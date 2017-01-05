Ижевская компания «ИЭМЗ „Купол“» принял участие в одной из крупнейших авиакосмических выставок в азиатском регионе «Airshow China — 2016», где представил модели и макеты ЗРК «Тор-М2Э», «Тор-М2К», автономный боевой модуль из состава ЗРК «Тор-М2КМ» на автомобильном шасси, на полуприцепе, стационарный вариант, а также ЗРК «Оса-АКМ1″.



Ижевский «Купол» представил на выставке «Airshow China – 2016» широкую линейку зенитных комплексов малой дальности

"Бренд „Купол“ зарекомендовал себя на рынке вооружений с точки зрения надежного партнера, представляющего самые современные образцы техники и выполняющего все обязательства в строго установленный контрактами срок, а это дорогого стоит, поэтому мы будем и дальше укреплять обороноспособность, а поскольку наша техника является одной из лучших в своем классе, мы не боимся выступать на различных выставочных мероприятиях», — сказал директор по военно-техническому сотрудничеству предприятия Игорь Иванов.

«На выставке был представлен ЗРК «Оса-АКМ1», который в этом году отметил свое 45-летие. Несмотря на солидный возраст, после глубокой модернизации он продолжает оставаться на уровне большинства зарубежных средств ПВО малой дальности. Все дело в том, что проект «Осы» значительно опережал свое время — в него изначально был заложен огромный модернизационный потенциал. Хотя, на данный момент серийный выпуск этих комплексов завершен, АО «ИЭМЗ «Купол» готов предложить инозаказчику их глубокую модернизацию», — рассказали в компании.Там отметили, что развитие ЗРК «напрямую зависит от развития средств воздушного нападения (СВН). А они в последнее время претерпели значительные изменения: снизилась высота полета СВН, появилась технология «стелс», в том числе появились радиопоглощающие материалы и покрытия, что бросило серьезный вызов конструкторам при разработке ЗРК нового типа».В ответ на этот вызов была создана целая линейка ЗРК семейства «Тор» нового поколения: ЗРК «Тор-М2Э» на гусеничном шасси, ЗРК «Тор-М2К» на колесном шасси и ЗРК «Тор-М2КМ» в модульном исполнении.«Их тактико-технические характеристики полностью аналогичны, различаются лишь варианты шасси. Вариант с гусеничным шасси незаменим для решения задач по противовоздушному прикрытию войск на пересеченной местности, в условиях бездорожья. Там, где имеется развитая сеть автомобильных дорог больше подходит вариант на колесном шасси. Модульный вариант удобен для прикрытия стационарных объектов. Кроме того, он может быть адаптирован к самым различным шасси соответствующей грузоподъемности. Такое разнообразие позволяет любому заказчику сделать самостоятельный выбор в пользу того или иного варианта», - говорится в сообщении.С конца 2015 года проводятся работы по обучению ЗРК семейства «Тор» стрельбе в движении.Главный конструктор ЗРК Иосиф Матвеевич Дризе: «Преимущества, которые получает «Тор» благодаря возможности поражать цели прямо на марше очевидны. Использование ЗРК в сухопутных войсках ПВО по прямому назначению состоит в сопровождении и обеспечении защиты войсковых соединений, поэтому командный расчет боевой машины имеет возможность оперативно отслеживать и обеспечивать оборону войск».В настоящее время комплексы семейства «Тор» занимают лидирующие позиции среди мировых аналогов комплексов малой дальности.