«Равнение на центр». Документальный фильм о Национальном Центре Управления Обороной

Очень интересный фильм.
А Медведеву не нужен такой центр? Возможно также развивать народное
хозяйство.
А кто там хозяин этого предприятия? Почему грязно, сколько
выполнили по планам?
Фильм интересный, когда по телевидению показывали как-то
пропустил.
Интересно строительство этого центра как-то связано с закрытием на пару лет станции метро «Фрунзенская»? Мало вероятно, что такой
центр, люди, аппаратура, КП Президента и пр. находятся на поверхности. Мало вероятно, что нет защищенной транспортной
магистрали, защищенных кабельных сетей, защищенных источников
электроэнергии, водоснабжения. Столовые, конференц-залы, магазины —
вполне возможно на поверхности, но остальное? Не для показа же по телевидению это строилось, а для эксплуатации в условиях
интенсивных боевых действий…
А Медведеву не нужен такой центр? Возможно также
развивать народное хозяйство.А кто там хозяин этого предприятия? Почему грязно, сколько
выполнили по планам?
Госплан СССР рыдает…
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