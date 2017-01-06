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Армия и Флот

Два корабля ВМФ РФ прибыли в порт Манилы (Филиппины) с недельным визитом

Два корабля ВМФ России прибыли в столицу Филиппин Манилу в рамках укрепления двусторонних связей.

Противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морской танкер «Борис Бутома» прибыли в Манилу вечером во вторник, 3 января, с целью проведения недельного визита доброй воли.

https://russian.rt.com/world/news/347438-rossiiskie-voennye-korabli-pribyli-na-filippiny

Министерство обороны, ВМФ РФ, Филиппины
  • Великоросс Великоросс
    06.01.1719:10:55

    Президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе осмотра российского корабля «Адмирал Трибуц» в порту Манилы разрешил российскому флоту швартоваться на Филиппинах в любое время, сообщает РИА Новости.

    «Мы приветствуем наших российских друзей. Вы можете пришвартоваться здесь в любое время с любой целью — для игры, пополнения запасов или, может быть, нашей защиты», — цитирует РИА Новости Дутерте.

    Ранее сообщалось, что Дутерте осмотрел российский корабль «Адмирал Трибуц» в Маниле.

     http://russian.rt.com/wor...hvartovatsya-flot-rossiya 

    Отредактировано: Великоросс~19:19 06.01.17
    #872189
  • Евгений Лысов
    06.01.1723:33:38

       

    #872273
  • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
    07.01.1700:15:56

    Так и до российской военной базы близ Манил недалеко

    А на оружейных контрактах, которых в текущей геополитической ситуации не миновать, мы выиграем миллиарды, а также отобъём весьма лакомый рынок сбыта. Всего лишь диванные хотелки, но было бы неплохо.

    Отредактировано: Руслан Алатарцев~00:32 07.01.17
    #872291
    • A_SEVER A_SEVER
      07.01.1701:09:52

      Так и до российской военной базы близ Манил недалеко
      Ежегодно корабли нашего ВМФ заходят в десятки портов мира (а в некоторые порты в течение года заходят даже несколько наших кораблей), но это ещё ни о чём не говорит.

      #872302
  • Нет аватара Dean
    07.01.1700:52:10

    Вспомнилось: этот колоритный парень.    

    #872297
  • Сергей Резниченко Сергей Резниченко
    07.01.1705:58:23

    http :// sdelanounas. ru/ blogs/ 84806/ ?pid= 840239#comments

    «Быстрый» все-таки сломался, 20 ноября «Алатау» притащил домой

    Отредактировано: Сергей Резниченко~05:59 07.01.17
    #872336
  • Нет аватара semirek
    07.01.1710:02:07

    Напомнился фильм про русских моряков,по морским рассказам Станюкевича,с Тихоновым в главной роли --русские офицеры также в белом,фрегат выдраен.Это было 150 лет назад-когда Россию уважали за справедливость и ненавидели за силу.

    #872353
  • megajob megajob
    07.01.1711:27:06

    А кто сюда видео нашего ЛАОС-2 присобачил?

    #872356
  • Е.Юрий Е.Юрий
    07.01.1715:02:47

             

    #872380
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