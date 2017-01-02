В Москве возведен новый корпус Центрального научно-исследовательского института «Комета»

На месте старого здания, построенного еще в 1933-м году, возведен современный двухэтажный промышленный корпус высотой 24 метра и общей площадью более 5 тыс. м. кв.

В ходе реконструкции было установлено более 400 метров грунтоцементных свай по технологии, залито и возведено более 4000 кубометров монолитных железобетонных фундаментов и конструкций в административно бытовой части корпуса.

Возведен металлический каркас общим весом — более 750 тонн, уложена кровля площадью более 5,4 тыс. кв.м. Строители произвели внутренние отделочные работы по подготовке «чистых помещений».

ЦНИИ «Комета» занимается разработкой новых многофункциональных глобальных информационных систем на базе унифицированных космических аппаратов и наземных средств обработки информации и управления.