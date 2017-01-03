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Армия и Флот

Вертолеты Ми-28УБ «Ночной охотник» успешно прошли госиспытания

Вертолеты Ми-28УБ «Ночной охотник» новейшей модификации с двойным управлением успешно прошли госиспытания и с 2017 года начнут поступать в Вооруженные силы России.

Сначала их направят в 344-й Центр переучивания летного состава в Торжке.

В октябре было опубликовано видео первого полета модернизированного Ми-28Н, при создании которого так же, как в Ми-28УБ, установили второй комплект управления. Новейший Ми-28Н начнут серийно поставлять в войска не позднее 2018 года.

Ми-28УБ — учебно-боевой вертолет. Он может применяться для обучения пилотированию на новейшем Ми-28Н, но при этом сохраняет и весь функционал ударного вертолета.

http://vz.ru/news/2017/1/3/852245.html

Вертолеты, Ми-28УБ, госиспытания
  • Е.Юрий Е.Юрий
    03.01.1723:11:54

        Этот пока еще с «носиком»   

    #871412
    • dimonll dimonll
      03.01.1723:13:22

      Планируют убрать?

      #871413
      • Е.Юрий Е.Юрий
        03.01.1723:30:37

        Вроде в новой модификации (МИ-28НМ) конструктивно по-другому. Хотя может конечно имеют место 2 ветки развития.

        #871417
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