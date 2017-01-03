Вертолеты Ми-28УБ «Ночной охотник» успешно прошли госиспытания

Вертолеты Ми-28УБ «Ночной охотник» новейшей модификации с двойным управлением успешно прошли госиспытания и с 2017 года начнут поступать в Вооруженные силы России.

Сначала их направят в 344-й Центр переучивания летного состава в Торжке.

В октябре было опубликовано видео первого полета модернизированного Ми-28Н, при создании которого так же, как в Ми-28УБ, установили второй комплект управления. Новейший Ми-28Н начнут серийно поставлять в войска не позднее 2018 года.

Ми-28УБ — учебно-боевой вертолет. Он может применяться для обучения пилотированию на новейшем Ми-28Н, но при этом сохраняет и весь функционал ударного вертолета.