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Видеоблог

«Равнение на центр». Документальный фильм о Национальном Центре Управления Обороной

https://www.youtube.com/watch?v=oaDUfnah2DY

НЦУО, Национальный Центр Управления Обороной, Армия, Флот, ВПК, ВС, МО, Минобороны
  • Александр Терентьев Александр Терентьев
    02.01.1721:53:24

    Очень интересный фильм.          

    #871181
  • Сергей Пышненко
    03.01.1712:31:46

    А Медведеву не нужен такой центр? Возможно также развивать народное хозяйство.

    А кто там хозяин этого предприятия? Почему грязно, сколько выполнили по планам?

    #871276
  • Нет аватара Kolyda
    03.01.1716:30:52

    Фильм интересный, когда по телевидению показывали как-то пропустил.

    Интересно строительство этого центра как-то связано с закрытием на пару лет станции метро «Фрунзенская»? Мало вероятно, что такой центр, люди, аппаратура, КП Президента и пр. находятся на поверхности. Мало вероятно, что нет защищенной транспортной магистрали, защищенных кабельных сетей, защищенных источников электроэнергии, водоснабжения. Столовые, конференц-залы, магазины — вполне возможно на поверхности, но остальное? Не для показа же по телевидению это строилось, а для эксплуатации в условиях интенсивных боевых действий…

    А Медведеву не нужен такой центр? Возможно также развивать народное хозяйство.

    А кто там хозяин этого предприятия? Почему грязно, сколько выполнили по планам?

    Госплан СССР рыдает…

    Отредактировано: Kolyda~16:37 03.01.17
    #871308
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