В Тюменской области открыто производство корма для разведения рыбы

Производство кормов для искусственного разведения рыбы налажено в Тюменской области. Об этом рассказал президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот» Руслан Цицкиев.

«Основной корм для тилапии мы производим на нашей производственной площадке в Сладковском районе совместно с Абатским кормоцехом. В состав корма входит 98 ингредиентов, но основное сырье — местного производства. Корм экологически чистый, никакой химии не используем», — сообщил он.

По словам президента ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот», производство кормов для рыбы в России пока не особенно развито, поэтому запуск нового производства позволил снизить зависимость от импорта.

«Кроме того, благодаря поддержке правительства Тюменской области, в 2016 году мы ввели в эксплуатацию крупнейший в Уральском федеральном округе завод по переработке рыбы в Тюменском районе. Развиваем нашу производственную площадку в Сладковском районе — завершаем строительство цеха по выращиванию стерляди и реконструируем завод по производству тилапии. Наша цель — увеличить объемы производства, поскольку тилапия горячего копчения полюбилась потребителю и пользуется большим спросом», — сообщил Руслан Цицкиев.