Более 100 комплексов с беспилотными летательными аппаратами поставлено в войска в 2016 году
В 2016 году в Вооруженные Силы Российской Федерации поставлено 105 комплексов, включающих 260 беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Общее количество находящихся на вооружении БЛА различного назначения составляет почти 2 тыс. единиц.
Также в 2016 году сформировано 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации. Все специалисты прошли подготовку в Центре к применению современных комплексов с БЛА.
В частности:
Служба беспилотной авиации появилась в Западном военном округе, на территории которого размещены более 50 комплексов военных беспилотников отечественного производства — «Орлан-10», «Леер-3», «Элерон», «Тахион», «Гранат».
На вооружение подразделения беспилотных летательных аппаратов российской военной базы в Армении поступили современные отечественные комплексы «Тахион».
Беспилотные летательные аппараты «Тахион» могут применяться в интересах войсковой разведки в дневное и ночное время суток на дальностях до 40 км даже в неблагоприятных погодных условиях, например, при порывах ветра, достигающих 15 метров в секунду.
На беспилотник может устанавливаться видео-, фото- или инфракрасная камера. Стартовая масса аппарата — около 25 кг, продолжительность полета — до 6 часов. «Тахион» производится на предприятии «Ижмаш — Беспилотные системы».
Пять комплексов воздушной разведки и наблюдения с беспилотными летательными аппаратами «Элерон» поступили в соединения и воинские части, дислоцированные в Поволжье и Западной Сибири.
Комплекс «Элерон» способен действовать на высотах свыше трех тысяч метров, развивать скорость до 130 километров в час. Он оснащен приборами навигации ГЛОНАСС и рассчитан на установку сменных фото- и видеокамер, тепловизора, постановщика помех и так далее.
Комплекс дистанционного наблюдения сконструирован складным, что позволяет хранить его в контейнере. «Элерон» можно использоваться при скорости ветра до 15 метров в секунду и при температуре от минус 30 до плюс 45 градусов на удалении до 50 км от станции управления.
Также партию БПЛА «Элерон-3» порлучило подразделение беспилотных летательных аппаратов общевойсковой армии Восточного военного округа в Амурской области.
На вооружение подразделений беспилотных летательных аппаратов Восточного военного округа, дислоцированных в Сахалинской области, поступили пять многофункциональных беспилотных комплексов «Орлан-10».
06.01.1711:26:42
06.01.1711:59:46
07.01.1700:22:10
07.01.1701:51:40
06.01.1716:53:20
06.01.1717:38:57
07.01.1701:55:47
07.01.1711:38:19
07.01.1723:01:57
06.01.1719:50:09
06.01.1719:51:23
07.01.1701:45:00
07.01.1715:49:56
07.01.1722:38:49