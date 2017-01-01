Перинатальный центр открыт в Кабардино-Балкарии

Первый в Кабардино-Балкарии перинатальный центр стоимостью 2,4 миллиарда рублей открыли 30 декабря в столице республики Нальчике.

Общая площадь здания составляет 31 тыс. м2. Здесь будут работать 600 специалистов.

Центр состоит их трёх основных корпусов и поликлинического отделения, которые оснащены самым современным оборудованием. Клиника рассчитана на 130 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену. Оборудованы отделения педиатрии, гинекологии, лучевой диагностики, патологии беременных и новорожденных, реанимации новорожденных.

Обеспечено автономное и бесперебойное электро-, водо- и теплоснабжение, работают системы обеззараживания воздуха, климат-контроля. При внутренней отделке использованы сертифицированные строительные материалы. В 2 специализированных реанимобилях премиум класса созданы условия для оказания экстренной медицинской помощи, в том числе при транспортировке пациентов.

Перинатальному центру в Нальчике присвоен самый высокий класс оснащенности. В отличие от аналогичных учреждений ряда регионов, здесь созданы отделение ЭКО и уникальная рентген-операционная.

По словам заместителя главного врача Тамары Поздняковой, для работы с высокотехнологичным оборудованием 103 врача прошли обучение в ведущих клиниках страны.

Кабардино-Балкарский перинатальный центр даст возможность врачам выхаживать детей, вес которых при рождении чуть более 500 граммов.

Перинатальный центр откроет свои двери для пациентов уже в первые дни после Нового года.