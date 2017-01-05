Военный городок десантников в Новороссийске продолжает обновляться и в декабре 2016 года пополнился новым медицинским пунктом, который уже готов к приему пациентов.

Здание медицинского пункта рассчитано на 30 мест для стационарного лечения и 60 амбулаторных посещений в сутки. Здесь есть все необходимое: прекрасно оснащенные кабинеты врачей, операционные, комфортные палаты с кнопками вызова дежурной медсестры и другое необходимое оборудование.

Новороссийский гарнизон стал полигоном, где строители для обустройства войск успешно применяют новые материалы и подходы. Здесь, в военных городках, были применены технологии на основе быстровозводимых стальных конструкций и сэндвич-панелей. Рядом с медицинским пунктом построено трехэтажное здание учебного корпуса, мультифункциональный спортивный комплекс и тренировочный бассейн, которые десантники больше года эффективно используют.

В настоящее время в Новороссийском десантно-штурмовом соединении ведутся работы по реконструкции многоэтажных общежитий «кубрикого» типа, сдача в эксплуатацию и заселение которых планируется в первом полугодии 2017 года.