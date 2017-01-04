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В Приморском крае открыта российско-корейская молочная ферма

В Приморье подводят инвестиционные итоги года. В 2016 году в регион пришли десятки иностранных компаний. Традиционно в лидерах — Япония и Китай, их догоняют бизнесмены из Южной Кореи. Они, к примеру, открыли в одном из поселков животноводческую ферму, где используют самые современные технологии, и готовы напоить молоком весь Дальний Восток. Теперь некогда вымирающее село возрождается, а местные власти думают о новых инвестпроектах.

Своя молочная ферма в поселке Краскино на юге Приморья появилась лишь в прошедшем году. Производство наладили инвесторы из Южной Кореи. На работу к себе они позвали местных жителей, знающих толк в деревенском хозяйстве. Впрочем, и сами иностранцы подошли к делу по-восточному тонко. Коров закупили исключительно российских, чтобы не боялись зимних прогулок.

Российско-корейская молочная ферма стала первым инвестпроектом в поселке Краскино, который раньше крупный частный капитал обходил стороной. После расформирования воинских частей населения стало меньше, поэтому и перспектив, казалось бы, никаких. Теперь же, после возрождения молочного производства, у местных жителей появилась надежда и на возрождение всего поселка.

И дело не только в молоке. От Краскино рукой подать до китайской границы, и по здешним дорогам ежедневно курсируют десятки автобусов с российскими и иностранными туристами. На это обратил внимание еще один инвестор и согласовал с местными властями проект крупного сервис-центра для путешественников.

Властям Краскино есть, на что потратить деньги, вырученные от реализации инвестпроектов. Надо капитально отремонтировать поселковый дом культуры и детский сад, а вместо стихийного рынка, где продают в том числе и фермерское молоко, построить современный торговый павильон.

http://www.ntv.ru/novosti/1739641/

Приморский край, молочная ферма, животноводство
  • 6
    Вася Таньков
    04.01.1705:23:04

       

    #871489
    • 0
      Макс Южный
      04.01.1719:09:14

      А что на счёт Северной Кореи?

      Вроде как в последний раз, когда главы государств встречались, были подписаны некие соглашения по квотам на работу для граждан СК.

      Как с этим обстоят дела нынче?

      #871596
      • 4
        Олег Лешуков Олег Лешуков
        04.01.1721:43:08

        Никак.Там граница изолированная.Через нее раз в месяц ездит поезд с гастарбайтерами под надзором политруков.И работают они как правило далеко от границы.

        #871621
        • 0
          Макс Южный
          04.01.1722:43:30

          Госдеп через свой рупор пропаганды «Вайс» рассказывал о рабских условиях труда на лесозаготовках, где работают люди из СК; насколько наврали?

          #871633
          • 1
            pallman pallman
            05.01.1700:14:26

            Недавно смотрел док.фильмы о СК на ютрубе. Посмотрите и все станет понятно. Жители СК имеют только одно право — право на труд. Там все грустно. Но, опять же, чьими глазами смотреть. Жители СК, наверное, так не считают. Они живут в полной изоляции. Они даже не представляют как оно у других и как оно иначе. Интернет там местный, телефония тоже местная. Сми вешают только про то, какая хорошая их родина и какие плохие южные корейцы. За интерес «а как там у них» можно схлопотать пожизненный срок. Иностранцев очень мало и каждого сопровождают три товарища и показывают только то, что можно смотреть. Много зарубежных журналистов сидят в тюрьмах СК за интерес «того, что нельзя смотреть». Военизированная страна. Ее армия, на сколько я помню, пятая по численности. Власть передается по наследству. Голосовать на выборах обязательно каждому, но в списке только один кандидат. Культ личности. СССР 30-ых годов.

            #871652
            • Макс Южный
              06.01.1715:55:52

              У них не только право на труд, но и право на социальные гарантии, в том числе восьмичасовой рабочий день, бесплатное медицинское обслуживание и образование, оплачиваемые отпуска, уход за детьми, тому подобное. Ведётся строительство жилья, детских садов, поликлиник, театров, спортивных сооружений. Труженики получают квартиры. И это при том, что страна в блокаде уже очень давно. Так что неудивительно, что народ в целом поддерживает правительство, не смотря на отсутствие ряда свобод. К тому же, они знают, как, например, «Самсунг» на своих фабриках травит людей (сотни смертей от рака из-за отравлений), насколько там рабский труд, что там почти никаких социальных гарантий.

              В целом, конечно, СК живёт куда беднее ЮК, но внутренняя политика крайне устойчива. Люди видят, что на «Ролл-Ройсах» кроме буквально нескольких человек во главе государства никто не катается, что замки частные с вертолётными площадками никто не строит, что на побережье не стоят яхты работодателей. Социальная справедливость корейцев очень важна.

              #872123
      • Tuck Trucker Tuck Trucker
        06.01.1716:20:52

        КНДР это бедная страна в сравнении с КР, у них нет денег на инвестиции, им самим нужны инвестиции. Иногда сбегают в Россию корейцы, возвращаться не хотят. В основном вся инициатива со стороны России.

        #872137
  • 7
    чебурашка1974 чебурашка1974
    04.01.1716:00:06

                

    #871577
  • 6
    Нет аватара termometrix
    04.01.1717:55:42

    +

    Интересная иницатива:

    Территория опережающего развития (полное название Территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации, сокращённо ТОР или ТОСЭР) — экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. Там должны быть созданы «условия ведения бизнеса, конкурентные с ключевыми деловыми центрами АТР».

    С 2015 года в течение трёх лет запланировано создание девяти ТОР на Дальнем Востоке, также предполагается их появление в Восточной Сибирии других частях РФ: в частности, в границах моногородов и в Калининградской области.

    #871589
  • Tuck Trucker Tuck Trucker
    06.01.1716:30:00

    После расформирования воинских частей населения стало меньше, поэтому и перспектив, казалось бы, никаких.

    По всей России много таких историй. Где-то части военные, где-то колхозы, где-то крупный завод или добыча. Люди есть, но зачастую российские инвесторы скорее вложатся в недвижимость в Лондоне чем в Россию. Почти все кто сюда приехал из иностранцев и начал агробизнес говорят что всё отлично, разве что пьёт деревня, но после фильтарции, оказывается что и коровы российские отличные(а сколько в новостях мы слышим о закупках иностранных молочных пород в том числе на СуН) и производительность труда высокая(оказывается и русские не ленивые!) и качество продукта не хуже лучшего европейского и земля богатая. И всё это можно построить на базе почти любой деревни. У меня ощущение что мы сами себя недооцениваем.

    #872139
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