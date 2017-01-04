Зеленчукская ГЭС-ГАЭС (фоторепортаж)

23 декабря в Карачаево-Черкесии торжественно ввели в эксплуатацию уникальную и первую в России электростанцию подобного типа — Зеленчукскую ГЭС-ГАЭС. Это по сути две станции в одной. На базе действующей Зеленчукской ГЭС была сооружена ещё одна гидроаккумулирующая электростанция с напорами воды 220-230 метров. Чтобы реализовать этот проект в машинном зале ГЭС были установлены два обратимых гидроагрегата, которые в ночное время работают в режиме насосов, перекачивая воду на высшую отметку в бассейн суточного регулирования, а утром и днём в период пиковых нагрузок эта вода используется для выработки электроэнергии, т. е. электростанция сможет работать в круглосуточном режиме и при этом не обращать внимание на уровень воды в реке. В результате этого запуска Республика существенно увеличит выработку и качество энергоснабжения, а также доведёт обеспеченность в собственной электроэнергией до 45%.

2. Зеленчукская ГЭС-ГАЭС расположена на реке Кубань и её притоках в Карачаево-Черкесии, между городами Карачаевск и Усть-Джегута.

3. Электростанция на этапе строительства в 2014 году http://zavodfoto.livejournal.com/2737686.html . Тогда она только-только вставала на ноги и вот её запустили. Для контраста фото из серии было-стало.

Что такое традиционная ГЭС мы уже представляем, а вот про ГАЭС (Гидроаккумулирующая электростанция) стоить немного добавить. Их уникальность в том, что в те часы, когда в энергосистеме наблюдается избыток электрической энергии (т.е. ночью), гидроагрегаты станции работают в качестве насосов и перекачивают воду из нижнего бассейна станции в верхний, аккумулирующий. Далее, когда в энергосистеме образуется дефицит генерирующей мощности (в утренние и вечерние часы), гидроагрегаты ГАЭС работают в качестве генераторов и превращают энергию падающей воды в электрическую. Первые ГАЭС появились в конце XIX века. Так, в 1882 году в Швейцарии, в окрестностях Цюриха, была построена установка Леттен (Letten) с двумя насосами общей мощностью в 103 кВт. Сегодня подобные электростанции широко распространены в Японии, США, Германии, Италии, Франции и Швейцарии. В России пока работают (с учётом нашей) три такие ГАЭС: Загорская ГАЭС в Сергиево-Посадском районе Московской области и Кубанская ГАЭС расположенная на Большом Ставропольском канале, в Карачаево-Черкесии. Но именно Зеленчукская стала первая в России ГЭС-ГАЭС.

4.

17 ноября 1975 Совет Министров СССР Постановлением № 90 принял решение о строительстве каскада Зеленчукских ГЭС. Зеленчукскую ГЭС начали строить в сентябре 1976 года, однако спустя десятилетие из-за недостатка финансирования, стройку заморозили и лишь только в 1998 году, после того, как проект был включен в инвестпрограмму ОАО «РАО ЕЭС России» работы по её строительству возобновились. Пуск первого гидроагрегата, заточенного на водозабор на реке Аксаут, был произведён 2 августа 1999 года. Гидроагрегат № 2, водозабор которого расположен на реке Маруха, был подключен к сети 2-го октября 2002-го года. Так мощность ГЭС достигла 160 МВт, а среднегодовая выработка электрической энергии составила 187.5 млн. кВт∙ч. 16 декабря 2006 года был введен в эксплуатацию третий пусковой комплекс Каскада Зеленчукских ГЭС, в состав которого вошли: гидроузел на реке Большой Зеленчук; перебросной канал протяженностью 3,5 км; тоннель Хуса-Маруха протяженностью 5,2 км.

5. Нижний бассейн

6. А два года назад он ещё выглядел так.

2013 год стал началом строительства Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. С ноября 2013 года Зеленчукская ГЭС была остановлена до окончания строительства ГЭС-ГАЭС. В октябре 2014 года энергетики закончили один из ключевых этапов строительства ГАЭС — монтаж водоводов нижнего бьефа, их проложили под руслом реки из соображений надежности и долговечности конструкции. Завершение этого этапа позволило соединить в единый технологический комплекс здание ГЭС-ГАЭС и нижний аккумулирующий бассейн. И вот, наконец, 23 декабря 2016 года состоялся торжественный пуск электростанции.

7. Водоприемник Нижнего бассейна

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9. Здание Зеленчукской ГЭС-ГАЭС

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В состав Зеленчукской ГЭС-ГАЭС входят: Бассейн суточного регулирования (БСР имеет длину — 1250 м, ширину — 400 м, полезную ёмкость — 1,85 млн м³), водоводы верхнего бьефа, уравнительный резервуар, здание ГЭС, водоводы и водоприемник нижнего бассейна. Нижний бассейн площадью 15 га и полезным объёмом 0,9 млн м³, расположен на террасе правого берега реки Кубань.

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Праздник начался с показа демонстрационного ролика, где с подачи РусГидро через …дцать лет здесь вырастет целый технополис-сад. Всё это сопровождалось игрой со светом и другими эффектами.

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Потом по команде оператора VIPы с помощью планшетов запустили гидроагрегаты

14. Цель выполнена — возбуждение есть :) Даёшь 600 оборотов в минуту!

Итак, что осталось от Зеленчукской ГЭС. В машинном зале установлены 2 гидроагрегата с радиально-осевыми турбинами (электрическая мощность 80 МВт), которые работают при расчетном напоре в 234 метра. 23 декабря 2016 года запустили ещё два обратимых гидроагрегата Зеленчукской ГАЭС (их мощность — 160 МВт в насосном режиме и 140 МВт — в турбинном). Среднегодовая выработка электроэнергии составит 162 млн кВт*ч.

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Инвестиции ПАО «РусГидро» в этот проект составили 11,8 миллиардов рублей.

Кроме, собственно, количественных показателей, запуск этой станции принесёт ещё и почти 140 миллионов рублей дополнительных налоговых поступлений в бюджет республики.

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Чтобы оценить масштаб и получить нужные эмоции забираемся высоко-высоко, где красуются две красные башенки, представляющие собой Уравнительный резервуар.

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20. Уравнительные резервуары, они служат для уменьшения давления, возникающего вследствие гидравлического удара, в напорных водоводах ГЭС.

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24. Общий вид на Зеленчукскую ГЭС-ГАЭС

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27. Вот в такой красоте и будет работать эта уникальная станция.

28. Большое спасибо всей пресс-службе ПАО «РусГидро» за возможность побывать на таком историческом событии!