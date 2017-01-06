Два корабля ВМФ РФ прибыли в порт Манилы (Филиппины) с недельным визитом

Два корабля ВМФ России прибыли в столицу Филиппин Манилу в рамках укрепления двусторонних связей.

Противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морской танкер «Борис Бутома» прибыли в Манилу вечером во вторник, 3 января, с целью проведения недельного визита доброй воли.