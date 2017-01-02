Специалисты челябинского «Станкомаша» создали колейные минные тралы ТМТ-К (фоторепортаж)
Минный трал крепится к танку и, наезжая на взрывное устройство, заставляет его срабатывать. При этом сама боевая машина и ее экипаж остаются невредимы. ТМТ-К также имеет «ловушки» против магнитных устройств и ножи которые прорезают провода, а также цепь против штыревых мин.
Трал весит около 7 тонн.
Удельное давление трала — 1,5 тонны, что в 2 раза больше, чем у предыдущих моделей.
— ТМТ-К способны эффективно решать задачи разминирования местности, преодоления минно-взрывных заграждений, сопровождения колонн с обеспечением траления основных типов противотанковых мин, в том числе — противогусеничных, противоднищевых с контактными и неконтактными магнитными взрывателями, противобортовых мин с неконтактными сейсмооптическими взрывателями, а также разрушения проводных линий управления взрывом мин, фугасов, — рассказали в пресс-службе инженерных войск минобороны России.
Каток минного трала наезжает на мину. Мина обезврежена.
Макеты-образцы штыревых мин.
Если бы на взрывное устройство наехал сам танк, его бы подбросило на несколько метров.
ТМТ-К поступит на вооружение инженерных войск.
Тралы имеют универсальное крепление и могут быть установлены на танки серии Т-72, Т-80, Т-90 и бронированные машины разминирования БМР-3 и БМР-3МА, а также новые Т-14 «Армата».
Трал установен на БРМ.
Трал установен на Т-72.
— Преодоление заминированных и разминирование территорий — одна из актуальных проблем современности, — добавили в пресс-службе инженерных войск минобороны России. — В армиях ведущих стран мира продолжают совершенствоваться системы минирования, разрабатываются и принимаются на вооружение качественно новые инженерные боеприпасы, в том числе для поражения объектов бронетанковой техники. Кроме того, остаются взрывоопасными значительные площади, заминированные в ходе вооруженных конфликтов.
Такая воронка остается после взрыва.
Катки трала имеют независимые друг от друга подвески. Сразу после подрыва танк может продолжить движение.
На сегодняшний день единственным в России предприятием, разрабатывающим и производящим минные тралы, является челябинский завод «Станкомаш» (входит в состав промышленной группы «Конар»). ТМТ-К изготавливают только из отечественных материалов и комплектующих, подчеркивают на предприятии.
— Главным отличием российских танковых тралов от зарубежных аналогов является то, что наши тралы при эксплуатации не снижают тактико-технические характеристики танков и боевых машин и обеспечивают все тактические нормативы ведения боевых действий, — отметил заместитель директора по развитию ООО «Станкомаш» Игорь Пономарев.
Скорость движения с тралом составляет 15 км/час.
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