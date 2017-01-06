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Видеоблог

Главное в 2016 году. Время-вперёд! 225

Краткий итоговый доклад о всём хорошем в ушедшем году. Мы решили не делать подробный отчёт, так как: 1) мало кто знает, но статданные по году публикуются только в следующем году, то есть итоги 2016 мы будем подводить всю первую половину 2017, по мере поступления цифр. А сейчас можем вспомнить лишь самые красивые и важные проекты, что и сделали в выпуске 2) летом мы будем отмечать 5-летие проекта «Время-вперёд!» и уже сейчас работаем над развёрнутым докладом об итогах первой пятилетки, который будет гораздо более насыщенным, нежели годовой. Всем приятного просмотра и скорейшего включения в работу. В 2017 нам нужно сделать ещё больше!

https://vk.com/rossiya_segodnya

Россия, экономика, промышленность, новости
  • Нет аватара Инженер2015
    06.01.1718:33:50

    Евгений, спасибо за прекрасный обзор, ролики с каждым разом выглядят профессионалнее

    это ваш голос за кадром?

    #872177
    • Евгений Супер
      06.01.1718:39:10

      Спасибо, да.

      #872179
      • Нет аватара Инженер2015
        06.01.1719:30:08

        Вы делаете очень важное дело и добиваетесь результатов

        В знак солидарности и благодарности хочу перевести вам небольшую сумму денег,

        если скинете мне на мой профиль координаты (желательно сбербанка)

        #872191
  • Нет аватара nnye
    06.01.1721:58:10

    Рядом с птицей.

    #872240
  • Нет аватара Leopold
    06.01.1722:44:30

    Молодцы! Постоянно смотрю! Очень нравится ваша работа!

    #872261
  • kovalery kovalery
    07.01.1700:11:17

    Голос заглушен музыкой. Это у меня только такое?

    #872289
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