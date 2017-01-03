В Орловской области открыт новый диализный центр
В г Ливны открылся диализный центр, построенный в рамках государственно-частного партнерства. Диализный центр «Нефролайн-Орел» — первое амбулаторное учреждение в Орловской области, целенаправленно оказывающим услуги гемодиализа больным с хронической почечной недостаточностью.
Центр сможет обслуживать до 48 больных с хронической почечной недостаточностью в сутки. В год планируется выполнять более 7,5 тысячи процедур гемодиализа.
Для реализации данного проекта не привлекались ни средства федерального бюджета, ни средства муниципального бюджета г. Ливны. Все 100% средств на строительство и оснащение Диализного центра «Нефролайн-Орел», а это более 80 млн рублей, были предоставлены в качестве инвестиций российской компанией «Медма». Компания уже создала и ввела в эксплуатацию более 20 диализных центров в различных регионах России.
Диализный центр рассчитан на установку 8 современных диализных аппаратов «искусственная почка» с увеличением диализных мест до 12 в случае необходимости.
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