же раскладу — «либо ссылки, либо извиняйтесь, либо себя в бан».

                            Отредактировано: Igor_U~19:48 03.01.17
                            #871357
                            • Нет аватара brat_po_razumu
                              03.01.1720:34:15

                              Я — должен тратить свое время на то, чтобы расчищать массовую бредятину, наносимую отдельными товарищами на наш сайт??? Да нет — это сам человек должен отвечать за свои слова!

                              Например, некто заявляет, что-де Израиль — не продал нам самого передового, а продал-де «устаревшее». Вот я и прошу такого товарища подтвердить свои слова фактами, или забрать свои слова с извинениями, или — бан.

                              И даю такому товарищу возможность подтвердить свои слова — привести названия БПЛА, их тактико-технические данные, которые в армии Израиля — передовые-де, а не «устаревшие», и которые-де Израиль — нам не продал.

                              Если товарищ заинтересован говорить правду — так он немедленно ответит: вот, пожалуйства, новейший израильский БПЛА назывется так-то, имеет гораздо лучшие ТТХ — вот они, в сравнении, и его Израиль — отказался нам продавать.

                              Такая возможность дается всем — ответить за свои слова, подтвердить их или убрать свою неправду с извинениями — и упомянутому товарищу она тоже была дана.

                              Если же товарищ не заинтересован в говорить правду, а заинтересован во лгать и нести бред — то он удаляется.

                              ---

                              Касательно меня — все вышесказанное безусловно относится и ко мне. Если я в чем-то ошибся, более того — написал неправду, тем паче — намеренно солгал, то прошу указать, где я, на твой взгляд, написал неправду. Я фактами покажу, что это правда — либо, если я ошибся, с извинениями свои слова уберу.

                              Итак —

                              либо ссылки, либо извиняйтесь, либо себя в бан

                              Прошу процитировать мои слова, в которых, на твой взгляд, содержится неправда.

                              #871371
            • Нет аватара Алина Солнцева
              02.01.1701:21:01

              //российская сборка израильских БЛА IAI Searcher Mk I//

              БЕЗ ИЗРАИЛЯ — НИКАК?!      

              #870990
              • Нет аватара brat_po_razumu
                02.01.1701:39:04

                Ну почему же — НИКАК? Зачем писать глупости?

                Просто расходы бюджета России были бы много больше, а ГЛАВНОЕ — времени потребовалось бы несравнимо больше.

                А беспилотники — нужны уже сейчас и вчера.

                Без производства этих беспилотников в России — сейчас бы, вот в эту минуту, у России не было бы самых передовых в мире беспилотников в Сирии и на Украине.

                Потому как на разработку — нужно время, ОЧЕНЬ МНОГО ВРЕМЕНИ! И денег. А нашим войскам это нужно уже сейчас и вчера — и у наших войск все необходимое им есть.

                ---

                (Этим российская армия — принципиально отличается от твоих укровойск, которые неспособны обеспечить себя не то, что авиацией — а элементарными бронежилетами и средствами от вшей.)

                Отредактировано: brat_po_razumu~01:43 02.01.17
                #870995
        • Нет аватара Yarhann
          01.01.1721:20:59

          думаю проблема была не в том что наши сделали, а в том что МО толком несмогло определить ТЗ и после представления эскизных проектов наших разработчиков и озвучивания цены сколько понадобится на организацию производства и НИОКР по проекту, а так же времени — пришли к выводу что надо просто купить этот комплекс .

          Смысл беспилотного разведчика такого уровня это не сам самолетик и его оборудование, а тот комплекс который стоит на земле средсва организации связи с бортом сбора и обработки всей посылаемой аппаратом информации тд и т. п. Я думаю именно в этой части была основная проблема — во первых никто толком не представлял у нас в МО с стратегии и тактике применения современных БПЛА и их реальных возможностей .

          На счвет давности израильского проекта то это не о чем не говорит — в рамках израиля — государства которое имеет проблемынх соседей разведка по средством БПЛА являетсяы приоритетной. Потому именно на подобыне средства и был сделан упор .

          ДА и не стоит сравнивать борт который евреи сделали 1998 годы и те что они продают сейчас это совершенно другая техника просто потому что в этом кунге все уже за столько лет обновилось не говоря о бортовом оборудовании БПЛА .

          Данный беспилотник это целый комплекс различных средств связи интерфейсов получения информации и ее обработки — собственное производство такого беспилотного аппарата потребует миллиарды рублей инвестиций во все НИОКР смежников — и думаю многие части этого комплекса у нас вообще не производятся .

          Так что в данном случае закупка этой техники была просто необходимостью — так же как су 35 китай покупает у нас — прост опотому что свои разработки пока что сыроваты, а сакмолеты дял противостояния вероятному противнику нужны уже сейчас .

          И да производить ударные беспилотники как бы намного проще чем как вы выразились устаревшие разведывательные — хотябы просто потому что они не имеют намного более сложное БРЭО и несравнимо более сложный комплекс сбора и обработки информации на земле.

          Отредактировано: Yarhann~21:21 01.01.17
          #870944
        • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
          01.01.1721:22:30

          Ты по себе не суди об интеллекте всей нации.

          #870945
    • Нет аватара Igor_U
      03.01.1716:41:38

      Я правильно понимаю,что мы купили у Израиля беспилотник 18 летней давности

      Первые соглашения были подписаны несколько раньше, так что скорее 10 летний.

      ,потому что сами ничего сделать в этом плане не в состоянии,несмотря на вливание немалых сумм в разработку

      Насчет этого — тут нужно уяснить следующие вещи — закупка какой-либо техники напрямую никак не связана с её эффективностью! Среди закупщиков сидят люди, которым свойственно например ошибаться, кроме того есть множество факторов влияющих на выбор — величина бюджета, наличие инфраструтуры, политика, секретные моглашения, коррупция и чье-то желание наживы…

      Также наличие/отсутствие собственных разработок не связаны напрямую с возможностями страны в области создания таковых! Например, должен быть заказчик (например, в лице МО) — если его не будет. Предполагаем что процесс создания сложной выскотехнлогичной продуккции дорог, и мало кто располагает свободными средствами на полную разработку и доведения до серийного вида без сторонней поомщи. Поэтому обычно нужно получить финансирование.

      И это уж не говоря о том, что компетенции в создании конечного продукта напрямую не связаны с компетенциями в создании агрегатов к нему — компоненты можно закупать на стороне.

      Так что Ваше суждение довольно однобоко и понимаете Вы неправильно. Причины покупки БПЛА из статьи не столь очевидны — не блещет характеристиками и весьма дорог. Возможно это и откат/попил, может чье-то (стороннее) влияние, может некий эксперимент со стороны МО, может резко возникшая потребность в аппаратах такого класса (опять же эксперимент) или попытка оформить сотрудничество с лидерами рынка… Вопрос сложен, и абсолютно логичных оправданий соглашения по лицензии на Форпост я не встречал (и отсутствие возможности создать аналог самим в списке причин далеко не на первом месте, а скорее наоборот), поэтому точные причины могут знать лишь люди, непосредственно участвовавшие в процессе.

      + хороший комментарий

      Отредактировано: Igor_U~16:59 03.01.17
      #871312
  • 0
    Tuck Trucker Tuck Trucker
    31.12.1611:28:17

    практически все съемки с воздуха на брифингах МО России о ситуации в Сирии, сделаны нашими беспилотниками.

    Молодцы евреи. Они одни из мировых лидеров в БПЛА.

    #870904
    • 12
      Vladislav Boldov Vladislav Boldov
      31.12.1612:10:01

      Если производство этих беспилотников создало рабочие места в России это уже достижение, а если передали технологию это двойной успех.

      #870912
    • Человек Человек
      01.01.1719:49:37

      «Молодцы евреи. Они одни из мировых лидеров в БПЛА."

      Почему американцы запуская ракеты в космос говорят «молодцы американцы», хотя летают на наших двигателях! Им можно, а нам нельзя? Двойные стандарты однако!

      #870927
      • Tuck Trucker Tuck Trucker
        01.01.1723:16:33

        Никогда не подражайте пиндосам, или скатитесь на их уровень.

        Ну, а вообще я читал комментарии американских патриотов по поводу покупки двигателей, они считают что это предательство и лоббизм, а США в этих двигателях не нуждается.

        #870977
        • Константин Рубцов
          02.01.1700:51:31

          Они считают, что надо идти по наиболее рациональному пути, неважно, в чем он он состоит, делать свое или покупать на стороне. Прекрасная рациональная позиция. Дай нам Бог скатится до их уровня развития бизнеса, технологий.

          #870985
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    • Нет аватара brat_po_razumu
      02.01.1701:03:17

      Кто-то что-то защищает??? Кто, что?

      Факты — изложены, повторить? Повторяю:

      Россия является одним из мировых лидеров в массе технологий, в том числе авиастроении и военной технике.

      Но, естественно, ни одна страна в мире, включая Россию — не может быть абсолютным лидером во всем.

      Доходит?

      #870986
      • Макс Южный
        02.01.1714:44:34

        Согласен с вашим посылом против «всёпропальщиков». Но, в то же время, РФ пора полностью перейти на БПЛА своей разработки. Что, кстати, в планах уже и есть, просто это не немедленные планы.

        Так что даже не особо понимаю, о чём тут спорить, если убрать глупости по поводу того, что якобы у нас «не хватает мозгов».

        Отредактировано: Макс Южный~02:43 03.01.17
        #871071
        • Нет аватара brat_po_razumu
          02.01.1718:57:57

          Естественно — просто это требует времени и денег.

          Рассмотрим самый известный БПЛА, американский Predator.

          Начало разработки — начало 1980-ых гг. Первый полет — 1994 г. Первый пуск ракеты (естественно, тестовый, на полигоне) — 2001 г. Испытания выявили массу недостатков, что потребовало изменения конструкции.

          Таки дела — 20 лет американцам потребовалось.

          #871127
          • Макс Южный
            03.01.1702:44:45

            «Предатор» это всё же не к «Форпосту», а к «Скату», который вроде бы разрабатывается ОКБ Микояна.

            #871249
            • Нет аватара brat_po_razumu
              03.01.1705:53:47

              Я просто взял самый, пожалуй, известный широкой публике в мире беспилотник, основной разведывательный беспилотник США, переделанный затем в ударный, но до сих пор в основном (99%) используемый как разведывательный — и показал, сколько на разработку этого нужно времени.

              И это я еще о деньгах на разработку не говорил — а там потребны миллиарды долларов.

              #871266
    • Нет аватара guitarfish
      02.01.1702:08:37

      Друзья не надо спорить. В первую очередь предлагаю успокоиться экспертам не работающим в авиапроме, Изучать ТТХ ЛА по мурзилкам -не благодарное занятие.

      Теперь по поводу лицензионного производства иностранной техники в России — это просто бизнес. Есть люди у нас в ВПК, которые не монут управлять разработкой, но умеют налаживать производство и зарабатывать деньги. Отсюда желание производить лицезионную технику и продавать военным. При Сердюкове у них это особенно получалось.

      По данному проекту могу сказать следующее. Военным нужно было самим понять, как эксплуатировать БЛА такого типа. Поэтому закупка иностранных, как временная мера, показалась вполне приемлемой.

      В этом БЛА ничего прорывного нет, зато он надежный.

      P. S. в 2010 был в Израиле в командировке и видел в том числе линии по сборке данных БЛА и Heron. Там действительно со всего света оборудование, так как IAI -это почти филиалл американского авиапрома. Американцы поэтому тоже израильские БЛА по лицензии производят.

      Отредактировано: guitarfish~02:10 02.01.17
      #871000
      • Нет аватара brat_po_razumu
        02.01.1702:25:08

        Рад приветствовать на нашем сайте! Спасибо за прекрасный комментарий — дак, а никакого спора и нет.

        Есть группа всхлипывающих плакальщиков (укрогруппа в том числе), унылая группа, неспособная ни ТТХ привести (да они и не знают вообще, что такое ТТХ) — просто унылая группа плакальщиков.

        Отредактировано: brat_po_razumu~02:31 02.01.17
        #871004
        • Sergio Buk Sergio Buk
          02.01.1713:51:04

          Да,есть две группы, те, кто целенаправленно ходит сюда для того, что бы упоминать про импортные станки на производстве чего-либо, или хотя бы болты в этом «чего либо», написать что сами не умеем (сюда же входят и кастрюлеголовые). Такие появляются (и проявляются) в основном только там, где можно что-то написать подобное. В комментариях под другими новостями их не замечаешь.

          Но есть и просто такие, как на картинке справа:

          Вот вторую группу я не понимаю. Зачем сюда то ходят? Ладно бы, на пользу посещение сайта шло, так нет же.

          #871061
          • Нет аватара часыпеск
            02.01.1715:24:45

            Вот вторую группу я не понимаю. Зачем сюда то ходят? Ладно бы, на пользу посещение сайта шло, так нет же.

            Правильно,гоните их из сайта.Знакомая мысль,где то я это уже видел,а вспомнил,в мультфильме Саус Парк

            сочинение Кайла:

            «Мое окончательное решение. Мой папа объяснил мне, что все бедняки — убогие, а я хочу жить в мире где остались бы одни богатые. Я думаю, для этого нужно просто-напросто сослать всех бедных в лагеря, где они подохнут и тогда в мире все будут богатыми и счастливыми. Конец.»

            #871086
            • Sergio Buk Sergio Buk
              02.01.1722:35:12

              Гнать таких не нужно, но таких как в…хм.ты, нужно. Конкретные и аргументированные комментарии тут реально плюсы получают. Есть примеры. Тупые и не аргументированные высказывания — минус. Это уже просто иммунитет от небратьев и…а вы знаете, что в Чехи центр ботов с 40- ка до 400 сот челов увеличивают?! Я не считаю бойцов МИНСтеця. Я не часто комментирую, но я наблюдаю, классифицирую. Уже пора бы свои наблюдения оформить в работу, но нельзя. Сразу методички у вас заменят!

              «Вы как крысы ползаете по инетернетовским помойкам и ище(стилистика сохранена) только одну грязь.

              А делаете вы это по одной простой причине — найти оправдание своему лузерству,

              жлобству, воровству и прочим сильным сторонам вукраинства?» © не помню кто, но я с ним согласен!

              Отредактировано: Sergio Buk~22:38 02.01.17
              #871194
  • Макс Южный
    02.01.1714:39:05

    Спасибо.

    Мелкая поправка:

    На самом деле все просто, практически все съемки с воздуха на брифингах МО России о ситуации в Сирии, сделаны нашими беспилотниками.

    В этом предложении запятые не нужны.

    #871067
  • samgalaxyace123 galaxyace123 samgalaxyace123 galaxyace123
    02.01.1716:38:40

    Швейцарский БТР «MOWAG Piranha» был впервые представлен публике в 1972 году и принят на вооружение в Швейцарии в 1974.

    Американский БТР «Stryker», который суть и есть та же свиссовская Пиранья 8×8 начала производиться General Dynamics Land Systems и стала на вооружение в 2003 году.

    Я правильно понимаю, что США купили у Швейцарии через Канаду БТР 31-летней давности,потому что сами ничего сделать в этом плане не в состоянии, несмотря на вливание немалых сумм в разработку?

       

    Отредактировано: samgalaxyace123 galaxyace123~16:40 02.01.17
    #871105
    • Юрий Липатов
      02.01.1717:07:46

      Тоже с историей создания танка Абрамс его проектировали немцы.

      #871112
      • Нет аватара brat_po_razumu
        02.01.1719:12:44

        Более того, пушка Абрамса с начала выпуска танков и до сих пор (более 35 лет) — немецкого производства.

        Ее производит немецкая компания Rheinmetall — Рейнметал.

        Отметим, что в США — нет удодов, тупо заявляющих, что у американских конструкторов — нет-де мозгов.

        #871133
        • Sergio Buk Sergio Buk
          02.01.1722:41:42

          Вам смешно, но вот вам Паладин (их САО настоящее) американский! Без веревочки никак!

          А вантуз!!! так вообще!!! Или то Банник со времен Бородино? А задымление — это жуть.

          А тут про наше — не лучшее:

          Отредактировано: Sergio Buk~23:00 02.01.17
          #871195
  • Русский Витязь Русский Витязь
    03.01.1709:14:56

    На тему ударных БПЛА работы идут полным ходом! Википедия: «В конце 2011 года компании „Транзас“ (Санкт-Петербург) и ОКБ „Сокол“ (Казань) выиграли государственный конкурс на проведение опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию разведывательно-ударных БПЛА для российской армии. Совместный проект двух предприятий возглавил бывший генеральный конструктор ОКБ им. Яковлева Николай Долженков. Разрабатываемый „Транзасом“ 720-килограммовый дрон получил название „Дозор-600“, а 5-тонный дрон ОКБ „Сокол“ — „Альтиус“.

    В июле 2012 года компания „Сухой“ была выбрана разработчиком проекта тяжёлого ударного БПЛА взлётной массой от 10 до 20 тонн. В конце октября того же года стало известно, что компании „Сухой“ и „МиГ“ подписали соглашение о сотрудничестве в разработке беспилотных летательных аппаратов — „МиГ“ примет участие в проекте, тендер по которому ранее выиграл „Сухой“. В 2013 г. глава Минобороны РФ Сергей Шойгу потребовал от российских разработчиков БПЛА ускорить темпы выполнения работ».

    #871269
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