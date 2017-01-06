Главное в 2016 году. Время-вперёд! 225

Краткий итоговый доклад о всём хорошем в ушедшем году. Мы решили не делать подробный отчёт, так как: 1) мало кто знает, но статданные по году публикуются только в следующем году, то есть итоги 2016 мы будем подводить всю первую половину 2017, по мере поступления цифр. А сейчас можем вспомнить лишь самые красивые и важные проекты, что и сделали в выпуске 2) летом мы будем отмечать 5-летие проекта «Время-вперёд!» и уже сейчас работаем над развёрнутым докладом об итогах первой пятилетки, который будет гораздо более насыщенным, нежели годовой. Всем приятного просмотра и скорейшего включения в работу. В 2017 нам нужно сделать ещё больше!