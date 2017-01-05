Реконструкция многоэтажки на Котельнической набережной часть 2

Состав жильцов позволял дому на Котельнической долгое время занимать одно из важнейших мест в Москве и первое из всех сталинских высоток. Переместимся в подъезды с пятиметровыми потолками и посмотрим поближе на жизнь ее выдающихся жильцов.

38. Парадная дверь корпуса Б.

39. Гранитный пол.

40. Реставрация потолков.

41.

42.

43. Не просто здание, а целый музей эпохи. Как станции московской подземки.

44. История под ногами.

45. Сейчас работают не все лифты. Часть лифтовых шахт полностью перестраивают.

Вот так раньше выглядел холл центрального подъезда. Интересно, так же ли он будет выглядеть после реконструкции…

46. Один из лестничных пролетов.

47. Это подъезд в боковых корпусах. Здесь все скромнее, чем в центральном.

48. Перила и ограждения за десятилетия покрылись бесконечными слоями краски. Все это было счищено и восстановлено.

49. Гастроном в корпусе А. Когда-то вся Москвы ездила сюда за колбасой. После реконструкции здесь снова будет магазин. Также в доме была легендарная булочная, о которой так любят вспоминать местные жители.

50. Несмотря на тяжелые времена девяностых, когда в подъездах не было консьержей, и народ свинчивал и снимал все, что под руку попадало, до наших дней дожили некоторые родные детали и фрагменты декора.

51. Список квартир у одного из лифтов.

В разные годы в этом доме проживали звезды советского кино и театра. Фаина Раневская, снявшаяся более чем в 30 кинофильмах и сыгравшая несколько десятков ролей в театре рассказывала историю ее заселения. Как-то раз, к актрисе, которой на тот момент уже исполнилось 70 лет, обратился молодой оперативный сотрудник КГБ с целью завербовать актрису. И как положено по инструкции провел с ней тонкую и деликатную беседу о работе иностранных агентов в СССР, про нехватку высококлассных агентов в КГБ и обязанность каждого порядочного гражданина помогать своей стране. В ответ он услышал яркий монолог Фаины Георгиевны, в котором она выразила полную готовность сотрудничать, и что единственным препятствием на этом поприще являлся тот факт, что она проживала в коммуналке и разговаривала во сне. Спустя месяц после этого разговора, Фаина Раневская расстилала скатерть на кухне в новой квартире в высотке на Котельнической набережной. Через месяц в органы государственной безопасности поступил донос, в котором жильцы дома выражали обеспокоенность поведением некой актрисы, проживающей в их доме. — «Она ночами на пролет кричит о борьбе с империалистической угрозой и о своих возможностях уничтожить всех вражеских агентов, после того как она станет внештатным сотрудником КГБ». После такого письма на Раневской был поставлен жирный крест. Как потом выяснилось, что донос написала она сама и за две бутылки водки уговорила местного слесаря отнести его в соответствующие органы.

52. Соседками Раневской были Нонна Мордюкова, Клара Лучко, актриса Марина Ладынина с супругом кинорежиссером Иваном Пыреьвым, поэт Александр Твардовский, писатель Константин Паустовский, и многие другие известные представители творческой интеллигенции. Сам архитектор Дмитрий Чечулин также жил в этом доме на набережной. Часть входных дверей в квартиры сохранились в первоначальном виде. В девяностые и двухтысячные современные жильцы старались заменить двери на что-то более тяжелое и непроходимое. Сейчас же, наоборот, пошла мода восстанавливать родные двери.

53. Мы встретились с Валентиной Александровной Кибальниковой, которая большую часть своей жизни прожила в этом доме. Валентина Александровна — внучка знаменитого советского скульптора Александра Павловича Кибальникова. — Мы жили в центральной секции на 7 этаже. Это были удивительные времена. Двери в квартиры никогда не запирались, дети бегали друг к другу в гости без приглашения, как к себе домой, а в лифтовом холле малышня каталась на велосипеде и играла в догонялки. Всюду стоял детский гомон и смех. — Бывало, что по праздникам начинали встречи в квартире Бугримовой (известная на весь мир дрессировщица львов). Потом переходили к нам на основные блюда. У химика Рябчикова пили чай, а после на площадке у лифтов устраивали танцы. В этом доме жили счастливые люди… — После очередной поездки приходим домой, а в стеночку уже стучат — приглашают на ужин. — В холле на первом этаже наряжали большую елку и устраивали новогодние представления. Сейчас этого, конечно, нет. Многие жильцы не знают даже, кто в соседней квартире живет.

54. А вот и герой этих историй Валентина Александровна Кибальникова. Большое ей спасибо, здоровья и долгих лет жизни!

55. В корпусе «Б» на 6-ом этаже двенадцать лет жила великая балерина Галина Уланова. Как-то раз она поскользнулась на гладкой плитке в лифтовом холле и чуть не подвернула себе ногу. Страшно представить, что такое больная нога для балерины. Она договорилась с управляющей компанией, и та заменила на 6 этаже плитку на нескользящую. Собственно, эта плитка на фотографии на переднем плане, а родная, более серая, по центру (к боковой квартире).

56. В 2004 году в квартире № 185 был открыт музей Галины Улановой, в котором сохранена обстановка и собраны ее личные вещи.

57. Музей состоит из четырех комнат с весьма скромной обстановкой. Сохранилось огромное зеркало для постоянных тренировок. Балерина, несмотря на возраст и состояние здоровья, каждый день проводила у станка по несколько часов. Любимое кресло для чтения на том же месте. В спальне на тахте теплый махровый плед и рядом на тумбочке очки. В прихожей лежит как будто забытый зонтик, а в гардеробе демисезонное пальто в клетку. По комнатам заботливо расставлены маленькие детали, создающие домашний уют. Складывается впечатление, что стоит немного подождать и Галина Сергеевна вернется в свою квартиру после очередного блистательного выступления на сцене Большого театра. Настоятельно рекомендую посетить этот музей, цена билетов смешная! http://www.gctm.ru/branch/mku/

58. Библиотека насчитывает около 2400 книг, многие — с дарственными надписями.

59. Согласно первоначальному плану новоиспеченные жители должны были своим примером показать современный рациональный образ жизни: об этом, в частности, говорят такие детали, как удивляющая многих гостей планировка кухонь: мало квартир, где их площадь превышает 6-8 м2. Дело в том, что по плану создателей проекта в доме должна была существовать общая столовая-ресторан гостиничного типа — для экономии сил и времени жителей, а собственная кухня в квартирах подразумевалась, например, для приготовления чая или кофе или для спокойных кулинарных опытов. Однако данному проекту не суждено было воплотиться в жизнь.

60. Шикарный вид из окна. И это только 6 этаж! Современные актеры также с удовольствием покупают жилье в жилом доме на Котельнической набережной. Рената Литвинова соседствует с актером, музыкантом и шоуменом Дмитрием Нагиевым. Актер и писатель Ефим Шифрин даже свою книгу назвал «Дневник котельника». Цены на квартиры в высотке находятся на недосягаемом для рядового гражданина уровне и исчисляются десятками миллионов рублей. Но бывает и так, что некоторые квартиры годами простаивают без жильцов — порой богатые люди покупают недвижимость в этом здании в качестве инвестиции. Последнее время внимание к высотке привлекла новость о том, что несколько квартир выкуплены Игорем Шуваловым. Местные конечно это тоже обсуждают, но их-то таким событием не удивить: есть человек, заработавший огромное состояние ещё в 90-х в бизнесе, может позволить купить себе эти квартиры. Сколько таких жильцов было в Котельниках… Но сегодняшняя должность Шувалова и политические баталии выносят вполне рядовое событие на другой уровень обсуждения. Уже поговаривают, что и вся реконструкция исторического здания затеяна по этому случаю. Наверное у Шувалова есть квартиры и в МИДе — вон его уже пару лет реконструируют, даже шпиль разобрали. Да и другие высотки планово ремонтировались, но интернет-экспертам в реальности видимо жить скучно.

61. Кстати о шпиле. Так выглядит лестница на площадку с основанием шпиля. Стены этой узкой лестницы перекрашивались несколько раз. Это хорошо видно по разноцветным следам. Но на этот раз красят не поверх того, что было, а специальной химией снимают все слои старой краски, и красят заново. На фото результат очередной очистки.

62. Винтовая лестница на шпиль.

63. И вот он, долгожданный бонус. Давно я мечтал сюда забраться. Городские виды я разбавлю историями про это здание, уж больно они хорошие )

64. Жил в высотке композитор Никита Владимирович Богословский («Тёмная ночь», «Шаланды, полные кефали», «Любимый город», «Лизавета»). Он был большой шутник. Его любимым занятием было доводить своих соседей, коллег-композиторов до инфаркта. Однажды композитор Анатолий Григорьевич Новиков («Смуглянка», «Эх, дороги…») поздним вечером захотел полюбоваться Москвой. Но подойдя к окну он вдруг заметил с той стороны Никиту Богословского, бледного как смерть, в одежде из простыни, зловеще завывающего. Этаж был невысокий, но и не низкий. Новиков в ужасе отпрянул от окна, а там продолжало завывать: «Оу-у-у! Вау-у-у!» Набравшись мужества, Новиков подошёл к окну и увидел, что Богословский стоит в подъёмной корзине для высотных работ. Тот за десятку договорился с оператором повалять дурака.

65. В другой раз наш шутник позвонил композитору Дмитрию Шостаковичу, и изменённым голосом объявил, что звонят ему из разведки, и агентура доносит, что ночью в его квартире произойдёт ограбление. Грабители предположительно будут переодеты врачами. Шостакович, конечно, позвонил в милицию, и та устроила засаду. Глубокой ночью в скорую помощь раздался звонок, и плачущий голос сказал, что великому композитору Шостаковичу плохо. Ну, ясное дело, врачи приехали по вызову, где их и свинтили. Утром раскаявшийся Богословский сам явился с повинной, и заплатил штрафы за ложный вызов и мелкое хулиганство.

66. Однажды Богословский придумал фривольную шутку-загадку: «В нашем доме в одной квартире девять лауреатов спят в одной постели. Кто это?» Гости терялись в догадках и строили недвусмысленные предположения. «Пырьев с Ладыниной!» — довольно потирал руки композитор, выслушав все пикантные версии. На двоих у актрисы и режиссера действительно было 9 государственный премий.

67. Острый на язык композитор любил подтрунивать и над другой своей звездной соседкой — актрисой Фаиной Раневской. «Привет, старуха!» — на весь двор кричал композитор, завидев актрису. Раневская злилась. Интеллигентное «Приветствую вас, моя великая соседка» из уст другого соседа, поэта Александра Твардовского, нравилось ей куда больше. Твардовский часто заходил к Раневской просто так, по-свойски. Начались их соседские посиделки с небольшого конфуза: как-то Твардовский забыл ключи, а домочадцы были на даче. И тут Твардовскому нестерпимо захотелось в туалет. Пришлось стучаться к знаменитой соседке. После чего поэт проговорил с актрисой несколько часов подряд. «Приходите еще, двери моего клозета всегда открыты для вас!» — приветливо попрощалась Раневская. Она жила на втором этаже, над кинотеатром «Иллюзион» и булочной. «Над хлебом и зрелищами», — как шутила сама Раневская.

68. Мои любимые цитаты Раневской: «Люди как свечи: либо горят, либо в жопу их.» «Я б вас послала, да вижу — вы оттуда!»

69.

70. Приглашая в гости соседей, Раневская говорила: — Если звонок не работает, стучите ногами. — Почему ногами, Фаина Георгиевна? — Ну не с пустыми же руками вы ко мне придёте!

71. Дом по праву считался безопасным для жильцов и неприступным для грабителей. В подъездах с первых дней сидели консьержки, что для тех времен было явлением скорее уникальным, в лифтах круглосуточно дежурили вахтеры. Жильцы смело оставляли квартиры открытыми, ненадолго уходя в гости к своим не менее звездным соседям. Но однажды здесь произошло дерзкое ограбление. 30 декабря 1981 года в подъезд зашла группа мужчин с огромной пушистой елкой и праздничной коробкой. — Это из «Госцирка», — объяснили мужчины, — велено оставить у квартиры дрессировщицы Ирины Бугримовой! Дежурная разрешила. Незваные гости долго не возвращались. Женщина бросилась к квартире звездной дрессировщицы. Елка стояла в распахнутой двери. Курьеры ушли через черный ход, прихватив уникальную коллекцию бриллиантов Бугримовой. Многие экспонаты из этой коллекции значились в международных каталогах.

72. Старожилы высотки любят рассказывать новичкам, что вбивая гвоздь в стену можно наткнуться на скелет — якобы рабочие замуровали нелюбимого прораба. Стойкость подобных легенд связана с тем, что здание строили заключенные. Говорят, что они же являлись и моделями для разнообразных патриотических барельефов, скульптурных групп и разнообразных фигур, украшающих здание, а на стеклах некоторых квартир можно было найти даже «послания», коряво выцарапанные гвоздем.

73. «Строили зэки» — утверждают, что такая надпись есть в квартире писателя Василия Аксенова.

74. При строительстве однотипные квартиры оборудовались и оформлялись тоже однотипно, за исключением отдельных незначительных мелочей.

75. Отделка стен и потолков, мебель в кухне и комнатах, люстры и бра — все было одинаковым. Передвигать или тем более менять их жильцам категорически запрещалось. Так как местоположение тех или иных элементов интерьера определялась не столько удобством для проживающих, сколько удобством для прослушивания.

76.

77. Архитектор Чечулин был необычный для своего времени человек. Он не боялся проверять приказы самого Сталина на целесообразность. Сталинских высоток на самом деле планировалось построить не семь, а восемь. Последняя, самая высокая, должна была встать возле самого Кремля (справа в кадре). Но Чечулин прекрасно понимал, как это изуродует и оттенит центр Москвы, и тянул, мешкал со строительством, забраковывал все предложения. И дотянул до того, что вместо высотки была построена гостиница «Россия». Сегодня на ее месте строится парк Зарядье . Хорошо, что Чечулин за свою позицию поплатился не сроком, а всего лишь тем, что получил квартиру в своём собственном детище не на высоком этаже, как он мечтал, чтобы видеть оттуда весь город, а лишь на первом этаже. В любом случае, он спроектировал великолепное здание!

78. Невероятно, если вы дочитали этот пост до конца… Отдельно хочется поблагодарить Анатолия Рябова за несколько дней съемок, экскурсий и сопровождения, Валентину Александровну Кибальникову за уделенное время и интересные истории. Ну и нельзя не отметить труд комплекса городского хозяйства и капитального ремонта. Все таки это здание — достояние нашего города, наша история. И ее нужно беречь. Фотографию можно скачать в большем размере

Начало часть 1

Спасибо за внимание! При написании репортажа я активно пользовался статьями, репортажами и воспоминаниями: http://raven-yellow.livejournal.com/11447.html , http://retrofonoteka.ru/skyscrapers/moscow_skyscrapers.htm , way2day.com/article/zhiloj-dom-na-kotelnicheskoj-naberezhnoj.html , http://mosday.ru/forum/viewtopic.php?t=2923