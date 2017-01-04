Новый радиолокационный комплекс «Сопка-2» развёрнут на острове Врангеля.

«На острове Врангеля в 2016 году введён в эксплуатацию новый трассовый радиолокационный комплекс „Сопка-2“. Основная задача данного ТРЛК — получение, обобщение и анализ информации о воздушной обстановке в Арктической зоне», — сообщило руководство пресс-службы Восточного военного округа.

Монтаж нового комплекса выполнен в короткие сроки представителями предприятий промышленности совместно с военнослужащими отдельного радиолокационного подразделения ВВО в тяжелых погодных условиях.

«Сопка-2» способна распознавать отдельные воздушные цели, летящие в составе группы. Комплекс может работать в любых метеоусловиях, в том числе при температурах до -40 °С.

Трассовый радиолокационный комплекс (ТРЛК) «Сопка-2» S-диапазона предназначен для использования в качестве источника радиолокационной информации для систем управления воздушным движением и контроля воздушного пространства. Одновременно в ТРЛК организован отдельный канал для получения информации об интенсивности и границах метеообразований аналогично данным, получаемым со специализированных метеолокаторов диапазона S.

ТРЛК «Сопка-2» обеспечивает обнаружение воздушных объектов (ВО), измерение дальности, азимута и угла места (высоты) целей, определение государственной принадлежности; получение дополнительной информации по каналу МВРЛ/НРЗ, передаваемой бортовыми ответчиками, объединение радиолокационной информации (РЛИ), получаемой от ПРЛ, ВРЛ и НРЗ, а также выдает обработанную информацию потребителям по согласованным протоколам на средства отображения.

Антенное устройство первичного радиолокатора — фазированная антенная решетка (ФАР), с частотным управлением положения луча в вертикальной плоскости; антенны МВРЛ и НРЗ — моноимпульсные антенные решетки, расположенные с тыльной стороны антенны ПРЛ («спина-к-спине»). Вращение по азимуту обеспечивается безредукторным приводом вращения.

Передающее устройство ПРЛ — твердотельное, с синфазным суммированием мощности 64 модулей с воздушным охлаждением, средняя излучаемая мощность на выходе передатчика не менее 4 кВт. Амплитудно-фазовая стабильность передающего устройства обеспечивает коэффициент подавления отражений от местных предметов не менее 50 дБ. Передатчик работает в режиме «мягкого отказа, замена отказавших модулей может производиться в процессе работы без выключения излучения.

Приемное устройство ПРЛ многоканальное, состоит из 4 основных и 4 резервных каналов (100% резервирование). Каждый канал имеет однократное преобразование частоты с коэффициентом шума не более 3 дБ.

Многоканальная аппаратура цифровой обработки сигналов построена на цифровых сигнальных процессорах и программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС). Аналого-цифровое преобразование принятого сигнала производится на промежуточной частоте с формированием амплитудно-частотной характеристики с помощью цифровых фильтров, обеспечивающих высокую идентичность характеристик каналов и их фазовую стабильность. Внутрипериодная обработка сигналов (сжатие, подавление несинхронных импульсных помех) реализуется на ПЛИС.

Межпериодная обработка (селекция движущихся целей, с адаптацией к параметрам мешающих отражений на основе алгоритмов решетчатой фильтрации) осуществляется на сигнальных процессорах. Процессор первичной обработки осуществляет формирование пакетов и вычисление координат воздушных объектов, формирование пеленгов постановщиков активных помех, формирование карт пассивных помех.

Процессор вторичной обработки осуществляет траекторную обработку и отождествление информации ПРЛ с данными МВРЛ/НРЗ. Сопровождение траекторий воздушных объектов возможно по информации, получаемой из любого канала (ПРЛ или МВРЛ / НРЗ).

Встроенный моноимпульсный вторичный радиолокатор «Лира-ВМ» соответствует стандарту RBS с возможностью реализации режима «S» и может работать также во всех режимах государственного опознавания «Пароль».

Встроенная система управления позволяет в автоматическом режиме реализовывать программы обзора, производя обнаружение и сопровождение ВО, оборудованных соответствующими приемоответчиками.

Отличительной особенностью построения аппаратуры МВРЛ является использование полностью цифровой резервированной аппаратуры обработки ответных сигналов с кодированием на промежуточной частоте и цифровым фазовым детектированием.

Управление включением и чередованием режимов запроса осуществляется автоматически по данным процессора вторичной обработки информации.

Автоматизированная система контроля и управления обеспечивает диагностирование устройств РЛК с целью локализации неисправностей и отказов с точностью до сменного элемента (типового элемента замены) и автоматическую или ручную реконфигурацию систем по результатам контроля работоспособности РЛК, дистанционное включение (выключение) и управление режимами работы.



Аппаратура комплекса «Сопка-2»



Аппаратура комплекса «Сопка-2»

Высокая надежность обеспечивается полным дублированием оборудования с автоматическим резервированием, наличие контроля и дистанционного управления обеспечивает возможность работы без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Аппаратура ТРЛК смонтирована в мобильном здании системы «Универсал», имеющего все необходимые условия для работы аппаратуры и персонала (вентиляция, кондиционирование воздуха, отопление, освещение, пожарная и охранная сигнализация, система автоматического пожаротушения и т. д. ).

http://www.lemz.ru/views/...lutions/orvd/trlkp/sopka2