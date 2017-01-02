На омском электромеханическом заводе запущен цех горячего цинкования

Цех горячего цинкования, на который потратили 900 миллионов рублей, ввели в эксплуатацию.

На омском электромеханическом заводе запустили цех горячего цинкования мощностью 20 тысяч тонн конструкций в год.

Цех является первым в регионе, его площадь составляет 8 тысяч метров. На новом объекте завода размещаются станции навеса и съема изделий и конструкций, капсула предварительной подготовки с 11 ваннами для обезжиривания, травления, промывки и флюсования конструкций, сушильная камера и печь горячего цинкования с 13-метровой ванной.

Как сообщил председатель Совета директоров акционерного общества «Омский электромеханический завод» Игорь Антропенко, 30 декабря, департамент строительства администрации Омска в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешил ввести в эксплуатацию реконструированный объект капитального строительства.

Игорь Антропенко, председатель Совета директоров акционерного общества «Омский электромеханический завод»:

— Запущенное производство позволило создать 100 новых рабочих мест. Обработанные цинком в цеху металлоконструкции значительно продлят срок эксплуатации, не менее чем на 50 лет. Они не требуют ежегодной покраски, благодаря чему издержки потребителей снизятся. Новый объект позволяет оцинковывать опоры линий электропередач, вышки, мачты, столбы освещения, дорожные металлоконструкции и прочее.

Как отметил региональный Минпром, ввод нового производства в эксплуатацию создаст и ускорит замкнутый цикл изготовления конструкций, сократит издержки на транспортные расходы. Также новый объект позволит снизить себестоимость продукции. Предприятие потратило 900 миллионов рублей собственных средств.

Омский электромеханический завод был основан в 1958 году в качестве базового предприятия Министерства энергетики и электрификации РСФСР. В 1993 году предприятие было преобразовано в акционерное общество «Омский электромеханический завод», которое входит в число крупнейших производителей металлоконструкций для энергетической, нефтяной и газовой отрасли.