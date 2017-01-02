Специалисты челябинского «Станкомаша» создали колейные минные тралы ТМТ-К (фоторепортаж)

В Челябинске создали новейшую технику для преодоления и обезвреживания минных полей — колейные минные тралы ТМТ-К. В отличие от своих предшественников, они действуют сразу против несколько типов взрывных устройств. Для испытания новинки на Чебаркульском полигоне использовали несколько шашек суммарной мощностью семь килограммов тротила, что эквивалентно противотанковой мине.

Минный трал крепится к танку и, наезжая на взрывное устройство, заставляет его срабатывать. При этом сама боевая машина и ее экипаж остаются невредимы. ТМТ-К также имеет «ловушки» против магнитных устройств и ножи которые прорезают провода, а также цепь против штыревых мин.

Трал весит около 7 тонн.

Удельное давление трала — 1,5 тонны, что в 2 раза больше, чем у предыдущих моделей.

— ТМТ-К способны эффективно решать задачи разминирования местности, преодоления минно-взрывных заграждений, сопровождения колонн с обеспечением траления основных типов противотанковых мин, в том числе — противогусеничных, противоднищевых с контактными и неконтактными магнитными взрывателями, противобортовых мин с неконтактными сейсмооптическими взрывателями, а также разрушения проводных линий управления взрывом мин, фугасов, — рассказали в пресс-службе инженерных войск минобороны России.

Каток минного трала наезжает на мину. Мина обезврежена.

Макеты-образцы штыревых мин.

Если бы на взрывное устройство наехал сам танк, его бы подбросило на несколько метров.

ТМТ-К поступит на вооружение инженерных войск.

Тралы имеют универсальное крепление и могут быть установлены на танки серии Т-72, Т-80, Т-90 и бронированные машины разминирования БМР-3 и БМР-3МА, а также новые Т-14 «Армата».

Трал установен на БРМ.

Трал установен на Т-72.

— Преодоление заминированных и разминирование территорий — одна из актуальных проблем современности, — добавили в пресс-службе инженерных войск минобороны России. — В армиях ведущих стран мира продолжают совершенствоваться системы минирования, разрабатываются и принимаются на вооружение качественно новые инженерные боеприпасы, в том числе для поражения объектов бронетанковой техники. Кроме того, остаются взрывоопасными значительные площади, заминированные в ходе вооруженных конфликтов.

Такая воронка остается после взрыва.

Катки трала имеют независимые друг от друга подвески. Сразу после подрыва танк может продолжить движение.

На сегодняшний день единственным в России предприятием, разрабатывающим и производящим минные тралы, является челябинский завод «Станкомаш» (входит в состав промышленной группы «Конар»). ТМТ-К изготавливают только из отечественных материалов и комплектующих, подчеркивают на предприятии.

— Главным отличием российских танковых тралов от зарубежных аналогов является то, что наши тралы при эксплуатации не снижают тактико-технические характеристики танков и боевых машин и обеспечивают все тактические нормативы ведения боевых действий, — отметил заместитель директора по развитию ООО «Станкомаш» Игорь Пономарев.

Скорость движения с тралом составляет 15 км/час.