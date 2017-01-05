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Медучреждения

Военный городок десантников в Новороссийске продолжает обновляться

Военный городок десантников в Новороссийске продолжает обновляться и в декабре 2016 года пополнился новым медицинским пунктом, который уже готов к приему пациентов.

Здание медицинского пункта рассчитано на 30 мест для стационарного лечения и 60 амбулаторных посещений в сутки. Здесь есть все необходимое: прекрасно оснащенные кабинеты врачей, операционные, комфортные палаты с кнопками вызова дежурной медсестры и другое необходимое оборудование.

Новороссийский гарнизон стал полигоном, где строители для обустройства войск успешно применяют новые материалы и подходы. Здесь, в военных городках, были применены технологии на основе быстровозводимых стальных конструкций и сэндвич-панелей. Рядом с медицинским пунктом построено трехэтажное здание учебного корпуса, мультифункциональный спортивный комплекс и тренировочный бассейн, которые десантники больше года эффективно используют.

В настоящее время в Новороссийском десантно-штурмовом соединении ведутся работы по реконструкции многоэтажных общежитий «кубрикого» типа, сдача в эксплуатацию и заселение которых планируется в первом полугодии 2017 года.

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12107796@egNews

Министерство обороны, Новороссийск, ВДВ, медпункт
  • ivan ivanov ivan ivanov
    05.01.1722:10:50

    Это фото одной из операционных в Медицинском учебно-научном клиническом центре им. П.В. Мандрыка, после завершения первой очереди капитального ремонта… Но в открывшемся медпункте Новороссийского соединения ВДВ операционная, возможно, ничем не уступает!

    #871904
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