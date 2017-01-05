Реконструкция многоэтажки на Котельнической набережной часть 1

Есть репортажи, возможность сделать которые ждешь годами. Сегодня именно такой случай. Пять лет я искал способ подробно изучить высотку на Котельнической набережной, а также провести съемку города с ее шпиля. Сегодня напротив еще одной сбывшейся мечты я ставлю жирную галочку! Запасайтесь чашечкой кофе и смотрите большой репортаж про большое и знаковое здание в Москве.

Фото Дмитрий Чистопрудов chistoprudov

1. Дом, замыкающий перспективу от Кремля к устью Яузы, строился как город в городе. Авторы грандиозного проекта — Чечулин и Ростковский. Дмитрий Николаевич Чечулин вообще являлся генералом среди архитекторов советского периода, работать он начал при Сталине, а закончил при Брежневе. Гостиница «Пекин», Белый дом, гостиница «Россия», станции метро «Комсомольская» (радиальная), «Охотный Ряд», «Киевская» (радиальная), «Динамо» и многие другие объекты Москвы — проекты Чечулина. Все началось с того, что в 1940 году был построен 9-этажный жилой корпус, как самостоятельное здание, выходящее на Москву-реку.

На цветной открытке конца 50х годов показана панорама Зарядье-Котельники со стороны Кремля. На Котельниках отстроено только то самое крыло дома вдоль набережной Москвы-Реки.

Вот оно поближе, снятое с Большого Устьинского моста. Да, когда-то прямо по набережной проходили линии электропередачи.

После войны, к 1952 году был возведен центральный объём высотой 176 метров, а 9-этажный корпус был включен в новый ансамбль с частичной перестройкой парадного фасада.

2. Спустя 60 лет высотку на Котельнической по-прежнему видно с многих точек Москвы. По праву это здание является одной из визитных карточек города.

3. Это третья по высоте сталинская высотка (после МГУ и гостиницы «Украина»). Курировал строительство дома Лаврентий Берия, он же настоял на выборе площадки для строительства.

4. Списки жильцов утверждал сам Сталин. Поэтому часть квартир были заселены всевозможными работниками КГБ, партийными и военными деятелями, другую часть получили известные учёные, артисты и писатели. Список будущих жильцов начали составлять еще на этапе строительства. «В нашем доме будут жить наши люди», — сказал «вождь народов». Но полностью заселить дом «нашими» было рискованно. Из-за вечных интриг высотку могла постичь участь печально знаменитого Дома на набережной, где в конце тридцатых годов репрессировали многих жильцов. Для разнородности состава одно крыло отдали военным, другое — людям искусства. Квартиры жильцам сдавались «под ключ» — с белоснежной мебелью на кухне, бронзовыми светильниками и импортной сантехникой.

5. Точное количество квартир в этом доме всегда было тайной. Сперва из-за засекреченных агентов, которые жили в квартирах без номеров, потом из-за «новых русских», которые массово скупали и объединяли-разъединяли квартиры между собой. Всего в здании находятся около 700 квартир, магазины, библиотека, школа, детский сад и почтовое отделение. Есть и свой кинотеатр, москвичи его прекрасно знают. В старое время народ ломился сюда на премьеры новых фильмов с Бельмондо или Делоном, а раньше кто-то так же стоял в очередях на Жана Габена или фильмы Акиры Куросавы.

6. Квартиры в доме на Котельнической являлись предметом мечтаний советской элиты, их роскошь поражала воображение, а сам дом казался недосягаемым оплотом жизни «класса люкс». Хрустальные люстры, потолочная лепнина, дорогой паркет, «сталинский» кафель — все это являлось неотъемлемой принадлежностью квартир высотки на Котельнической. В этом доме жила советская элита с самой высокой плотностью населения «звезд» на квадратный метр. Здание не раз фигурировало в отечественном кинематографе: «Москва слезам не верит», «Каникулы Кроша», «Ералаш», «Брат 2», «Бригада», «Стиляги» и многих других.

7. Сначала я очень опечалился, когда заметил, что здание покрылось строительными лесами и лифтами. Это означало, что часть красивых ракурсов Москвы попадало под списание по причине неприглядного вида одного из знаковых объектов города.

8. До этого я несколько раз пытался официально согласовать с управляющей компанией съемку интерьеров здания и, конечно, выход к шпилю для панорамной съемки Москвы. Но, увы, безуспешно. Из-за бесконечного потока руферов, ломающих на своем пути замки и двери, посылающих на три буквы консьержек, из-за десятков уволенных сотрудников безопасности и управляющих, все было тщетно. При одном слове фотограф у людей менялось настроение и резко заканчивалось время, отведенное на беседу.

9. «Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе». Настал тот день, когда меня пригласили как фотографа снять процесс реконструкции здания и провели по всем местам, куда раньше говорили «и даже думать забудьте».

10. С момента сдачи дома прошло более 60 лет. Это внушительная цифра. За все годы в здании ни разу не проводился капитальный ремонт (кроме купленных квартир). На фотографии виден фрагмент ограждения крыши подземных гаражей. Примерно так, а то и хуже, выглядела большая часть благоустройства дома. Да, звучит невероятно, но при проектировании здания пол века назад архитектор думал о том, куда жильцы будут ставить свои автомобили!

11. По словам подрядчиков в состав работы входит ремонт фундамента, ремонт подвальных и чердачных помещений, систем канализации, вентиляции, отопления и электрификации. Также осуществлялась реставрация скульптурных групп и горельефов, наружных торшеров у парадного входа и шпиля со звездой, заново производилось благоустройство прилегающей территории. Еще не все задачи выполнены, но основной фронт работ подходит к концу. Так неделю назад выглядел центральный подъезд высотки.

12. Для реставрации фасадов были смонтированы внешние технические лифты. Жаль, что не нашлось никакого решения для маскировки блоков кондиционеров.

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15. Вид со двора на корпус с Иллюзионом.

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17. Вид высотки со двора.

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20. Пять нижних этажей сталинской высотки облицованы гранитом и образуют монументальный цоколь. Все архитектурные элементы, скульптурные группы и обелиски проходят процесс реставрации.

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22. Чье-то окно.

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24. В одном советском журнале, посвященному советской архитектуре, был написан абзац про жильцов элитного дома: «Стоит над Москвой рекой белокаменный дом, в котором живут простые советские люди — рабочие и инженеры, врачи и артисты, архитекторы и пенсионеры… Невозможно представить, чтобы где-нибудь в Америке, Англии, Франции, любой капиталистической стране правительство построило такое здание и заселило бы его рабочими и специалистами…»

25. На самом деле в этом доме жил высший свет той эпохи. Здесь проживали известные советские деятели науки и искусства, которых с большим трудом можно было отнести к «простым рабочим». Где это видано, чтобы на домах обычных советских людей делали такие горельефы и орнаменты. Учитывалось множество деталей в проработке скульптур, у всех людей есть зрачки, для большей выразительности. При этом они одеты в простую одежду рабочих.

26. Процесс реставрации скульптур на правом крыле здания. Они стояли 60 лет под открытым небом, некоторые фрагменты фигур потрескались и раскрошились. Скульптуры были разобраны на части (в той последовательности, как и создавались), и перевезены для восстановления в мастерскую.

27. Для работы в зимнее время весь участок скульптурной группы закрыли в «теплый контур», где поддерживается необходимая для работы плюсовая температура.

28. Голова почти метровой высоты. Хорошо видны участки 60-летней давности, и новые, восстановленные. В любом случае, это только промежуточный вариант.

29.

30. Скульптуры на главном корпусе уже готовы.

31. Для масштаба в левом нижнем углу сидит человечек.

32. И тут слева тоже есть высотник. Фотографией непросто передать размеры и монументальность данного здания и его элементов. С земли все выглядит куда менее серьезно.

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34. Высотка уникальна и оставляет неизгладимое впечатление в душе каждого, кто проходит или проезжает мимо нее, она по-прежнему удивляет своей величиной и воплощением мощи. Три низкие башни и боковые крылья здания органично вписываются в общую архитектуру улицы и вливаются в сложный ландшафт на слиянии Москва-реки и Яузы.

35. Работа с видом на Кремль.

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Продолжение часть 2