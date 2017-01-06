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Армия и Флот

Более 100 комплексов с беспилотными летательными аппаратами поставлено в войска в 2016 году

В 2016 году в Вооруженные Силы Российской Федерации поставлено 105 комплексов, включающих 260 беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Общее количество находящихся на вооружении БЛА различного назначения составляет почти 2 тыс. единиц.

Также в 2016 году сформировано 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации. Все специалисты прошли подготовку в Центре к применению современных комплексов с БЛА.

В частности:

Служба беспилотной авиации появилась в Западном военном округе, на территории которого размещены более 50 комплексов военных беспилотников отечественного производства — «Орлан-10», «Леер-3», «Элерон», «Тахион», «Гранат».

На вооружение подразделения беспилотных летательных аппаратов российской военной базы в Армении поступили современные отечественные комплексы «Тахион».

Беспилотные летательные аппараты «Тахион» могут применяться в интересах войсковой разведки в дневное и ночное время суток на дальностях до 40 км даже в неблагоприятных погодных условиях, например, при порывах ветра, достигающих 15 метров в секунду.

На беспилотник может устанавливаться видео-, фото- или инфракрасная камера. Стартовая масса аппарата — около 25 кг, продолжительность полета — до 6 часов. «Тахион» производится на предприятии «Ижмаш — Беспилотные системы».

Пять комплексов воздушной разведки и наблюдения с беспилотными летательными аппаратами «Элерон» поступили в соединения и воинские части, дислоцированные в Поволжье и Западной Сибири.

Комплекс «Элерон» способен действовать на высотах свыше трех тысяч метров, развивать скорость до 130 километров в час. Он оснащен приборами навигации ГЛОНАСС и рассчитан на установку сменных фото- и видеокамер, тепловизора, постановщика помех и так далее.

Комплекс дистанционного наблюдения сконструирован складным, что позволяет хранить его в контейнере. «Элерон» можно использоваться при скорости ветра до 15 метров в секунду и при температуре от минус 30 до плюс 45 градусов на удалении до 50 км от станции управления.

Также партию БПЛА «Элерон-3» порлучило подразделение беспилотных летательных аппаратов общевойсковой армии Восточного военного округа в Амурской области.

На вооружение подразделений беспилотных летательных аппаратов Восточного военного округа, дислоцированных в Сахалинской области, поступили пять многофункциональных беспилотных комплексов «Орлан-10».

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12107826@egNews

БПЛА, "Орлан-10", "Элерон", "Тахион"
  • Нет аватара Инженер2015
    06.01.1711:26:42

    хороший обзор.

    не отпускает мысль о том что моторы для всех этих бла наверное импортные. то есть чисто на отечественных комплектующих они никуда не полетят. это нужно менять

    #872063
    • Юрген Юрген
      06.01.1711:59:46

      У «Орлана-10» двигатель собирается толи из японских, толи из корейских комплектующих. Про остальные — не знаю.

      #872068
      • Нет аватара Yarhann
        07.01.1700:22:10

        ну судя по вашим познаниям в БПЛА то да у нас полная беда если вы считаете что беда нашей промышеленности в производстве сраных движек — то да мне вас искренне жалко .

        Ребякти БПЛА может быть и планером и чем угодно это так на заметочку и двжка вообще ничсего не роляет это летающий датчик — и его задача быть максимально дешовым и точным .

        А вот о самом главном и дорогом никто никогда и не упоминает — а это бортовая аппаратура и самое главное уомплекс управления и обработки всех данных с БПЛА. БПЛА это по сути айсберг где-то что вы видите это 10я часть того что есть где-то там и вот та самя чать намного более важная и именно о ее составе и стоит беспокоится и интересоватся, а не ныть по поводу движков и т. п. требухи. Кто еще при совке занимался авиамоделизмом тот прекрасно понимает насколько примитивны и просты эти движки и выпускать их можно где угодно. Скажем так обычный двиг от приоры или весты немножечко намного более сложный чем авиационный примитив в таких мощностях. В авиадвиже все просто главная задача это минимальный вес и максимальная мощность — ресурс не важен — важна ремонтрпригодность вот и все. Короче блин двиги это дно .

        Смысл БПЛА это не двиги и не планеры это сам комплекс обработки инфы — вот о чем надо говорить, а не о сраных движках.

        #872293
    • Нет аватара Adx
      07.01.1701:51:40

      Просто этим направлением в России никто не занимался, хотя ничего сложного в этих моторах нет. Освоить можно, но вырастет цена. Электронику заменить сложнее, посмотрите на полезную нагрузку к Орлану — что там отечественного?

      #872310
  • Сергей Куклев Сергей Куклев
    06.01.1716:53:20

    Так все и осталось на уровне переднего края. Всяких «Альтаиров» и прочих «стратегов» видимо не дождемся. Не люблю «всепросральщиков» но глядя на наше нынешнее положение веселого мало…

    #872147
    • Нет аватара Инженер2015
      06.01.1717:38:57

      надеюсь все наработанное по программе т50 поступит на службу в бла

      #872158
    • Нет аватара Adx
      07.01.1701:55:47

      Приведите пример, где американские ударные БЛА сыграли существенную роль?

      #872311
      • megajob megajob
        07.01.1711:38:19

        В Афганистане не был сбит ни один американский ударный самолет! Если что и упало, то были аварии. А теперь смотрим Сирию: применяй мы вместо Су-24 БПЛА, то после атаки турок ни один наш военослужащий бы не погиб, да и вообще не было бы атаки, так как уже ясно что туркам были нужны наши летчики в плен (для торговли).

        Опять же в отличии от того что было в Пальмире можно было — вывешивать над ней хоть на постоянное дежурство (БПЛА америкосов это могут) 1-2 ударных БПЛА и отвешивать «рождественских подарков» по потребности.

        #872357
        • Нет аватара Adx
          07.01.1723:01:57

          Ну Вы и сравнили. Возьмем рипер. Несет (например) 4 каб 250 (в российской терминологии), крейсерская скорость 250 км/ч. Много он накидает? Это за отдельными моджахедами гоняться, отдельные пункты и легкие здания уничтожать. Почитайте отчеты МО по Сирии, столько авиаударов все американские беспилотники за 100 лет не нанесут. Я уж не говорю о том, что укрепленные пункты и здания били БетАБами-500, там эффективность рипера была бы как у игрушечного вертолетика. Никто не говорит, что это ненужная техника, но существенную роль они пока нигде не сыграли.

          По Афганистану. Там по сути никакого сопротивления американцам не было, кто бы там мог сбить самолет? Пакистан? Интенсивность полетов на порядок меньше. Количество ударов на два-три порядка меньше. Из достижений — разбомбили госпиталь и убили несколько лидеров талибана.

          #872462
  • Сергей Иванов
    06.01.1719:50:09

    • [ссылки отключены]
    Как не противно, но вот БЕСПИЛОТНИК, а то что представлено это мы пацанами в кружке авиационном собирали

    #872200
    • Сергей Иванов
      06.01.1719:51:23

      Как не противно, но вот амерский Х-47 БЕСПИЛОТНИК, а то что представлено это мы пацанами в кружке авиационном собирали

      #872202
    • Нет аватара Adx
      07.01.1701:45:00

      У Вас и уровень представления о беспилотной авиации на уровне кружка, если не ниже. Сколько часов висел в воздухе Ваш «беспилотник»? Радиус действия? Как осуществлялась навигация? Управление? Шифрование связи и данных? Управление аппаратурой? Стабилизация? Геопривязка?

      #872308
      • Сергей Иванов
        07.01.1715:49:56

        Дело не в моем уровне, а в том что Россия отстает от вероятного противника в нише беспилотных систем.

        #872384
        • Нет аватара Adx
          07.01.1722:38:49

          В чем отстает и в какой нише? Нет ударных? Это правда, но работа идет, и это очень специфический класс с ограниченным применением.

          Вам нужно побольше почитать о типах беспилотников и выполняемых ими задачах.

          #872452
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