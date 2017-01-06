Более 100 комплексов с беспилотными летательными аппаратами поставлено в войска в 2016 году

В 2016 году в Вооруженные Силы Российской Федерации поставлено 105 комплексов, включающих 260 беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Общее количество находящихся на вооружении БЛА различного назначения составляет почти 2 тыс. единиц.

Также в 2016 году сформировано 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации. Все специалисты прошли подготовку в Центре к применению современных комплексов с БЛА.

В частности:

Служба беспилотной авиации появилась в Западном военном округе, на территории которого размещены более 50 комплексов военных беспилотников отечественного производства — «Орлан-10», «Леер-3», «Элерон», «Тахион», «Гранат».

На вооружение подразделения беспилотных летательных аппаратов российской военной базы в Армении поступили современные отечественные комплексы «Тахион».

Беспилотные летательные аппараты «Тахион» могут применяться в интересах войсковой разведки в дневное и ночное время суток на дальностях до 40 км даже в неблагоприятных погодных условиях, например, при порывах ветра, достигающих 15 метров в секунду.

На беспилотник может устанавливаться видео-, фото- или инфракрасная камера. Стартовая масса аппарата — около 25 кг, продолжительность полета — до 6 часов. «Тахион» производится на предприятии «Ижмаш — Беспилотные системы».

Пять комплексов воздушной разведки и наблюдения с беспилотными летательными аппаратами «Элерон» поступили в соединения и воинские части, дислоцированные в Поволжье и Западной Сибири.

Комплекс «Элерон» способен действовать на высотах свыше трех тысяч метров, развивать скорость до 130 километров в час. Он оснащен приборами навигации ГЛОНАСС и рассчитан на установку сменных фото- и видеокамер, тепловизора, постановщика помех и так далее.

Комплекс дистанционного наблюдения сконструирован складным, что позволяет хранить его в контейнере. «Элерон» можно использоваться при скорости ветра до 15 метров в секунду и при температуре от минус 30 до плюс 45 градусов на удалении до 50 км от станции управления.

Также партию БПЛА «Элерон-3» порлучило подразделение беспилотных летательных аппаратов общевойсковой армии Восточного военного округа в Амурской области.

На вооружение подразделений беспилотных летательных аппаратов Восточного военного округа, дислоцированных в Сахалинской области, поступили пять многофункциональных беспилотных комплексов «Орлан-10».