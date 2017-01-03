Как делают электрички. Репортаж с Демиховского машиностроительного завода

Железные дороги — вещь не только красивая, но и весьма эффективная, если вам нужно быстро переместить много людей в условиях дефицита пространства. Ведь не просто так крупнейшие города мира включают пригородное и внутреннее железнодорожное сообщение в единую городскую транспортную систему и вкладывают миллиарды в развитие электричек.

Все мы ими хоть раз, но пользовались, но знаете ли вы, как эти самые электрички делают? Аркадий Гершман узнал, побывав на Демиховском машиностроительном заводе, где производят поезда ЭП2Д.

01. ДМЗ расположен в деревне Демихово, что рядом с Орехово-Зуево, основан в 1935 году, специализируется на сборке пригородных и областных поездов, производстве запчастей и колёсных пар и ремонте жд техники:

02. Работает тут около 2300 человек.

03. Наша цель — цеха сварки вагонов и сборки продукции:

04. Как из этого:

05. … получить это?

06. Всё начинается, как несложно догадаться, с каркаса вагона. Низ:

07. Бока:

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10. Крыша:

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14. … и ЩО:

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17. Вагон готов:

18. Завод производит примерно один кузов в день, но есть возможности для расширения.

19. Остальное в топку:

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21. Красота:

22. Теперь к наполнению болванки. Сначала утеплитель и пол:

23. Вставляем окна:

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25. Как и на всех других предприятиях Трансмашхолдинга, тут введено бережное производство, всюду порядок:

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27. Этапы производств:

28. Информация о каждой модели:

29. Красота и порядок:

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31. Но идём дальше по позициям производства. Монтаж дверей:

32. Электроника:

33. Работает две линии сборки:

34. Практически все заказы сейчас идут от Центральной пассажирской пригородной компании.

35. Салон заказывает покупатель:

36. Всего в электричке ЭП2Д порядка 10 тысяч эементов.

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39. Ещё вагоны красят, а на выходе получают такого красавца:

40. ЭП2Д — электропоезд для постоянного тока, сертификат соответствия был получен в июле 2016 года.

41. Салон:

42. Передние ряды по 2 кресла сделаны на случай колясок, чтобы было место пройти.

43. Места для колясочников и велосипедов в первом и последнем вагонах. Вообще, такие крепления крайне неудачные — поднять велосипед могут не все, да и запачкать можно всё вокруг. Зато до конца года пообещали пометить все вагоны с велокреплениями пиктограммами велосипедов, вероятно, за основу возьмут значок с МЦК.

44. Туалеты:

45. В поезде нет дверей между вагонами:

46. На случай пожара или технической расцепки есть такие заслонки, удобно:

47. На этом, кажется, всё. По планам до конца 2016 года в ЦППК придёт 7 поездов, а в 2017 — 23, так что встречайте на жд путях московского региона!