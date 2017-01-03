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Медучреждения

В Орловской области открыт новый диализный центр

В г Ливны открылся диализный центр, построенный в рамках государственно-частного партнерства. Диализный центр «Нефролайн-Орел» — первое амбулаторное учреждение в Орловской области, целенаправленно оказывающим услуги гемодиализа больным с хронической почечной недостаточностью.

Центр сможет обслуживать до 48 больных с хронической почечной недостаточностью в сутки. В год планируется выполнять более 7,5 тысячи процедур гемодиализа.

Для реализации данного проекта не привлекались ни средства федерального бюджета, ни средства муниципального бюджета г. Ливны. Все 100% средств на строительство и оснащение Диализного центра «Нефролайн-Орел», а это более 80 млн рублей, были предоставлены в качестве инвестиций российской компанией «Медма». Компания уже создала и ввела в эксплуатацию более 20 диализных центров в различных регионах России.

Диализный центр рассчитан на установку 8 современных диализных аппаратов «искусственная почка» с увеличением диализных мест до 12 в случае необходимости.

Видорепортаж

http://nephroline.ru/novosti/v-livnah-nachal-rabotu-dializnyy-centr-nefrolayn/

модернизация здравоохранения, Орловская область
  • 4
    Нет аватара termometrix
    03.01.1721:34:50
  • 3
    Human RS Human RS
    03.01.1721:48:13

    Не хватает стандартного тега «диализный центр».

    #871392
  • 3
    чебурашка1974 чебурашка1974
    03.01.1723:15:34

                

    #871414
  • 0
    Ser Sash Ser Sash
    04.01.1712:29:08

    Это вроде частный центр.

    Может государство оплачивает лечение?

    #871529
    • 1
      Нет аватара termometrix
      04.01.1717:50:29

      Может государство оплачивает лечение?

      Да.

      #871587
      • Ser Sash Ser Sash
        05.01.1718:57:40

        Спасибо за пояснение, живя в км от данного здания, был не в курсе.

        Не зачем было интересоваться.

        Отредактировано: Ser Sash~18:59 05.01.17
        #871815
        • Нет аватара Вовец Снов
          05.01.1720:30:54

          Это, увы, не лечение. Этим пользуются инвалиды, у которых полностью встали почки: каждые пару дней примерно они должны на этих аппаратах очищать кровь исскусственно иначе погибнут. Это только государство делает, у человека никаких денег не хватит всю жизнь за это платить

          #871850
          • Ser Sash Ser Sash
            05.01.1721:11:33

            Ну насчет пары дней Вы загнули. Раз в месяц кажется. Раньше пациэнты в Орел ездили — 150 км. Каждые пару дней — проблематично. Да и не только если встали почки — после химиотерапии иногда делают.

            #871871
            • Нет аватара Вовец Снов
              05.01.1721:41:11

              Случаи разные есть, я просто слышал именно за то, что делают, когда почки полностью встали, бывает такое очень не редко, увы и это действительно страшно и проблематично всё. Вот даже в нете порылся, тут сказано, что 3 раза в неделю надо откачивать шлаки… Они натурально привязаны к аппарату и полностью от него зависят

              Искусственные почки

              #871885
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