Добавить статью
Фотофакты

Как делают электрички. Репортаж с Демиховского машиностроительного завода

Железные дороги — вещь не только красивая, но и весьма эффективная, если вам нужно быстро переместить много людей в условиях дефицита пространства. Ведь не просто так крупнейшие города мира включают пригородное и внутреннее железнодорожное сообщение в единую городскую транспортную систему и вкладывают миллиарды в развитие электричек.

Все мы ими хоть раз, но пользовались, но знаете ли вы, как эти самые электрички делают? Аркадий Гершман узнал, побывав на Демиховском машиностроительном заводе, где производят поезда ЭП2Д.

01. ДМЗ расположен в деревне Демихово, что рядом с Орехово-Зуево, основан в 1935 году, специализируется на сборке пригородных и областных поездов, производстве запчастей и колёсных пар и ремонте жд техники:

02. Работает тут около 2300 человек.

03. Наша цель — цеха сварки вагонов и сборки продукции:

04. Как из этого:

05. … получить это?

06. Всё начинается, как несложно догадаться, с каркаса вагона. Низ:

07. Бока:

08.

09.

10. Крыша:

11.

12.

13.

14. … и ЩО:

15.

16.

17. Вагон готов:

18. Завод производит примерно один кузов в день, но есть возможности для расширения.

19. Остальное в топку:

20.

21. Красота:

22. Теперь к наполнению болванки. Сначала утеплитель и пол:

23. Вставляем окна:

24.

25. Как и на всех других предприятиях Трансмашхолдинга, тут введено бережное производство, всюду порядок:

26.

27. Этапы производств:

28. Информация о каждой модели:

29. Красота и порядок:

30.

31. Но идём дальше по позициям производства. Монтаж дверей:

32. Электроника:

33. Работает две линии сборки:

34. Практически все заказы сейчас идут от Центральной пассажирской пригородной компании.

35. Салон заказывает покупатель:

36. Всего в электричке ЭП2Д порядка 10 тысяч эементов.

37.

38.

39. Ещё вагоны красят, а на выходе получают такого красавца:

40. ЭП2Д — электропоезд для постоянного тока, сертификат соответствия был получен в июле 2016 года.

41. Салон:

42. Передние ряды по 2 кресла сделаны на случай колясок, чтобы было место пройти.

43. Места для колясочников и велосипедов в первом и последнем вагонах. Вообще, такие крепления крайне неудачные — поднять велосипед могут не все, да и запачкать можно всё вокруг. Зато до конца года пообещали пометить все вагоны с велокреплениями пиктограммами велосипедов, вероятно, за основу возьмут значок с МЦК.

44. Туалеты:

45. В поезде нет дверей между вагонами:

46. На случай пожара или технической расцепки есть такие заслонки, удобно:

47. На этом, кажется, всё. По планам до конца 2016 года в ЦППК придёт 7 поездов, а в 2017 — 23, так что встречайте на жд путях московского региона!

http://gre4ark.livejournal.com/402730.html

Московская область, Демиховский машиностроительный завод, ЭП2Д
  • Нет аватара zspe
    03.01.1709:52:10

    Много езжу в электричках. Есть возможность сравнивать. В Демиховских тамбуры широкие, а вот кресла у них плохие. Те, что на фото, еще ничего, а предыдущие у них были: песня-для-спины-через-час-поездки. Дизайнера кресел надо привязать к его творениям часа на 4 — может поумнеет.

    46. На случай пожара или технической расцепки есть такие заслонки, удобно:

    Ага, все пассажиры ходят со спецключами и при пожаре эту заслонку установят на раз-два    

    36. Всего в электричке ЭП2Д порядка 10 тысяч запчастей.

    Запчасти == запасные части == это то, что в запас на случай поломки. А электричка состоит из 10 тысяч элементов конструкции (деталей/узлов/покупных). — Это так, маленькая придирка на будущее     А так, было интересно.

    Отредактировано: zspe~10:00 03.01.17
    #871270
  • bigpotap bigpotap
    03.01.1711:05:48

    Очень жаль, что так мало делают. И что, в основном, их покупают в Московской области… Остальным регионам не до электричек… Особенно учитывая недавний скандал, когда в регионах массово стали отменять пригородные сообщения… Хорошо хоть президент остановил… но надолго ли?

    #871272
  • Юрий Липатов
    03.01.1712:02:47

    Электрички есть прогресс. Качество отличное. Но нам нужно таких электричек как минимум в два раза больше.

    #871275
  • Нет аватара Baltiec
    03.01.1713:20:49

    Это конечно все здорово и спасибо за репортаж! Но кто-нибудь мне может объяснить, зачем в вагонах ставят электронное табло и видеокамеры, если табло не включают и камеры снимают через неделю? Для чего тогда на это деньги тратить при закупке???

    Такая ситуация на Казанском, Ярославском, Горьковском направлениях.

    #871283
    • Byvalnyi Byvalnyi
      03.01.1715:03:34

      На ГЖД во всех вагонах ЭД9Э всё работает, даже кондиционеры.

      Водила объявляет, что надо закрыть все форточки, он включает кондиционеры.

      Про камеры не знаю, но вдоль поезда туда-сюда расхаживают два дюжих охранника.

      Как-то напротив меня компания только-только раскинула карты, не успели сдать, так они подошли и вежливо прикрыли это дело, никто не пикнул.

      А про курево даже и не говорю, в это лето много ездил в Заволжье-Нижний, ни разу не видел даже попыток кого-либо закурить в тамбуре.

      На два вагона одна кондукторша с электронным терминалом, бери билет за нал или предъявляй проездной. В туалетах и вагонах чисто и не воняет.

      Отредактировано: Byvalnyi~15:15 03.01.17
      #871300
      • Нет аватара Baltiec
        03.01.1723:53:44

        На Горьковском направлении езжу с Каланчёвской.

        Тут вопрос не о охранниках и нарушении порядка, а в отсутствии тех приборов, которые на документах и при закупке есть, но факту отсутствуют! Высвечивание времени на табло или красной точки, не считаю фактом работы, на них должны отображаться станции, ведь у нас везде «помощь» людям с ограниченными возможностями! Кому интересно, готов составить список по Ярославскому направлению.

        #871428
  • Нет аватара V126
    03.01.1721:45:16

    Великоросс, после статьи о росте промышленности в Ставрополе(в котором я живу), всего вариантов три(это точно): 1. завода уже нет; 2. завод дышит на ладан; 3. завод производит г…о (плохую и не качественную продукцию). В общем фуфло это всё, не пиши больше ни чего…

    #871390
  • Е.Юрий Е.Юрий
    03.01.1723:21:14

    Классное производство, классный репортаж!    Спасибо!   

    #871415
  • Нет аватара Toplevel
    03.01.1723:52:10

    Классный репортаж, а когда выход годового отчета по авиации    ?

    #871427
  • Nikolay Kozmin Nikolay Kozmin
    04.01.1700:28:02

    Старая конструкция идущая еще от ЭР1. Неплохо было бы поставить что то новое, из показанного Трансмашхолдингом на выставках, типа Тверского ЭГ2Тв…

    В своё время ДМЗ очень помог стране импортозаместить, а фактически спасти производство пригородных поездов, сохранить преемственность развития, однако нужно менять продукцию. Причём, уверен, что проблема не в предприятии, а в потребителе — эксплуатанте (моё не на чём не основанное личное мнение)))

    #871435
  • Нет аватара silicoid
    04.01.1700:28:08

    Покатавшись на таких эл-ках могу сказать, что формула 3+3 очень неудобна, в плане сидения. Сиденья узкие. если справа и слева сидят два кабана килограмм по 110, то в середину уже сможет сесть разве что ребенок.

    также очень хорошо в понимании «личной зоны» помогает подлокотник.

    поэтому самый оптимальный вариант для нашей колеи, это формула 3+2. И проход широкий остается и сидения с подлокотниками.

    Отредактировано: silicoid~00:28 04.01.17
    #871436
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru