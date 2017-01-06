Два корабля ВМФ РФ прибыли в порт Манилы (Филиппины) с недельным визитом
Два корабля ВМФ России прибыли в столицу Филиппин Манилу в рамках укрепления двусторонних связей.
Противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морской танкер «Борис Бутома» прибыли в Манилу вечером во вторник, 3 января, с целью проведения недельного визита доброй воли.
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07.01.1701:09:52 Ежегодно корабли нашего ВМФ заходят в десятки портов мира (а в некоторые порты в течение года заходят даже несколько наших кораблей), но это ещё ни о чём не говорит.
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